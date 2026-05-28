Santo Domingo 2026: Venezuela inicia su ruta olímpica con altas expectativas en el softbol internacional

La selección venezolana de softbol afrontará en 2026 uno de los ciclos más importantes de los últimos años, con la mirada puesta en el Campeonato Mundial Femenino y en los Juegos Centroamericanos y Suramericanos de Santo Domingo, eventos que marcarán el inicio del camino clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La presidenta de la Federación Venezolana de Softbol, María Soto, afirmó que el combinado nacional trabaja en fortalecer su nivel competitivo internacional, especialmente en la rama femenina, donde el objetivo principal será consolidar el crecimiento de una generación joven que viene de conquistar importantes resultados regionales.

“Previo a los Juegos Centroamericanos (y del Caribe Santo Domingo 2026) tenemos la fase previa del Campeonato Mundial en Lima, Perú y esperamos luego retomar la asistencia a la Copa Canadá que le brinda un roce competitivo de bastante calidad, por los países, por los equipos que siempre han asistido a esta prestigiosa copa. Es un evento al que Venezuela ha asistido por más de 20 años y esperamos retomarlo con esta generación. Tenemos un equipo aún bastante joven en promedio de edad y creo que es el ingrediente que le ha estado faltando al equipo femenino para que puedan tener un roce internacional permanente. Estamos de la mano del Ministerio del Deporte para el apoyo de los Juegos Centroamericanos y Suramericanos. Para nosotros comienza también allí la clasificación a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, tenemos la meta bien clara de estar en el preolímpico de la región, que es posiblemente lo que nos da más claridad para optar a una opción de clasificación a los Juegos Olímpicos”, explicó María Soto, presidenta de la Federación Venezolana de Softbol.

Un grupo exigente para Venezuela en el Mundial Femenino

La selección femenina venezolana llegará al Campeonato Mundial después de un exitoso desempeño en Lima-Ayacucho 2025, donde logró consolidarse como una de las delegaciones más destacadas del torneo bolivariano.

“Un equipo que bateó mucho, por eso queremos darle la oportunidad que enfrenten a lanzadoras de mayor nivel, que enfrenten diversidad de lanzadoras y de equipos”, expresó Soto sobre las campeonas bolivarianas de Lima-Ayacucho 2025.

Venezuela compartirá grupo con Japón, actual número uno del mundo, además de Puerto Rico, Gran Bretaña, Filipinas y Perú. El sistema de competencia permitirá únicamente el avance de dos selecciones a la etapa final de 2027, además de posibles cupos adicionales otorgados por rendimiento.

“Tenemos a Japón, que ya todos conocemos lo que puede hacer Japón. Una Gran Bretaña que ha ido creciendo bastante con sus jugadoras de descendencia americana. Puerto Rico que también todos conocemos en el continente. Tenemos a Perú que se mantiene en crecimiento. Un grupo duro donde sólo clasifican dos a la etapa final del año 2027. Y hay dos comodines dependiendo de la actuación de la sede en la primera etapa. En este caso, la sede es Australia que entendemos que estarán uno-dos en cualquier grupo. Nos es descabellado pensar en un segundo lugar o en un mejor tercero. Sí tenemos una buena semana, creo que lo podríamos conseguir, aunque siendo sinceras, no estamos enfocadas en ese logro”, aseguró la presidenta del Comité Olímpico Venezolano.

Soto destacó además que el año 2026 será determinante para definir ajustes técnicos y evaluar posibles incorporaciones de cara al torneo preolímpico regional.

“Por supuesto que sí. A medida que vayamos viendo qué necesitamos, en qué vamos a trabajar, si hay incorporaciones. Va a ser en 2026 donde vamos a ir acomodando todo y nos va a dar cierta visión de cara al Preolímpico”, subrayó la jugadora olímpica y abanderada en Beijing 2008 donde espera volver a llevar el nombre de Venezuela en Los Ángeles 2028.

El torneo olímpico de softbol de Los Ángeles 2028 comenzará el 23 de julio en el Parque de Softbol de Oklahoma City, sede histórica de esta disciplina en Estados Unidos.

El equipo masculino buscará mantenerse entre los mejores del continente

En la rama masculina, Venezuela llegará a Santo Domingo 2026 después de recuperar presencia en el podio panamericano tras conquistar recientemente la medalla de bronce, resultado que fortaleció la confianza dentro del combinado nacional.

“En el caso del masculino venimos de retomar el podio panamericano. En este caso un bronce, con piezas nuevas dentro de esta selección. Hicieron una parada de solo 20 días entre diciembre y enero, ya que el evento era en febrero. Así que, ellos tienen entre ceja y ceja estar en el podio en los Juegos Centroamericanos. Tenemos nuevamente piezas del Mundial y unos jugadores que en el Campeonato Nacional, hace dos semanas, demostraron que pueden aspirar a estar en la selección. Siempre buscando quien esté en su mejor momento”, expresó Soto sobre el evento que se disputará en el Complejo de Softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La directiva venezolana considera que la competencia regional tendrá un elevado nivel competitivo, especialmente por la presencia de selecciones consolidadas en el continente.

“México es el Campeón Panamericano en masculino adulto. Pero en el masculino no es tan marcado que con un equipo o un país no haya más opciones. Va a estar República Dominicana como sede. Guatemala y Cuba, siempre a un buen nivel. Lógicamente nuestro objetivo es estar en el podio”, aportó Soto sobre el calendario masculino que se llevará a cabo del 3 al 8 de agosto.

En la modalidad femenina, prevista entre el 26 y el 31 de julio, Venezuela también enfrentará a selecciones ubicadas entre las mejores del mundo.

“En femenino tenemos a México, Puerto Rico, Cuba. Países realmente que están altos en la clasificación mundial. Prácticamente es un mundial en pequeño”, advirtió la dirigente para la modalidad femenina.