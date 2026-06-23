El COV celebró el Día Olímpico con una jornada dedicada a promover los valores del deporte

CARACAS – El Comité Olímpico Venezolano (COV) se sumó a la celebración mundial del Día Olímpico con una jornada que reunió a atletas, dirigentes, federaciones deportivas y miembros de la comunidad en torno a los valores que distinguen al movimiento olímpico. La actividad reafirmó el compromiso de la institución con la promoción del deporte, la actividad física y la formación integral de las nuevas generaciones.

El Día Olímpico conmemora la fundación del Comité Olímpico Internacional (COI) en 1894 y tiene como objetivo difundir los principios de excelencia, amistad y respeto que caracterizan al olimpismo. La fecha se ha convertido en una celebración global destinada a incentivar la práctica deportiva entre personas de todas las edades y fortalecer el vínculo entre el deporte y la sociedad.

La sede del Comité Olímpico Venezolano se transformó en un espacio de encuentro para diversas disciplinas deportivas que ofrecieron exhibiciones y actividades recreativas dirigidas al público. Atletismo, levantamiento de pesas, judo, esgrima, lucha, tenis de mesa, boxeo, canotaje, pentatlón moderno, dominó y deportes electrónicos estuvieron entre las especialidades que participaron en la jornada.

La presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, destacó la importancia de acercar a los jóvenes a los valores que representa el deporte y el movimiento olímpico.

“Creo que lo primero que queremos es inculcar los valores a todos estos jóvenes que se acercan con la ilusión de vivir un deporte, a ver qué les llama la atención y otros que ya escogieron su deporte y quieren acercarse al movimiento olímpico. Siempre celebramos este día con bastante entusiasmo, para que entienda que estamos allí para acompañarlos, para vivirlo juntos y por supuesto darle nuestras experiencias de que se puede llegar y lo maravilloso que es, ser un atleta olímpico”, manifestó María Soto, presidenta del Comité Olímpico Venezolano y olímpica en Beijing 2008.

La dirigente señaló que el deporte constituye una herramienta para la transformación social y para la construcción de aspiraciones entre niños y jóvenes que buscan desarrollarse dentro de una disciplina deportiva.

“Es un poco de todo, también depende del deporte que practicas, del entorno donde estás. Cuando ya estás involucrado, cuando lo ves cada cuatro años, cuando realmente en tú país se muestra al atleta, es donde nace ese deseo, ¿por qué yo no?”, apuntó la abanderada de la Delegación de Venezuela en Beijing 2008.

Durante la celebración, atletas de distintas categorías compartieron con aficionados y familias en un ambiente de integración que permitió acercar la experiencia del alto rendimiento a la comunidad. Las actividades incluyeron espacios recreativos y sesiones de baile en las que deportistas de selecciones nacionales participaron junto a los asistentes.

Para Soto, la visibilidad del deporte y del movimiento olímpico resulta fundamental para inspirar a nuevas generaciones y promover estilos de vida saludables.

“De muy temprana edad los jóvenes ven qué significa este movimiento y en las redes sociales lo ven mucho y por eso es importante, que nosotros reflejemos ante el mundo, ante nuestra sociedad que el deporte es un camino muy bonito para llevarte a la gloria”.

La presidenta del COV también resaltó que los valores olímpicos forman parte de un proceso continuo de aprendizaje que involucra a entrenadores, dirigentes y equipos técnicos en todos los niveles del sistema deportivo.

Los valores olímpicos “se van formando con el carácter en cada deporte, tú entrenador, el cuerpo técnico, los dirigentes desde los estados donde se transmite en la dinámica diaria, el valor, el respeto, la excelencia, todo los componentes que van de la mano para ser una atleta integral, no solo dentro de la cancha sino dentro de la vida diaria”, reflejó Soto.

La celebración del Día Olímpico tiene sus orígenes en una propuesta presentada por el doctor Josef Gruss, entonces miembro checoslovaco del Comité Olímpico Internacional, durante una sesión del organismo celebrada en Estocolmo. La iniciativa planteó la creación de una jornada mundial destinada a destacar los principios y objetivos del Movimiento Olímpico.

Posteriormente, la propuesta fue aprobada por el COI y dio origen a una conmemoración que desde entonces es organizada por los Comités Olímpicos Nacionales de todo el mundo. A lo largo de las décadas, el Día Olímpico se ha consolidado como una oportunidad para acercar el deporte a la ciudadanía y reforzar los valores que inspiran a millones de atletas y aficionados alrededor del planeta.

Con actividades orientadas a la participación comunitaria y al intercambio entre deportistas y ciudadanos, el Comité Olímpico Venezolano reafirmó su compromiso con la promoción del deporte como herramienta de desarrollo humano y de construcción de una sociedad basada en el respeto, la excelencia y la amistad.