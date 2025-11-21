Eslovenia lanza visa para nómadas digitales y busca atraer talento global con naturaleza, innovación y calidad de vida

Eslovenia oficializó este 21 de noviembre de 2025 el lanzamiento de su Digital Nomad Visa, una iniciativa que permitirá a trabajadores remotos vivir y desempeñar sus actividades profesionales en el país por hasta un año. El anuncio, divulgado desde Ljubljana, forma parte de la estrategia del país para posicionarse como un atractivo centro europeo para profesionales internacionales que buscan entornos seguros, modernos y rodeados de naturaleza.

La Oficina de Turismo de Eslovenia también habilitó una página informativa donde los futuros solicitantes podrán revisar los requisitos, condiciones y pasos necesarios para tramitar este nuevo permiso. Las autoridades destacan que la visa responde al crecimiento global del trabajo flexible y a la demanda de destinos con infraestructura digital sólida y calidad de vida elevada.

El “corazón verde de Europa” se abre al talento remoto

Eslovenia es reconocida por su excepcional patrimonio natural: dos tercios de su territorio están cubiertos por bosques y un tercio se encuentra protegido. En distancias cortas conviven picos alpinos, lagos cristalinos, antiguos viñedos, una costa mediterránea soleada y colinas verdes, características que la convierten en un destino ideal para quienes buscan equilibrio entre productividad y bienestar personal.

Las ciudades más importantes —Ljubljana, Maribor, Koper y Celje— combinan historia, sostenibilidad urbana y creatividad contemporánea. Ljubljana, distinguida como European Green Capital, se destaca por sus calles peatonales, vida cultural activa, amplias zonas verdes y un ambiente vibrante que atrae tanto a visitantes como a profesionales internacionales. La gastronomía también es un punto fuerte, con influencias alpinas, mediterráneas y pannonias que se expresan en mercados locales y restaurantes con estrellas Michelin comprometidos con la sostenibilidad.

Infraestructura moderna y un entorno seguro para trabajar

Además de su belleza natural, Eslovenia se define como un país moderno y orientado a la innovación. La conexión de internet de alta velocidad cubre casi la totalidad del territorio y el país cuenta con una red creciente de espacios de coworking, parques tecnológicos y centros de emprendimiento que impulsan el desarrollo de nuevos negocios y la colaboración profesional.

La seguridad es otro elemento clave. De acuerdo con el Global Peace Index 2025, Eslovenia ocupa el noveno lugar entre los países más seguros del mundo, un factor especialmente relevante para trabajadores remotos que buscan estabilidad y tranquilidad en su vida cotidiana.

Compacta, accesible y diseñada para el estilo de vida nómada

Uno de los mayores atractivos de Eslovenia es su tamaño compacto. En apenas una hora es posible pasar de las calles dinámicas de Ljubljana a senderos alpinos o playas del Adriático; y en dos horas, a las regiones vinícolas del este. Esta accesibilidad permite a los nómadas digitales disfrutar de un estilo de vida equilibrado, en el que el ocio y la exploración se integran con naturalidad a la rutina laboral.

Un ecosistema innovador en crecimiento

Eslovenia también alberga empresas tecnológicas de reconocimiento internacional, como Outfit7, Celtra, Dewesoft, GenePlanet, Mediately y Juicy Marbles. La presencia de estas firmas refleja un ecosistema empresarial dinámico y una cultura de innovación sólida, elementos que fortalecen la propuesta del país como destino para profesionales del conocimiento y trabajadores remotos altamente capacitados.

Un destino que combina naturaleza, cultura e innovación

El lanzamiento de la Digital Nomad Visa se presenta como una invitación abierta a nómadas digitales de todo el mundo para descubrir un país donde la naturaleza, la cultura y la innovación conviven de manera armoniosa. Con esta política, Eslovenia busca aumentar su competitividad, fortalecer su imagen internacional y dinamizar sectores como el turismo, la tecnología y la economía creativa.

Para nómadas digitales latinoamericanos —incluidos los venezolanos— esta nueva visa representa una oportunidad para establecerse temporalmente en un entorno seguro, conectado y rodeado de paisajes excepcionales.