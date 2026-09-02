Microsoft refuerza su modelo de gobernanza ante el avance de la inteligencia artificial

Microsoft presentó su Responsible AI Transparency Report 2026, un documento en el que expone los cambios implementados en sus políticas, procesos de evaluación y herramientas de gobernanza para responder al rápido desarrollo de la inteligencia artificial. La compañía centra parte de sus esfuerzos en los sistemas generativos y los agentes autónomos, tecnologías que están ampliando su presencia en entornos empresariales y actividades cotidianas.

El reporte muestra una transición hacia un esquema de supervisión continua, en el que la evaluación de riesgos no termina con el lanzamiento de un producto. Este enfoque busca acompañar la evolución de los sistemas una vez que comienzan a operar y detectar nuevos riesgos derivados de su uso.

Microsoft adapta su estándar de IA Responsable

Uno de los principales cambios descritos por la compañía es el rediseño de su estándar de IA Responsable. Microsoft busca que este marco tenga mayor capacidad para adaptarse a nuevas funcionalidades, posibles riesgos y cambios en las exigencias regulatorias.

La transformación responde a un escenario tecnológico que evoluciona con rapidez. Los sistemas de inteligencia artificial generativa han ampliado sus capacidades, mientras que los denominados agentes de IA pueden ejecutar tareas con niveles crecientes de autonomía.

Esta evolución plantea nuevos desafíos para las empresas que desarrollan y comercializan estas tecnologías, particularmente en ámbitos relacionados con seguridad, privacidad, supervisión y responsabilidad sobre las decisiones automatizadas.

Más de 2.500 evaluaciones de productos y funciones

Microsoft informó que durante el último año realizó más de 450 revisiones de usos sensibles de IA. Asimismo, llevó a cabo cerca de 2.500 evaluaciones de productos y funcionalidades de inteligencia artificial generativa antes de su lanzamiento.

Estas revisiones forman parte de los mecanismos internos destinados a identificar posibles riesgos antes de que las herramientas lleguen a los usuarios. Sin embargo, el informe indica que las evaluaciones previas al lanzamiento representan ahora solo una parte del modelo de supervisión.

La compañía también está reforzando el monitoreo posterior, con mecanismos para investigar incidentes y analizar el comportamiento de los sistemas cuando ya se encuentran operativos.

Fraude y ciberataques plantean nuevos desafíos

El informe identifica varias tendencias que están modificando el panorama de riesgos. Entre ellas figura el rápido crecimiento de la inteligencia artificial generativa y de los sistemas agentivos, así como un aumento de los intentos de fraude y ciberataques que utilizan herramientas de IA.

Otro aspecto señalado es el uso creciente de asistentes conversacionales para consultas relacionadas con salud, bienestar y apoyo personal. Esta expansión hacia ámbitos sensibles aumenta la importancia de contar con mecanismos de evaluación, seguridad y supervisión adecuados.

Para responder a estos escenarios, Microsoft ha fortalecido sus capacidades de monitoreo e investigación de incidentes. El objetivo es mantener una vigilancia más constante sobre los sistemas y detectar problemas que pueden aparecer después de su implementación.

Nuevos controles para los agentes de inteligencia artificial

La gobernanza de los agentes de IA ocupa un lugar relevante en la estrategia presentada por Microsoft. La compañía amplió sus herramientas para incorporar controles relacionados con identidad, permisos, observabilidad y evaluación permanente del desempeño.

Estos mecanismos buscan ofrecer mayor visibilidad sobre las acciones que pueden ejecutar los agentes y establecer límites adecuados según las tareas y entornos en los que operan.

El enfoque adquiere relevancia a medida que los agentes pasan de responder consultas a realizar procesos más complejos y conectarse con diferentes sistemas y servicios empresariales.

Transparencia y evaluación de riesgos entre las prioridades

Microsoft también destacó su colaboración con gobiernos, instituciones académicas, organismos dedicados al desarrollo de estándares y organizaciones de la sociedad civil. La empresa plantea que la cooperación entre distintos sectores será necesaria para establecer prácticas compartidas que favorezcan sistemas de inteligencia artificial seguros, transparentes y confiables.

De cara a los próximos años, la compañía prevé concentrar sus esfuerzos en mejorar la medición y evaluación de riesgos, ampliar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

El Responsible AI Transparency Report 2026 refleja así una evolución desde un modelo centrado principalmente en las verificaciones realizadas antes del lanzamiento hacia una gobernanza permanente. Para Microsoft, la creciente autonomía y complejidad de los sistemas de IA exige mantener controles durante todo su ciclo de vida, especialmente a medida que estas tecnologías adquieren mayor presencia en las operaciones empresariales y en las actividades diarias.