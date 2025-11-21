Venezuela apuesta por un equipo completo de remo para destacar en Ayacucho–Lima 2025

Venezuela se prepara para competir con una delegación sólida y diversa en la disciplina del remo durante los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Conformado por 18 atletas, el equipo nacional aspira a reposicionar al país entre los principales contendores de la región, en un evento que servirá como termómetro para medir el avance deportivo y el desarrollo de nuevas modalidades.

La información proviene del reporte emitido por el Comité Olímpico Venezolano, firmado por la periodista Milagros Rodríguez, en el que se confirma la presencia de un grupo que integra figuras consolidadas, talentos emergentes y atletas con trayectoria olímpica. Este enfoque responde a la estrategia de la Federación Venezolana de Remo para fortalecer su participación en cada una de las pruebas programadas en Lima.

Atletas experimentados y nuevos talentos conforman la delegación

El equipo está integrado por Jaime Machado, Argenis Rivero, Alí Leiva, André Mora, Jonás Díaz, Junior Pérez, Zaireth Rolls, Jenesis Pérez, Kimberlin Meneses, Keyla García, Ysmaly Granadino, Scarlet Álvarez, Luisa Rodríguez y Nick Utrera. A ellos se suman tres referentes con experiencia olímpica: Jakson Vicent, quien compitió en Río 2016; César Amaris y José Guipe, representantes en Tokio 2020.

La delegación también incluye a Naomi Soazo, figura emblemática del deporte paralímpico venezolano, campeona de judo en Beijing 2008 y bronce en Río 2016. En su transición al remo, Soazo ha logrado resultados destacados, entre ellos la medalla de plata en el 4X mixto de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022.

Federación destaca preparación y enfoque del equipo

El presidente de la Federación Venezolana de Remo, Yoel Pérez, aseguró que la delegación fue diseñada para competir en todas las modalidades disponibles en los Juegos Bolivarianos. “Venezuela va a esta edición de los juegos bolivarianos con un equipo completo, el cual participará en todas las modalidades. Un equipo que combina la experiencia y la juventud”, expresó.

Pérez también explicó que esta edición del evento presenta un cambio importante en el reglamento, lo que exigirá un ajuste técnico por parte de los atletas. “Este evento tiene una particularidad, ya que la distancia será de 500 m, por lo general, antes se disputaba en 2000 m y en la edición pasada en 1000 m. Es un cambio bastante radical en cuanto a la distancia, sin embargo, nosotros nos hemos estado preparando, en esa nueva distancia”, señaló.

Una nueva modalidad hace su debut: el remo de playa

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición será la incorporación del remo de playa, una categoría que viene ganando popularidad en el circuito internacional y que forma parte del programa proyectado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Pérez subrayó la importancia de esta modalidad para el crecimiento del deporte venezolano.

“Un elemento fundamental y también es importante, es la incorporación del remo de playa, es una modalidad que está contemplada también para los Juegos Olímpicos Los Ángeles y vine agarrando mucho en eventos internacionales. Así que el remo venezolano va con muchas expectativas y nos hemos estado preparando para dar la batalla en este evento”, afirmó.

Aspiraciones de recuperar el título bolivariano

El presidente federativo recordó que una de las metas de esta participación es retomar el nivel competitivo alcanzado en la edición de 2009, cuando Venezuela se consagró campeón del remo en los Juegos Bolivarianos. El desempeño de los atletas en Lima será crucial para evaluar el trabajo de formación y proyección de las nuevas generaciones.

El calendario de competencias se disputará entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre en La Punta, Lima, Perú, escenario que presenta condiciones técnicas exigentes y que pondrá a prueba la fuerza, precisión y capacidad de adaptación de los equipos participantes. Para Venezuela, esta será también una oportunidad para consolidar a los jóvenes talentos que han destacado en los campeonatos nacionales.

Camino hacia un nuevo ciclo olímpico

Con la combinación de atletas experimentados, una generación emergente, cambios en la distancia de competencia y el debut del remo de playa, Venezuela llega a los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 con expectativas elevadas. El evento marcará un punto clave en la preparación rumbo a Los Ángeles 2028 y en la estrategia de reposicionar al país en el panorama internacional del remo.