William Ortuño impulsa la musculación como apoyo estratégico para las selecciones nacionales de Venezuela

El fisicoculturista venezolano William Ortuño inició una nueva etapa profesional enfocada en el desarrollo físico de atletas de distintas disciplinas deportivas en Venezuela, tras asumir responsabilidades dentro del gimnasio “Julio César León” del Ministerio del Deporte. Con más de cuatro décadas de experiencia en el mundo del fisicoculturismo, el campeón mundial de categoría veterana ahora trabaja en la supervisión y asesoría de programas de musculación para selecciones nacionales.

La iniciativa surgió luego de la remodelación del gimnasio adscrito al Ministerio del Deporte, en un proyecto que busca integrar el entrenamiento muscular especializado dentro de la preparación de atletas de alto rendimiento.

“Esto nació de repente, recibimos una llamada del ministro (del Deporte) Franklin Cardillo y nos comentaron que el gimnasio había sido remodelado. Nos hizo la propuesta y tomamos el reto. El ministro no quería un gimnasio de fisicoculturismo, quería un gimnasio de musculación. Cuando hablamos de musculación es poner nuestro grano de arena a cada disciplina, porque todo deporte debe pasar por la parte de musculación. En algún momento, si alguna disciplina tiene un requerimiento muscular para algún atleta, nosotros podemos apoyarlo”, compartió el campeón mundial de fisicoculturismo.

El proyecto busca fortalecer áreas relacionadas con resistencia muscular, prevención de lesiones y optimización física de atletas que representan al país en competencias internacionales. Según Ortuño, la musculación moderna se ha convertido en un componente esencial dentro de la planificación deportiva de alto nivel.

“Siempre soñé con esto. Ya me retiré del fisicoculturismo. Con mi experiencia siempre pensé que me gustaría ayudar a otras disciplinas, porque veo a los atletas a nivel mundial y casi todos tienen una muy buena condición física”, confesó Ortuño, que trabaja en el gimnasio “Julio César León” del Ministerio del Deporte junto a atletas en activo del fisicoculturismo como Vanessa Azuaje, reciente ganadora de una competencia profesional internacional de fisicoculturismo.

Preparación física especializada para múltiples disciplinas

El entrenador destacó que el trabajo que desarrolla actualmente es distinto al enfoque tradicional del fisicoculturismo competitivo. Explicó que la preparación muscular aplicada a otros deportes responde a objetivos específicos vinculados con rendimiento, recuperación y durabilidad física.

“Son dos cosas totalmente diferentes. El fisicoculturismo es una disciplina muy radical, donde hay que tener mucho cuidado, compararlo con otro deporte es una locura. Lebron James y Cristiano Ronaldo se lesionan poco. ¿Por qué? Porque el trabajo muscular siempre está presente”.

La incorporación de especialistas en musculación dentro de programas multidisciplinarios ha generado interés progresivo entre entrenadores y preparadores físicos de diferentes federaciones deportivas. Aunque inicialmente existieron dudas sobre el alcance del proyecto, Ortuño afirmó que varias disciplinas comenzaron a integrar rutinas diseñadas específicamente para sus necesidades competitivas.

“Cada disciplina tiene su entrenador y su preparador físico. Al principio nos costó un poco porque nos veían como si queríamos formar fisicoculturistas. Algunos han ido conociendo nuestro trabajo y nos han dicho que les parece perfecto, porque te comentan que tienen el conocimiento de la disciplina, pero no el conocimiento para preparar a sus atletas para que puedan hacer una buena ejecución. Ya cada disciplina nos va enviando grupos para trabajar una rutina de resistencia muscular, de crecimiento muscular, de fortalecimiento muscular, para evitar lesiones”, añadió Ortuño, entrenador de selecciones nacionales exitosas en competencias multidisciplinarias como los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019 y los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

El crecimiento del fisicoculturismo venezolano

El crecimiento del fisicoculturismo organizado en Venezuela también forma parte del recorrido profesional de Ortuño. El entrenador recordó el proceso de consolidación de la disciplina en el país y la evolución de las selecciones nacionales durante los últimos años.

Precisamente en Asunción 2022, el equipo nacional se llevó preseas en todas las categorías disputadas: “Hace como 14 años se puede decir que nace el fisicoculturismo de manera organizada en Venezuela. Fuimos parte de la primera selección nacional a un Campeonato Iberoamericano y como vimos la organización, el trato y la magnitud del evento, trajimos la experiencia a Venezuela. El talento de Venezuela en fisicoculturismo es muy alto. Además, es un deporte que además de crearte el cuerpo, te crea mucha disciplina. Si no hay disciplina, no se dan los resultados”, es tajante Ortuño, que además acaba de dominar con sus atletas el Campeonato Nacional de Novatos de fisicoculturismo y acondicionamiento físico.

La experiencia acumulada por Ortuño y su incorporación a programas de preparación física institucionales reflejan la creciente importancia de la musculación dentro del deporte venezolano, especialmente en áreas vinculadas con alto rendimiento y prevención de lesiones. El modelo busca servir como apoyo complementario para atletas de diferentes disciplinas que requieren una preparación física más especializada de cara a competencias nacionales e internacionales.