El Comité Olímpico Venezolano promovió una jornada de salud y actividad física para la mujer en el deporte

El Comité Olímpico Venezolano (COV) desarrolló una jornada médica y deportiva en su sede para conmemorar el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, una iniciativa orientada a promover la prevención, la actividad física y la concientización sobre el bienestar integral dentro de la comunidad deportiva nacional.

La actividad fue organizada por la Comisión de la Mujer en el Deporte del COV, presidida por la sensei Katiuska Santaella, y reunió a atletas, dirigentes deportivos, trabajadores de la institución y especialistas de la salud en una programación enfocada en reforzar la importancia de mantener hábitos saludables y una adecuada atención médica preventiva.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso a diferentes evaluaciones médicas y controles preventivos, entre ellos mediciones antropométricas, despistajes de diabetes e hipertensión arterial, así como análisis relacionados con el índice de masa corporal y niveles de grasa corporal.

Además de los chequeos médicos, la programación incluyó dos sesiones de spinning que contaron con una amplia participación de representantes de federaciones deportivas, atletas y personal administrativo del Comité Olímpico Venezolano. La actividad física fue presentada como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo.

“Desde el Comité Olímpico Venezolano respaldamos el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. Hoy nuestras trabajadoras, nuestras federativas, nuestros atletas, están aquí disfrutando de una actividad de spinning que va a ser satisfactoria para ellas”, expresó la presidenta del COV, María Soto, al finalizar una de las sesiones deportivas realizadas en la institución.

La dirigente resaltó la importancia de impulsar espacios permanentes que permitan fomentar el bienestar físico y emocional de quienes forman parte del movimiento olímpico venezolano, especialmente en áreas vinculadas con la prevención y el cuidado integral de la salud.

Por su parte, la sensei Katiuska Santaella destacó que esta actividad forma parte de una tradición impulsada cada 28 de mayo por la Comisión de la Mujer en el Deporte, con el propósito de fortalecer las campañas de concientización relacionadas con la salud femenina y la necesidad de mantener una cultura preventiva dentro del sector deportivo.

“Nosotros somos una comisión que integra a hombres y mujeres, atletas y dirigentes para celebrar este gran día. Siempre necesitamos el apoyo médico y por ello vienen a chequearse su salud y a hacer actividad física. Agradecemos su asistencia y que juntos podamos hacer de este un día mejor”, comentó en medio de la clase de spinning en donde participó.

La jornada contó además con la participación de especialistas invitados, entre ellos Juliette Medrano, doctora de la comisión médica de ODEBO; Tamilia Peña, directora médica del COV; y médicos pertenecientes al Grupo Nueve Once, aliado del Comité Olímpico Venezolano en materia de asistencia médica primaria.

Los profesionales de la salud aprovecharon la actividad para transmitir mensajes relacionados con la prevención, el cuidado físico y la necesidad de que las mujeres dediquen más atención a su bienestar personal en medio de sus responsabilidades laborales y familiares.

“Celebramos esta fecha tan especial y valoramos el esfuerzo que se hace por mantener la salud de la mujer, que muchas veces no presta atención por no tener tiempo y dedicarse al trabajo y la familia. Pero debemos cuidar de nosotras porque eso es más importante”, declaró la doctora Medrano.

En la misma línea, la doctora Tamilia Peña advirtió sobre algunos indicadores de salud detectados entre las participantes de la jornada, especialmente relacionados con altos niveles de obesidad y presión arterial elevada, factores que pueden afectar tanto el rendimiento físico como la calidad de vida.

“Hemos notado que en nuestra población existen mujeres con índices altos de obesidad y presión elevada. Con los datos obtenidos de cada una de ellas podemos dar recomendaciones a nuestras participantes sobre el hacer ejercicio y sobre su nutrición. Estamos pendientes de nuestros atletas, pero también debemos estar pendientes de nuestra salud”, manifestó con un tono que debe servir de alerta para la comunidad del deporte nacional.

La actividad concluyó con un compartir entre los asistentes, quienes intercambiaron experiencias y reafirmaron su compromiso de incorporar hábitos saludables en sus rutinas diarias, en línea con el mensaje promovido por el Comité Olímpico Venezolano durante la jornada.