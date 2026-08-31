Orianna Montenegro convierte el arte en apoyo para los afectados por los terremotos en Venezuela

La artista venezolana Orianna Montenegro participa en una iniciativa solidaria que utiliza las artes plásticas como una vía para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio. La creadora forma parte de Bazar de Arte por Venezuela, una exposición y bazar en línea que reúne a unos 22 artistas venezolanos e internacionales y permanecerá disponible hasta el 16 de septiembre.

La actividad busca canalizar recursos hacia los afectados mediante la participación de creadores establecidos en Miami. La coordinación de la iniciativa y la distribución de los fondos están a cargo de la ONG Nexos. Montenegro participa con cinco piezas pertenecientes a su serie Contigo desde lejos, una propuesta centrada en la identidad venezolana, la memoria y la conexión con el país desde la distancia.

Cinco obras inspiradas en la identidad y la memoria venezolana

Originaria de Acarigua, estado Portuguesa, y actualmente radicada en Miami, Montenegro desarrolla en Contigo desde lejos una combinación de elementos abstractos y figurativos para abordar la relación emocional que mantiene con Venezuela pese a vivir en el exterior.

“Llevo muchos años viviendo fuera de Venezuela y, aun así, siento mi cultura muy cerca. Contigo desde lejos surge justamente de esa realidad: estar lejos físicamente, pero seguir sintiendo una conexión con el país. La inspiración de las obras que componen esta serie, viene de querer celebrar esa identidad, compartirla y mantenerla viva desde aquí. También de entender que Venezuela no solo existe dentro del país; vive en nuestras memorias, en nuestros símbolos y en todos nosotros”, expresó Orianna Montenegro, orgullo de Acarigua, estado Portuguesa.

La serie parte de conceptos relacionados con la memoria, la historia y la resistencia de Venezuela. Las composiciones incorporan pinceladas y fragmentos visuales que evocan personas, lugares y símbolos relacionados con la identidad y las experiencias de los venezolanos.

Una línea continua atraviesa las piezas y funciona como elemento de conexión, representando un vínculo que permanece pese a la distancia y las adversidades. El color también desempeña un papel central en las obras y es utilizado como una expresión de resistencia y esperanza.

Bazar de Arte por Venezuela reúne a creadores por una causa solidaria

La exposición y el bazar surgieron como una respuesta colectiva ante la situación de las personas afectadas por los terremotos. Según Montenegro, la iniciativa comenzó de manera espontánea y posteriormente consiguió reunir a creadores venezolanos e internacionales.

“fue bastante espontáneo. Una amiga, Paola Moreno, que estaba organizando el Bazar de Arte me contactó con la idea de unir fuerzas y buscar una manera de ayudar a los afectados en Venezuela desde lo que hacemos. Al final se sumaron alrededor de 22 artistas venezolanos e internacionales, todos basados en Miami. Creo que lo más especial fue justamente eso: ver cómo algo que nació de una necesidad tan inmediata logró reunir a tantas personas alrededor de una misma causa.”

La iniciativa refleja además la participación de artistas venezolanos establecidos fuera del país en proyectos culturales y sociales vinculados con Venezuela. En este caso, sus creaciones funcionan tanto como expresiones artísticas como instrumentos para movilizar recursos destinados a una causa humanitaria.

Arte y diseño convergen en la trayectoria de Montenegro

Montenegro es una artista multidisciplinaria y directora de arte venezolana radicada en Miami. Su práctica combina el arte y el diseño para explorar conceptos como el color, la memoria, el tiempo y la percepción mediante la abstracción, las técnicas mixtas y los procesos experimentales.

La artista cuenta con formación universitaria en artes plásticas y diseño gráfico. Sus trabajos han sido exhibidos dentro y fuera de Estados Unidos, incluyendo espacios artísticos de Miami y Nueva York. Actualmente desarrolla labores profesionales como directora de arte mientras mantiene paralelamente su producción artística independiente.

“El arte siempre ha sido una manera de crear puentes, dar visibilidad a ciertas realidades y dar forma a sentimientos que a veces son difíciles de explicar con palabras. Como artista, siempre he sentido cierta responsabilidad de usar mi trabajo como una forma de aportar, ya sea hablando de un problema o donando mi trabajo para apoyar una causa. Por eso iniciativas como el Bazar de Arte me parecen tan especiales. Ver a artistas venezolanos e internacionales unirse para ayudar demuestra que el arte puede ir más allá de la obra en sí: puede conectar personas, movilizar una comunidad y convertirse en una herramienta real para ayudar”, agregó.

La formación artística y de diseño de Montenegro define buena parte de su lenguaje visual. A través de capas, experimentación con materiales y gestos fluidos, sus obras buscan representar las huellas que el tiempo, los lugares y las experiencias dejan en las personas.

Con su participación en Bazar de Arte por Venezuela, esa propuesta adquiere una dimensión solidaria al conectar la creación artística con una iniciativa destinada a respaldar a las comunidades afectadas por los terremotos.