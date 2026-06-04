Camino a Dakar 2026: Valeria Dudamel apunta a consolidarse en la élite del wushu mundial

La atleta venezolana Valeria Dudamel continúa fortaleciendo su proyección internacional en el wushu competitivo y se prepara para participar en la IV Copa del Mundo de Taolu, que se celebrará en Haikou, China, a partir del próximo cuatro de julio. La barquisimetana llega al evento luego de dos experiencias mundialistas que le permitieron posicionarse entre las principales exponentes juveniles de esta disciplina.

Con apenas 16 años, Dudamel forma parte de una generación de atletas venezolanos que busca abrirse espacio en deportes de creciente presencia internacional. Su clasificación a la Copa del Mundo representa un paso importante en su desarrollo competitivo, especialmente porque el torneo reúne únicamente a los mejores exponentes de cada modalidad.

“Siento que se me hace mucho más fácil competir con adultos. Las rutinas estandarizadas tienes que seguir el guión, en cambio en rutina libre, puedes crearlo a tu beneficio o con los movimientos que te favorezcan”, aseguró la barquisimetana explicando que en su categoría juvenil debe seguir rutinas determinadas.

La atleta explicó además las características de la disciplina que practica desde temprana edad. Dudamel compite en taolu, modalidad enfocada en la ejecución técnica y artística de rutinas coreografiadas dentro del wushu.

“Taolu es como hacer una pelea imaginaria. El sanda es el combate”, refirió Dudamel sobre las modalidades del wushu.

Dentro de esta disciplina, la venezolana se especializa en changquan y gunshu, modalidades que demandan precisión técnica, coordinación y alto nivel físico.

“El taolu moderno es el competitivo. Yo realizo el changquan que es la modalidad más estilizada con movimientos más alargados y saltos. Además del gunshu (bastón)”.

El crecimiento competitivo de Dudamel quedó reflejado recientemente en el Campeonato Mundial de Wushu 2025 disputado en Brasilia, Brasil, donde alcanzó el décimo lugar en la modalidad gunshu con una puntuación de 9.463. El resultado le permitió entrar en el radar internacional y obtener la invitación para la Copa del Mundo de Taolu.

“Es un buen logro, porque uno ve el ranking mundial y lo dominan muchos países asiáticos: China, Hong Kong, Japón, Vietnam. Esta competencia me abrió mucho las puertas como la Copa del Mundo a la que voy ahora y donde solo compiten los ocho mejores y recibí la invitación”.

La presencia de atletas asiáticos sigue marcando el estándar competitivo en el wushu internacional, disciplina originaria de China y ampliamente desarrollada en países del continente asiático. En ese contexto, los resultados de Dudamel adquieren relevancia para el deporte venezolano, especialmente por tratarse de una atleta juvenil que ya comienza a competir en escenarios de alto nivel.

Antes de su participación en Brasilia, Dudamel también compitió en el décimo Campeonato Mundial Juvenil de Wushu celebrado en Tianjin, China. Allí consiguió sus mejores registros en changquan con 8.246 puntos y en daoshu con 8.283, ubicándose en los puestos 12 y 14, respectivamente.

La experiencia acumulada en ambos eventos internacionales forma parte de la preparación rumbo a uno de sus principales objetivos deportivos: los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, cita para la que ya tiene asegurada su participación.

“Después de la competencia, visualizando mucho a los competidores, a los atletas que compitieron conmigo. Más o menos ya uno sabe quién va a los Juegos Olímpicos. Y tratar de mejorar lo máximo de cara a Dakar. Era mi primera vez compitiendo con esta rutina. Vimos detalles que se pueden mejorar, pero en general, salió muy bien”, apuntó Dudamel sobre el otro gran objetivo de 2026: los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde ya tiene asegurada su invitación.

El desarrollo deportivo de Dudamel ha estado acompañado por su padre y entrenador, Hernando Dudamel, reconocido impulsor del wushu en Venezuela. Desde los seis años, la atleta comenzó su formación en esta disciplina luego de un breve paso por la gimnasia, experiencia que contribuyó a desarrollar capacidades físicas que hoy forman parte de su desempeño competitivo.

Con la próxima Copa del Mundo en China y el horizonte olímpico de Dakar 2026, Valeria Dudamel continúa consolidándose como una de las principales promesas del wushu venezolano en el escenario internacional.