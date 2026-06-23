teleSUR recibe reconocimiento del Concejo Municipal de Caracas durante el aniversario 389 de la Parroquia Catedral

CARACAS.- La multiplataforma teleSUR recibió un reconocimiento especial por parte del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador durante una sesión solemne realizada con motivo del 389° aniversario de la Parroquia Catedral, uno de los sectores con mayor relevancia histórica y cultural de la capital venezolana.

La actividad fue organizada para conmemorar la trayectoria de la parroquia y resaltar su papel en el desarrollo político, social y cultural de Caracas. En ese contexto, autoridades municipales, representantes comunitarios y líderes sociales participaron en una jornada dedicada a destacar los aportes de diversas instituciones y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de la ciudad.

Durante el acto, la Comisión Permanente de Ecoturismo del Concejo Municipal otorgó la distinción a teleSUR, destacando su labor informativa y su compromiso con la difusión de contenidos orientados a promover la verdad y el ejercicio de un periodismo ético.

El reconocimiento fue entregado bajo una leyenda que exalta la importancia histórica de la Parroquia Catedral y el trabajo de quienes contribuyen al desarrollo de la comunidad.

La inscripción señala: «Catedral, cuna de los más grandes y eminentes próceres militares y civiles de nuestra historia, se complace en reconocer a sus hijos más destacados, quienes han servido con seriedad y responsabilidad, manteniendo vivos los ideales y las luchas de nuestra amada ciudad. Un aporte fundamental que honra a quienes, con determinación, brindan gloria a nuestra parroquia».

La sesión solemne formó parte de las actividades organizadas para celebrar casi cuatro siglos de historia de la Parroquia Catedral, considerada uno de los principales referentes patrimoniales de Caracas. Desde este sector se han desarrollado importantes acontecimientos políticos, culturales y sociales que han marcado la evolución de la ciudad y del país.

Además de reconocer a teleSUR, las autoridades municipales aprovecharon la jornada para destacar el trabajo que realizan comunas, consejos comunales y líderes comunitarios que desarrollan proyectos en beneficio de los habitantes del centro histórico de Caracas.

Los concejales señalaron que estos espacios permiten visibilizar el esfuerzo de las organizaciones populares y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que forman parte de la gestión local. Asimismo, resaltaron que cada reconocimiento representa el compromiso de hombres y mujeres que trabajan diariamente para impulsar el bienestar colectivo y preservar la identidad histórica de la capital.

Durante el encuentro también se puso de relieve la importancia de la articulación entre instituciones públicas, organizaciones comunitarias y medios de comunicación para promover una ciudadanía más informada y participativa. Los asistentes coincidieron en que el fortalecimiento de estos vínculos contribuye a consolidar procesos de desarrollo social y cultural en beneficio de las comunidades.

Para teleSUR, la distinción representa un respaldo a la labor que desarrolla como plataforma informativa en la región. La organización destacó que este tipo de reconocimientos fortalece la motivación de su personal y reafirma la importancia de mantener una línea de trabajo orientada al servicio de los pueblos.

Asimismo, consideró que la relación entre los poderes locales y los medios de comunicación constituye un elemento fundamental para fomentar el debate público, impulsar la participación ciudadana y contribuir a la construcción de una sociedad más consciente de los desafíos y oportunidades que enfrenta.

Con este reconocimiento, el Concejo Municipal de Caracas reafirma su interés en destacar el trabajo de instituciones y organizaciones que contribuyen al desarrollo de la ciudad, mientras la Parroquia Catedral continúa celebrando su legado histórico como uno de los espacios más emblemáticos y representativos de la capital venezolana.