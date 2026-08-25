LATAM asegura financiamiento por US$505 millones para renovar y ampliar su flota

LATAM Airlines Group concretó un financiamiento por aproximadamente US$505 millones destinado a respaldar la incorporación de 11 aeronaves de última generación durante el segundo semestre de 2026, como parte de su estrategia de crecimiento, renovación de flota y eficiencia operacional.

Del monto total, cerca de US$400 millones corresponden a un financiamiento vinculado a sostenibilidad, convirtiéndose en la mayor operación de estas características realizada por la compañía. La estructura de préstamo de largo plazo está liderada por BNP Paribas y financiará un Airbus A320neo, cuatro Airbus A321neo y seis Embraer E195-E2.

La operación se produce en un escenario en el que la industria aérea continúa enfrentando volatilidad en los mercados y elevados costos de combustible, factores que mantienen la atención de las compañías sobre la eficiencia y el acceso a fuentes competitivas de financiamiento.

LATAM diversifica sus fuentes de financiamiento

El acuerdo marca además la primera vez que LATAM utiliza este tipo de estructura para financiar aeronaves Embraer, fabricante que tendrá una participación en la estrategia de renovación de la compañía, especialmente en sus operaciones domésticas en Brasil.

“Esta operación combina tres elementos relevantes para la estrategia financiera de LATAM: diversifica nuestras fuentes de financiamiento, respalda la renovación y crecimiento de nuestra flota y vincula parte de sus condiciones a nuestro desempeño en sostenibilidad. Además, nos permite financiar por primera vez la incorporación de aeronaves Embraer a través de esta estructura, manteniendo nuestro acceso a condiciones competitivas de largo plazo en los mercados internacionales”, señaló Andrés del Valle, Director de Finanzas Corporativas de LATAM Airlines Group.

Parte de las condiciones financieras del crédito dependerá del desempeño de la aerolínea en materia de emisiones. El mecanismo contempla incentivos sobre la tasa de interés relacionados con la reducción de la cantidad de CO₂ emitida por cada unidad transportada.

LATAM tiene como objetivo reducir su intensidad de emisiones en 6% para 2030 respecto de los niveles registrados en 2019. A largo plazo, el grupo mantiene su meta de alcanzar emisiones netas cero para 2050.

Segundo financiamiento vinculado a sostenibilidad

La nueva transacción representa la segunda operación de este tipo concretada por LATAM. En diciembre de 2024, la compañía cerró su primer Sustainability-Linked Loan, mediante una línea de crédito revolvente garantizada por motores por US$300 millones.

Con estos instrumentos financieros, el grupo busca incorporar indicadores relacionados con sostenibilidad dentro de su estrategia financiera y, al mismo tiempo, asegurar recursos de largo plazo para modernizar su capacidad operativa.

La renovación de aeronaves constituye uno de los principales componentes de ese proceso, debido a que los modelos de nueva generación ofrecen mejoras en eficiencia de combustible y menores emisiones frente a aeronaves de generaciones anteriores.

LATAM prevé superar los 410 aviones al cierre de 2026

El financiamiento se integra en un programa más amplio de renovación y crecimiento de flota que LATAM desarrolla durante 2026. En el primer semestre del año, el grupo incorporó 13 aeronaves de última generación y proyecta recibir otras 28 antes de finalizar diciembre.

De cumplirse el calendario previsto, LATAM superará las 40 incorporaciones durante el año y espera cerrar 2026 con una flota de más de 410 aeronaves.

Entre las principales novedades previstas para los próximos meses figura la llegada de los primeros Embraer E195-E2, que serán destinados a la red doméstica de Brasil. Para 2027, la compañía también contempla el debut de su primer Airbus A321XLR.

Renovación de la flota continuará hacia 2030

El programa de expansión se extenderá durante los próximos años. LATAM proyecta incorporar hasta 130 aeronaves adicionales hacia 2030, una estrategia que permitiría que más del 50% de su flota esté compuesta por modelos de última generación.

Según los fabricantes de las aeronaves, estos modelos permiten reducir entre 20% y 25% las emisiones de CO₂ frente a generaciones anteriores, un avance que acompañaría los objetivos ambientales establecidos por el grupo.

La combinación de nuevas aeronaves, financiamiento de largo plazo e incentivos relacionados con emisiones muestra la estrategia de LATAM para ampliar su capacidad mientras moderniza su flota. La ejecución del programa será clave para sostener el crecimiento de sus operaciones en América Latina y avanzar hacia sus objetivos de eficiencia y emisiones netas cero para 2050.