El DEDsafío de Teamfight Tactics debuta con una edición internacional y reúne a jugadores de cuatro regiones

El primer #DEDsafioTFT internacional amplía el alcance competitivo de Teamfight Tactics (TFT) con una edición que reúne a jugadores profesionales, participantes casuales y creadores de contenido de Latinoamérica, Norteamérica, Brasil y Europa. El torneo se desarrolla alrededor de Tierras Encantadas, el nuevo set del videojuego, y tendrá su instancia decisiva el 10 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

La iniciativa representa una nueva etapa para el torneo creado por @dedreviil, que por primera vez adopta un formato internacional. La competencia busca conectar a distintas comunidades de TFT mediante partidas en línea antes de trasladar la definición a un escenario presencial.

El calendario establece dos jornadas para la Fase de Grupos, programadas para el 1 y 2 de septiembre, mientras que los equipos clasificados avanzarán hacia la Gran Final. La competencia concluirá el 10 de septiembre en las instalaciones de Riot Games en Los Ángeles.

Un formato que combina jugadores profesionales y casuales

Uno de los principales elementos del DEDsafío es su modalidad de competencia. Durante cada jornada, los participantes disputarán cuatro partidas bajo el formato Dúo Dinámico, formando equipos integrados por un jugador profesional y otro casual.

Esta estructura busca combinar distintos niveles de experiencia dentro de una misma competencia y ofrecer un espacio en el que figuras vinculadas al entorno competitivo puedan compartir equipo con participantes procedentes de la comunidad del videojuego.

La internacionalización también amplía la representación geográfica. Jugadores y creadores de contenido de Latinoamérica, Norteamérica, Brasil y Europa participan en el torneo con el objetivo de representar a sus respectivas regiones y conseguir un lugar en la instancia final.

El formato internacional puede contribuir además a aumentar la exposición del evento entre diferentes comunidades digitales, en un sector donde los torneos, las transmisiones en línea y la participación de creadores de contenido se han convertido en componentes importantes para mantener el interés de las audiencias.

Tierras Encantadas sirve como escenario para la competencia

La celebración del torneo coincide con el lanzamiento de Tierras Encantadas, el nuevo set de Teamfight Tactics. La actualización funciona como escenario central de esta edición y plantea nuevas condiciones estratégicas para los participantes.

Teamfight Tactics basa su dinámica competitiva en la planificación, la composición de equipos y la adaptación a las condiciones de cada partida. La llegada de un nuevo set modifica elementos del juego y obliga a los participantes a ajustar estrategias durante las diferentes rondas.

El DEDsafío utiliza este contexto para reunir a jugadores de distintas regiones alrededor de una competencia que combina el componente profesional con la participación de la comunidad. La presencia de creadores de contenido también amplía el alcance del torneo hacia las audiencias que siguen regularmente las novedades y competencias relacionadas con TFT.

La Gran Final se disputará en Los Ángeles

Tras las jornadas correspondientes a la Fase de Grupos, el torneo avanzará hacia su etapa definitiva el 10 de septiembre. La Gran Final tendrá lugar de manera presencial en las instalaciones de Riot Games en Los Ángeles, Estados Unidos.

La cita marcará el cierre de la primera edición internacional del #DEDsafioTFT y determinará qué equipo obtiene el trofeo de la competencia. Los clasificados llegarán a esta instancia después de superar las partidas disputadas durante la fase previa.

El calendario concentra así la primera etapa competitiva en dos jornadas, con cuatro partidas de Dúo Dinámico por fecha, antes de la definición presencial.

Con representantes de cuatro grandes mercados de Teamfight Tactics, el DEDsafío amplía este año su dimensión y convierte su primera edición internacional en un encuentro entre diferentes comunidades del videojuego. La final en Los Ángeles servirá como punto culminante de una competencia diseñada para celebrar Tierras Encantadas y definir al primer campeón internacional del torneo.