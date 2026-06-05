Doble campeona del Roger Boyce Profesional

La atleta venezolana Vanessa Azuaje continúa ampliando su trayectoria dentro del fisicoculturismo internacional tras conquistar su segundo título en el Roger Boyce Profesional 2026, celebrado en Barbados, en la categoría de bienestar físico. El nuevo triunfo reafirma la posición de la deportista como una de las principales exponentes venezolanas de la disciplina, mientras también desarrolla labores de asesoría para selecciones nacionales en programas de fortalecimiento muscular.

La competencia representó un nuevo avance en la carrera de Azuaje, quien ya había ganado el certamen en 2024 y alcanzó el segundo lugar en 2025. Su actuación en Barbados estuvo acompañada por una destacada participación venezolana, con Hailen Longa en el segundo puesto, Orianny Paz en el tercero y María Batta en la quinta posición.

“Cada competencia es un reto diferente. Siempre tienes que superar tú versión de la competencia anterior. Si hacemos siempre lo mismo, nos quedamos estancados. Cada preparación nos plantea un reto distinto”, aseguró la venezolana que ganó el evento en 2024 y sumó un segundo puesto en 2025.

La atleta explicó que el crecimiento competitivo dentro de su categoría exige adaptación constante a los criterios internacionales de evaluación física. Según indicó, las diferencias entre regiones representan uno de los principales desafíos para quienes buscan mantenerse en la élite del fisicoculturismo.

“En Venezuela hay mucho nivel. En Europa es una línea, en Suramérica otra. Siempre tratamos de adaptarnos al criterio de los jueces. Para poder destacar hay que estar lo más cercano a lo que se busca en cada competencia. A pesar de ser el mismo deporte y la misma normativa, no es lo mismo una wellness en Brasil que una wellness en España”, compartió la doble campeona mundial de la categoría juvenil y adulta.

Además de sus logros deportivos, Azuaje inició recientemente una nueva etapa profesional vinculada al fortalecimiento físico de atletas de alto rendimiento en distintas disciplinas. Desde hace un mes trabaja junto a su entrenador William Ortuño en el gimnasio “Julio César León” del Ministerio del Deporte, donde asesoran a integrantes de selecciones nacionales mediante programas de musculación orientados a mejorar el rendimiento y prevenir lesiones.

“Es algo nuevo para nosotros. Hemos trabajado con personas de distintas capacidades: jóvenes, adultos mayores, embarazadas, post parto, pero el hecho de trabajar con atletas de diferentes disciplinas es una responsabilidad porque hay que enfocarse en las necesidades de ese atleta. Potenciar lo que el atleta necesita para su competencia. Nos enfocamos en la parte de musculación para fortalecerlos y prevenir lesiones, ser más ágiles, más fuertes y mejorar esos puntos específicos que necesitan desarrollar para su deporte”, explicó Azuaje sobre esta nueva faceta profesional.

La deportista también resaltó la importancia de derribar prejuicios sobre el entrenamiento de fuerza y el fisicoculturismo, especialmente entre atletas de otras disciplinas que comienzan a interesarse en este tipo de preparación física.

“Nos ven musculosos y piensan que se van a poner así. El enfoque es que ellos trabajen lo que necesitan para su deporte. La musculación tiene muchos beneficios, no es solo prevenir lesiones. También hay atletas que se han interesado por el deporte y preguntan cómo se puede hacer o si es posible. Estamos aquí también para motivarlos y que seamos un equipo”, afirmó mientras se preparaba para una nueva jornada de trabajo junto a distintas selecciones nacionales.

Paralelamente, Azuaje cursa estudios de nutrición en la Universidad de Los Andes, formación que considera fundamental para optimizar sus procesos de preparación física y competitiva.

“Son dos polos opuestos. Me ha ayudado a que mi preparación sea mucho más efectiva. Saber cómo mi cuerpo puede reaccionar desde el punto de vista fisiológico, no solo en la forma en la que comes, sino en hábitos generales: si duermes bien, si te estresas. Hay muchas cosas que involucra la nutrición que no es solo la tostada con aguacate como la gente piensa”.

Tras el éxito alcanzado en Barbados, la atleta venezolana tomará un período de descanso activo antes de retomar su preparación con miras al Campeonato Suramericano de la Federación Internacional de Aptitud Física y Fisicoculturismo, previsto para septiembre en Buenos Aires, Argentina.

La participación venezolana en la competencia caribeña también dejó otros resultados destacados. Wendy Granados obtuvo el primer lugar en físico corporal, mientras que Athenas López conquistó el título en acondicionamiento físico femenino. Por su parte, Esmeralda Yaniche terminó en la octava posición y Ronney Butto alcanzó el séptimo lugar en físico clásico.