UNT reafirma apoyo a propuestas de transición democrática y fortalecimiento institucional en Venezuela

Un Nuevo Tiempo (UNT) reiteró su respaldo a las iniciativas que buscan impulsar una transición democrática en Venezuela, acompañada de medidas de estabilización económica, fortalecimiento institucional y la realización de procesos electorales transparentes.

A través de un pronunciamiento público, la organización política señaló que mantiene la posición adoptada a comienzos de año respecto a las propuestas orientadas a promover cambios institucionales y avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad política y social en el país.

En el comunicado, UNT expresó: “Desde el mes de enero definimos nuestro respaldo al plan de estabilización económica y social, transición democrática y elecciones, impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump. Hoy ratificamos dicho apoyo con la misma firmeza y convicción”.

La organización destacó además el papel de diversos actores internacionales involucrados en las iniciativas relacionadas con el proceso de transición. En ese contexto, manifestó: “El trabajo desarrollado por el secretario Marco Rubio y su equipo ha sido impecable, tal como lo reconocen diversos sectores de la alternativa democrática. UNT expresa, una vez más, que este esfuerzo resulta fundamental para concretar la transición democrática que demanda el país”.

Propuesta de reformas electorales

Entre los aspectos planteados por la organización figura la conformación de un Consejo Nacional Electoral que contribuya al desarrollo de procesos electorales transparentes y confiables.

Según indicó el partido, esta propuesta forma parte de los planteamientos discutidos durante distintos encuentros internos realizados en los últimos años. En ese sentido señaló: “La conformación de un Consejo Nacional Electoral que conduzca a Venezuela hacia comicios transparentes y confiables, con el acompañamiento del Gobierno de los Estados Unidos, constituye para Un Nuevo Tiempo una de las propuestas centrales aprobadas en los plenos federales realizados durante los últimos dos años, hecho ampliamente conocido por la opinión pública”.

Asimismo, UNT valoró la designación de la diputada Dinorah Figuera para participar en labores de coordinación vinculadas a la reinstitucionalización del país.

La organización expresó: “En tal sentido, valoramos la designación de la diputada Dinorah Figuera como enviada del Departamento de Estado para las coordinaciones orientadas a la reinstitucionalización de Venezuela y ponemos a disposición de esta labor nuestras estructuras técnicas, políticas y organizativas”.

Llamado a la unidad de los sectores democráticos

El partido destacó que la cooperación entre organizaciones políticas y sectores democráticos será un elemento clave para avanzar en la actual etapa del proceso político venezolano.

En ese sentido, afirmó: “La unidad de las fuerzas políticas y de los sectores democráticos es indispensable para avanzar sin dilaciones en esta etapa crucial. UNT acompaña y respalda los esfuerzos de los distintos liderazgos comprometidos con la lucha democrática y con la construcción de una transición”.

La organización también recordó su trayectoria dentro de la vida política venezolana y señaló que ha mantenido una posición consistente en favor de cambios institucionales y democráticos durante sus 25 años de existencia.

Además, reiteró la importancia de que los procesos de designación de las principales autoridades del sistema judicial y electoral se desarrollen bajo criterios de transparencia y apego al marco constitucional.

Al respecto indicó: “Reiteramos que la escogencia de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Electoral debe estar plenamente apegada a los principios de transparencia, imparcialidad, independencia y eficacia consagrados en la Constitución de la República”.

Finalmente, UNT informó que continúa realizando seguimiento a los acontecimientos relacionados con el proceso político nacional y a las estrategias que puedan surgir en el marco de las iniciativas de transición y fortalecimiento institucional.

La organización concluyó señalando: “A través de nuestras estructuras nacionales, regionales y municipales, seguimos haciendo seguimiento permanente a las nuevas estrategias derivadas de este proceso, con el propósito de estar preparados para asumir las responsabilidades que la lucha democrática demande en cada momento”.

Con este pronunciamiento, la organización ratifica su participación en los debates sobre el futuro político e institucional de Venezuela, al tiempo que mantiene su respaldo a propuestas orientadas a promover estabilidad, institucionalidad y procesos electorales confiables.