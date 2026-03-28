Tercer día de reuniones: federaciones deportivas afinan estrategia hacia Santo Domingo y Santa Fe 2026

En el marco del tercer día de consultas técnicas del ciclo olímpico, cinco federaciones deportivas venezolanas avanzaron en la definición de sus estrategias competitivas y de preparación con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, dos citas clave dentro del calendario regional que marcarán el rendimiento del deporte nacional en el corto plazo.

Según información oficial, “19 federaciones deportivas nacionales ya manifestaron sus planes vía a Santo Domingo y Santa Fe 2026”, lo que evidencia un proceso de planificación coordinado por el Comité Olímpico Venezolano en busca de optimizar recursos, tiempos de preparación y resultados deportivos.

“(Prensa Comité Olímpico Venezolano – 27 de marzo 2026) En el tercer día de consultas balonmano, boliche, boxeo, canotaje y ciclismo expresaron su estrategia de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.”

Estas reuniones forman parte de la estructuración operativa del deporte venezolano en un contexto donde la clasificación, la preparación internacional y la gestión de talento son factores determinantes para la competitividad.

Balonmano y boliche priorizan presencia completa y fogueo internacional

El balonmano, liderado por su presidente Gilver Guarecuco, mantiene su enfoque en la concentración nacional como base del rendimiento. El equipo continúa sus entrenamientos en Barquisimeto, estado Lara, con el objetivo de asegurar la participación en ambas ramas durante las competencias regionales.

La disciplina proyecta contar con sus atletas internacionales para fortalecer la plantilla de cara a Santo Domingo 2026, cuya programación deportiva se desarrollará entre el 24 de julio y el 8 de agosto . El equipo femenino, además, sumará participación en la Copa de Naciones como parte de su calendario competitivo.

Por su parte, el boliche avanza con una planificación definida en cuanto a número de atletas y eventos preparatorios. Bajo la dirección técnica de Rafael Figueroa, Venezuela proyecta asistir con 12 atletas a Santo Domingo y cuatro a Santa Fe, combinando experiencia y desarrollo.

El calendario competitivo incluye la participación en el Campeonato Iberoamericano, tanto en categoría adulta como juvenil, lo que permitirá evaluar condiciones en el mismo escenario donde se disputarán los Juegos Centroamericanos.

Boxeo y canotaje estructuran rutas de clasificación y alto rendimiento

El boxeo venezolano ya cuenta con doce cupos asegurados para Santo Domingo 2026, con una distribución mayoritaria en la rama femenina. La disciplina mantiene expectativas de ampliar su representación mediante la posible asignación de un cupo adicional en los 65 kilogramos masculinos.

El equipo tiene previsto competir en la Copa del Mundo de Brasil en abril, donde también realizará una fase de concentración previa. Este grupo constituirá la base competitiva para los Juegos Suramericanos de Santa Fe, programados del 12 al 26 de septiembre , y continuará su preparación con participación en otro evento internacional en China.

En paralelo, el canotaje avanza en la definición de su delegación, estimada en diez atletas. La federación, encabezada por el olímpico José Ramos, contempla una agenda internacional que incluye tres competencias en Canadá, entre ellas una Copa del Mundo y un Campeonato Mundial Juvenil.

Este enfoque apunta a elevar el nivel competitivo antes de Santo Domingo y posicionar al equipo para Santa Fe 2026, evento que además servirá como clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Ciclismo diversifica modalidades en busca de cupos

El ciclismo venezolano presenta una estrategia diversificada por modalidades, con énfasis en la obtención de cupos y la participación internacional. La selección de velocidad en pista viajará a Colombia para competir en eventos clasificatorios, mientras que el país ya cuenta con cinco plazas en ruta hacia Santo Domingo.

En BMX racing, Venezuela dispone de dos cupos, uno por género, mientras que el mountain bike enfrentará su proceso clasificatorio en Paraguay. En contraste, el BMX freestyle no forma parte del programa centroamericano, pero sí tendrá presencia en Santa Fe 2026.

La Federación Venezolana de Ciclismo prevé ajustar su planificación estratégica tras la participación en los Juegos Centroamericanos, en función de los resultados obtenidos y las proyecciones hacia el siguiente ciclo competitivo.

Coordinación institucional y proyección regional

El avance de estas disciplinas refleja un enfoque integral que combina planificación técnica, participación internacional y evaluación constante del rendimiento. Para Santo Domingo 2026, cada deporte se encuentra en proceso de clasificación, mientras que para Santa Fe la asignación de plazas dependerá de la Organización Deportiva Suramericana.

En conjunto, estas acciones evidencian el esfuerzo del sistema deportivo venezolano por consolidar su presencia en el escenario regional, optimizando recursos y fortaleciendo la preparación de sus atletas de cara a los desafíos competitivos de 2026.