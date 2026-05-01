DSPORTS y Black Table apuestan por la emoción regional con “Locos” rumbo al Mundial 2026

En la antesala de la Copa Mundial FIFA 2026, la señal deportiva DSPORTS lanzó su nueva campaña publicitaria “Locos”, desarrollada junto a la agencia creativa Black Table, con el objetivo de capitalizar la conexión emocional que el fútbol genera en América Latina y reforzar su posicionamiento como líder en transmisiones deportivas.

La iniciativa, que será difundida en mercados clave como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, pone el foco en un fenómeno recurrente en la región: la transformación colectiva que experimentan los fanáticos cada cuatro años con la llegada del Mundial. Más allá de lo deportivo, la campaña plantea una lectura cultural del fútbol como catalizador de emociones y comportamientos que trascienden lo cotidiano.

El concepto creativo gira en torno a una idea central: la “locura” que invade a millones de personas durante la Copa del Mundo. Según la narrativa del spot, este fenómeno no se explica, pero se manifiesta en pequeños gestos individuales que escalan hasta convertirse en una experiencia colectiva. Desde cambios en la rutina diaria hasta expresiones masivas de euforia, la campaña retrata un patrón cultural compartido en toda Latinoamérica.

En términos de negocio, la campaña acompaña un activo estratégico clave para DSPORTS: la transmisión en vivo de los 104 partidos del torneo. Esta cobertura total refuerza la propuesta de valor del canal dentro del ecosistema de DIRECTV Latin America, en un contexto donde los derechos deportivos siguen siendo un factor determinante en la competencia por audiencias.

La pieza audiovisual también integra un componente musical relevante. La canción “Todos Locos” de la banda Los Caligaris funciona como eje narrativo y amplificador emocional, alineando el mensaje creativo con una identidad sonora reconocible en la región. Esta decisión responde a una estrategia que busca maximizar la recordación y el impacto cultural de la campaña.

Desde la perspectiva corporativa, la iniciativa se enmarca en una visión de largo plazo orientada a consolidar la relación con las audiencias latinoamericanas. “DSPORTS es la señal líder en transmisiones deportivas y única en el mercado por su amplia variedad de contenidos. Como sucede cada cuatro años, el Mundial de fútbol trasciende lo deportivo para transformarse en un lenguaje común que une y conecta a toda la región donde ofrecemos entretenimiento. Con esta campaña, celebramos la pasión y la locura colectiva que nos define desde hace más de veinte años, ofreciendo la transmisión de todos los partidos de los mundiales”, comentó Patricia Monkowski, directora de Marketing de WAIKEN ILW, holding technomedia que agrupa a DIRECTV Latin America y a la señal deportiva DSPORTS.

Por su parte, desde el frente creativo, la agencia responsable subraya el enfoque cultural del proyecto. Lulo Calio, Founder & Creative Chairman de BLACK TABLE explicó: “La locura del Mundial no es exageración, es identidad cultural. Nos interesaba mostrar eso. ‘LOCOS’ no es una campaña sobre fútbol, es una campaña sobre lo que el fútbol nos hace. Y cuando lo ves todo junto, entendés por qué el mundo entero se sorprende con Latinoamérica”.

La campaña no solo busca visibilidad publicitaria, sino también posicionarse dentro de la conversación cultural en torno al fútbol. En un mercado saturado de contenidos deportivos, la diferenciación pasa por conectar con audiencias desde lo emocional y lo identitario, más allá de la oferta de transmisión.

En este sentido, el planteamiento creativo evita artificios y apuesta por una representación directa de la experiencia del fanático latinoamericano. “Buscábamos una campaña para el Mundial que verdaderamente le pertenezca al Mundial. Sin artificios, sin giros innecesarios: una idea capaz de reflejar con honestidad cómo lo vivimos.”, agregó Rodrigo Poli, Partner & CCO de BLACK TABLE.

Con “Locos”, DSPORTS y Black Table articulan una estrategia que combina derechos deportivos, narrativa cultural y ejecución creativa para fortalecer su presencia en la región. A medida que se acerca la Copa Mundial FIFA 2026, la competencia por la atención de las audiencias se intensifica, y propuestas como esta buscan no solo captar espectadores, sino también construir afinidad de marca en uno de los mercados más apasionados por el fútbol a nivel global.