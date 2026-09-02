Sofía Fernández es coronada Miss La Guaira 2026 y avanza rumbo al Miss Venezuela

Sofía Fernández fue coronada Miss La Guaira 2026 durante una ceremonia celebrada el lunes 31 de agosto en Caracas, resultado que la convierte en la tercera candidata oficialmente confirmada para competir en la próxima edición del Miss Venezuela.

La modelo de 22 años, nacida en Caraballeda, estado La Guaira, llega a esta nueva etapa con experiencia previa en certámenes nacionales e internacionales. Fernández fue Virreina en Reina Hispanoamericana 2025, celebrado en Bolivia, y anteriormente participó en El Concurso by Osmel.

La elección reunió a 12 candidatas y contó con la conducción del animador Leonardo Villalobos, además de representantes vinculados al mundo de los concursos de belleza venezolanos.

Una competencia entre 12 aspirantes a la corona

La gala contó con la participación especial de Silvia Maestre, Miss Supranational Venezuela 2025 y Miss Supranational América 2026, y de Juan Carlos Da Silva, Mister Supranational Venezuela 2026.

Ambos participaron en un conversatorio con las 12 competidoras, una dinámica destinada a evaluar aspectos como el desenvolvimiento y la capacidad de expresión oral de las participantes antes de avanzar hacia las etapas decisivas de la competencia.

La programación comenzó con una apertura dedicada al estado La Guaira, en referencia a los acontecimientos sísmicos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. Posteriormente, las candidatas realizaron sus presentaciones ante el jurado y el público asistente, incluyendo desfiles en traje de baño y alta costura.

La ceremonia continuó con la entrega de bandas especiales y posteriormente con el anuncio de las cinco semifinalistas que avanzaron a la ronda de preguntas.

Sofía Fernández encabeza el cuadro final

Tras completar la fase de preguntas, el jurado seleccionó a Sofía Fernández como Miss La Guaira 2026. Melani Martin obtuvo la posición de primera finalista, mientras que Alejandra Hurtado fue elegida segunda finalista.

Jeylimar Ragioneri ocupó la tercera posición entre las finalistas y Yisderlis Pimentel completó el cuadro como cuarta finalista.

Con su coronación, Fernández se incorpora al grupo de representantes regionales que competirán en la próxima edición del Miss Venezuela. La Guaira se suma así a Bolívar y Distrito Capital, entidades que previamente realizaron sus respectivos procesos de selección.

Formación académica y experiencia internacional

Sofía Valentina Fernández Mendoza tiene 22 años y mide 1,80 metros. Nació en Caraballeda, estado La Guaira, aunque creció en Los Teques, estado Miranda.

Además de su trayectoria como modelo, Fernández estudia Estudios Internacionales y cuenta con un diplomado en Biología Marina, una combinación de formación académica y experiencia profesional que acompaña su recorrido dentro de los concursos de belleza.

Su historial competitivo incluye el título de Virreina en Reina Hispanoamericana 2025 en Bolivia, así como su participación previa en El Concurso by Osmel.

Durante el proceso de Miss La Guaira también consiguió varios reconocimientos especiales. Fernández recibió las distinciones de Mejor Pasarela, Miss Personalidad y Miss Prensa. Este último reconocimiento había sido otorgado durante la presentación oficial de las candidatas ante los medios de comunicación realizada en Belankazar.

Miss La Guaira prepara su representación nacional

El certamen Miss La Guaira está dirigido y presidido por el empresario Félix Escobar. Durante la ceremonia, Escobar participó junto con Génesis Núñez, Miss La Guaira 2025, en la entrega oficial del título a la nueva representante del estado.

El acto se desarrolló ante invitados especiales y representantes de medios de comunicación social. De acuerdo con la organización, también estuvo presente un notario público encargado de acompañar el proceso relacionado con los resultados de la competencia.

La coronación abre ahora una nueva etapa para Fernández, quien deberá prepararse para representar a La Guaira en el Miss Venezuela. Su experiencia internacional, trayectoria en el modelaje y formación académica forman parte del perfil con el que buscará avanzar en uno de los principales certámenes de belleza del país.