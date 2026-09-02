Árbol Rojo inicia un nuevo ciclo en su noveno aniversario con impulso al cine del sur de México

El Festival de Cine del Sur Árbol Rojo prepara su novena edición con una agenda enfocada en ampliar la circulación del cine mexicano, fortalecer la producción audiovisual de Quintana Roo y abrir espacios para creadores vinculados con pueblos y comunidades originarias. El encuentro se realizará del 19 al 29 de noviembre en Chetumal, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.

Bajo el concepto CICLOS, Árbol Rojo A.C. marca una nueva etapa después de casi una década de actividades orientadas a la descentralización de la exhibición cinematográfica en el sur de México. La organización acompañará el aniversario con una nueva identidad visual, el lanzamiento del programa Memorias Originarias y la convocatoria para su competencia de cortometrajes FOCO.

CICLOS define la identidad del noveno aniversario

La imagen de esta edición fue desarrollada por David Lilés y Hugo Payen, integrantes de APIX, firma que, según la información difundida por el festival, ha colaborado con producciones para Netflix, Prime, Hallmark, FIFA, Anomia, Machete y Blank Square Productions.

La propuesta presenta a Árbol Rojo bajo la luz de la luna y utiliza sus distintas fases como una representación de la transformación experimentada por el festival durante sus nueve años de trayectoria. El concepto busca reflejar una iniciativa cultural que cambia de espacios y formatos mientras mantiene su objetivo de acercar el cine a distintas comunidades.

La identidad visual también toma como referencia el significado del número nueve dentro de la cultura maya y su relación con los ciclos cósmicos. Para la organización, alcanzar este aniversario representa el cierre de una etapa marcada por la perseverancia y el comienzo de otra caracterizada por los aprendizajes acumulados y la transformación del proyecto.

Memorias Originarias amplía la programación cinematográfica

Entre las principales novedades se encuentra Memorias Originarias, un programa de exhibición beneficiado por la convocatoria FOCINE Exhibición 2026 del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

La iniciativa busca dar mayor visibilidad al trabajo de cineastas y equipos creativos vinculados con pueblos y comunidades originarias. Su planteamiento pretende ir más allá de abordar las culturas indígenas únicamente como temática cinematográfica y concentrarse también en la autoría de las producciones, el origen de las narrativas y las perspectivas que ofrecen sobre el territorio y la diversidad cultural del cine mexicano contemporáneo.

El programa tendrá como uno de sus principales componentes el Foro Memorias Originarias, previsto para el 27 de noviembre en Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo.

La actividad está concebida como un espacio de diálogo intergeneracional en el que el cine funcionará como una herramienta para compartir conocimientos, preservar saberes y fortalecer las identidades locales dentro y fuera del estado. La elección de Felipe Carrillo Puerto también conecta el encuentro con una zona de especial relevancia histórica para la cultura maya en la región.

Árbol Rojo abre la competencia de cortometrajes FOCO

De manera paralela, Árbol Rojo A.C. abrió la convocatoria para la sección competitiva de Cortometraje Quintanarroense FOCO, destinada a impulsar y reconocer el trabajo audiovisual desarrollado en Quintana Roo.

La competencia permitirá que realizadores de la entidad inscriban sus producciones para formar parte de la novena edición del festival. Los trabajos seleccionados serán evaluados por un jurado integrado por especialistas de reconocido prestigio nacional, que tendrá a su cargo la elección de los ganadores.

La convocatoria forma parte de la estrategia del festival para ofrecer espacios de exhibición a realizadores locales y contribuir al desarrollo de una comunidad audiovisual con mayor presencia dentro del panorama cinematográfico mexicano.

Festival de Cine del Sur llegará a tres ciudades

La novena edición del Festival de Cine del Sur distribuirá su programación entre Chetumal, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, reforzando el modelo descentralizado que Árbol Rojo ha desarrollado durante sus nueve años de trayectoria.

Además de las iniciativas ya anunciadas, la organización prevé presentar progresivamente nuevos eventos, actividades e invitados especiales vinculados con la programación de esta edición.

Con CICLOS, Árbol Rojo entra así en su noveno aniversario combinando exhibición cinematográfica, participación de realizadores regionales y proyectos centrados en las comunidades originarias. La próxima edición representará tanto una revisión de la trayectoria construida durante casi una década como el inicio de una nueva etapa para el festival y su presencia cultural en Quintana Roo.