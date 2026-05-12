HONOR apuesta por la inteligencia artificial y el diseño premium con el lanzamiento del HONOR 600e

HONOR presentó oficialmente el nuevo HONOR 600e, un teléfono inteligente con el que la compañía busca fortalecer su presencia en el segmento de dispositivos de gama media premium mediante la integración de inteligencia artificial, un diseño metálico unibody y capacidades avanzadas de fotografía móvil.

El lanzamiento fue anunciado en San José durante mayo de 2026, acompañado de una estrategia enfocada en acercar tecnologías consideradas de gama alta a un público más amplio. Entre los principales atributos del dispositivo destacan una cámara principal ultra clara de 108 megapíxeles, batería de 6520mAh y herramientas impulsadas por inteligencia artificial orientadas tanto a productividad como a seguridad digital.

La empresa señaló que el HONOR 600e incorpora un diseño unibody de aluminio forjado al vacío, una tecnología que, según la marca, busca elevar la durabilidad y la estética del dispositivo dentro de su categoría. El fabricante indicó que este proceso reemplaza estructuras con mayor presencia de plástico por materiales metálicos desarrollados internamente y tratados mediante técnicas de grabado en frío y tecnología de excímeros.

Diseño metálico y resistencia reforzada

El nuevo dispositivo mantiene un grosor de 7.34 milímetros y un peso aproximado de 180 gramos, características que apuntan a conservar un formato ligero pese a su estructura metálica. El equipo también integra una pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas con bordes reducidos de 1.23 milímetros, lo que permite una experiencia visual más amplia.

HONOR destacó además que el equipo cuenta con resistencia a caídas de hasta 1.8 metros y que obtuvo la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia a Caídas de SGS, un elemento con el que la compañía busca diferenciarse frente a otros fabricantes en el mismo rango de mercado.

Fotografía impulsada por IA

Uno de los elementos centrales del HONOR 600e es el denominado “Botón de Cámara IA”, una tecla física diseñada para facilitar el acceso inmediato a la cámara y acelerar la captura de fotografías y videos.

La empresa explicó que esta función responde a la necesidad de reducir el tiempo requerido para abrir la aplicación de cámara desde la pantalla bloqueada. Con un toque, el usuario puede activar la cámara o tomar una fotografía, mientras que una pulsación prolongada inicia la grabación de video en alta definición.

El dispositivo incorpora además una cámara principal de 108MP respaldada por el algoritmo Raw Native Domain, orientado a mejorar el nivel de detalle y textura de las imágenes. A esto se suman filtros fotográficos cinematográficos multiestilo destinados a ampliar las opciones creativas para los usuarios.

Mayor autonomía y rendimiento multitarea

Otro de los pilares del HONOR 600e es su batería de 6520mAh, una capacidad superior a la que actualmente ofrecen muchos dispositivos de su categoría. Según la empresa, el teléfono obtuvo certificación de resistencia de batería de TÜV Rheinland con una autonomía de hasta 48 horas bajo condiciones de prueba.

El equipo funciona con el procesador MediaTek Dimensity 7100 Elite de ocho núcleos, acompañado de configuraciones de hasta 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno, especificaciones enfocadas en usuarios que demandan multitarea intensiva y ejecución simultánea de aplicaciones.

En materia de carga, el dispositivo incorpora tecnología HONOR SuperCharge de 45W por cable, diseñada para reducir los tiempos de recarga y mantener la continuidad de uso durante jornadas prolongadas.

Herramientas inteligentes para productividad y seguridad

El HONOR 600e también integra funciones basadas en MagicOS 10 y herramientas de inteligencia artificial enfocadas en productividad y seguridad digital. Entre ellas destacan Circle to Search, que permite identificar objetos y texto directamente desde la pantalla, y AI Summary, orientada a resumir documentos y artículos extensos.

Asimismo, el dispositivo incorpora AI Writing para la edición y optimización de textos en tiempo real, además de una función de Detección de Clonación de Voz por IA destinada a alertar a los usuarios frente a posibles llamadas fraudulentas generadas mediante inteligencia artificial.

Disponibilidad y precio

El HONOR 600e estará disponible en las tiendas Kolbi desde el 5 de mayo en colores Gris Terciopelo y Verde Vital. La compañía informó que el dispositivo podrá adquirirse mediante el plan K1 postpago con una cuota mensual de ₡26.600 IVA incluido.

Como parte de la estrategia comercial de lanzamiento, los compradores recibirán unos HONOR Headphones Lite como obsequio promocional por tiempo limitado.