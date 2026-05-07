Mía Garcés consolida su proyección internacional tras conquistar cuatro medallas en Panamá 2026

La gimnasia artística venezolana sumó una nueva figura emergente con la actuación de Mía Garcés en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde la atleta caraqueña conquistó tres medallas de oro y una de plata, resultado que impulsó a Venezuela al segundo lugar de la clasificación general de la disciplina, solo por detrás de Chile.

Con apenas 13 años, Garcés se convirtió en la atleta venezolana con mayor cantidad de preseas doradas en la competición juvenil regional. Su desempeño ha comenzado a posicionarla como una de las principales promesas del deporte nacional dentro de un contexto en el que las federaciones deportivas buscan fortalecer el relevo generacional y elevar la presencia de Venezuela en eventos internacionales.

Lejos de asumir los resultados como una meta cumplida, la gimnasta mantiene una visión enfocada en el largo plazo. “Siempre ha sido de mucho orgullo desde que gané. Y lo he tratado con mucha humildad. Siento que este es el comienzo de mi carrera, entonces no me puedo confiar. Tengo que trabajar más duro para demostrar lo que soy”, afirmó Garcés al evaluar su participación en Panamá 2026.

La atleta destacó además que la presión competitiva ha funcionado como un estímulo para mantener el ritmo de crecimiento deportivo. “No me dejo influir tanto por la presión, siento que eso me motiva más a ser mejor cada día. Y siento que tengo que esforzarme más, para no solo ser el futuro, sino el presente de la gimnasia artística. Yo siempre dije que iba a ganar medalla de oro en estos juegos. Logré mis expectativas. Me siento muy satisfecha por lo que hice. Sé que tengo que trabajar mucho más duro”, sostuvo.

El rendimiento de Garcés incluyó el título en el concurso individual general, donde registró 49.200 puntos gracias a puntuaciones de 12.900 en salto de potro, 11.275 en barras asimétricas, 12.575 en viga de equilibrio y 12.450 en suelo. Además, obtuvo la medalla de oro en viga de equilibrio con 13.250 puntos y en barras asimétricas con 12.000 unidades. En la prueba de suelo finalizó en la segunda posición con 12.500 puntos.

El avance competitivo de la gimnasta también refleja un proceso de formación sostenido desde categorías infantiles. Su entrenadora, Karla Montes, quien trabaja con Garcés desde que tenía cuatro años, aseguró que el salto hacia la categoría juvenil representaba uno de los principales desafíos técnicos y emocionales de la temporada.

“Fue más de lo que esperábamos, porque fue el primer año de Mia en la categoría juvenil. ya había tenido resultados en categoría infantil y aunque no parezca, es un salto grande. Muy satisfecha con el trabajo. Más no conforme. Siempre hay que mantener el nivel. Ella me exige a mí el trabajo. Todos los días quiere ir a más. Prácticamente hay que ponerle freno”, compartió Montes.

La evolución de Garcés también ha estado marcada por referentes históricos de la gimnasia venezolana. La atleta reconoció la influencia de Jessica López, tres veces olímpica y doble diploma olímpico en Río 2016, como inspiración para desarrollar su carrera deportiva.

“Jessica López ha sido una gimnasta increíble en Venezuela. Ha sido una influencia increíble para revolucionar y evolucionar la gimnasia. Mi mamá me influyó con Jessica López. Yo le dije ‘quiero ser como ella’. Su disciplina, su resiliencia me motivó mucho”, expresó la joven atleta.

Más allá de las metas competitivas, Garcés también proyecta un desarrollo académico ligado al deporte de alto rendimiento. “Mi futuro lo veo primero trabajando muy duro por lo que quiero y por lo que sueño. Quisiera ganar una medalla en los juegos olímpicos. Quisiera estudiar algo relacionado con el deporte, nutrición o fisioterapia. Eso va a ser que tenga más inspiración para seguir este camino”, señaló.

Desde el entorno técnico, Montes destacó que el crecimiento deportivo de nuevas generaciones depende no solo del entrenamiento físico, sino también del fortalecimiento emocional y de la estructura de formación disponible en el país. “Es un trabajo que no fue de un día para otro. Es constancia y disciplina. También es un trabajo, no solo físico, sino emocional. Estar en un momento, donde te enfrentas al público y los jueces, no es sencillo. Pero en Venezuela hay muchas personas haciendo el trabajo para poder medirnos a los mejores”, agregó la entrenadora de la Academia Merici de Caracas.

El desempeño de Garcés en Panamá 2026 refuerza las expectativas sobre el futuro de la gimnasia artística venezolana en el próximo ciclo internacional y consolida a la atleta caraqueña como una de las principales apuestas juveniles del deporte nacional.