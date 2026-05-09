Arianye Echandía rompe récords y consolida el dominio venezolano en el levantamiento de pesas juvenil

La pesista venezolana Arianye Echandía se convirtió en una de las figuras más destacadas de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, luego de conquistar la medalla de oro en la categoría de los 53 kilogramos y establecer múltiples récords continentales y nacionales en la competencia de levantamiento de pesas.

La atleta de Carabobo completó una actuación dominante en el gimnasio Atheyna Baylon de Panamá, donde logró seis intentos válidos y acumuló cinco nuevas marcas que quedaron registradas como récord panamericano sub 17, suramericano sub 17 y nacional en las categorías sub 17 y sub 20.

El desempeño de Echandía ratifica el buen momento que atraviesa el levantamiento de pesas venezolano a nivel juvenil, disciplina en la que la delegación nacional finalizó como líder absoluto del medallero durante la cita regional.

“Me siento bien, me siento orgullosa, por este logro, por todo lo que se está dando. Es un orgullo para mí verme en las redes, dar de qué hablar, esa felicidad, ese primer lugar. Qué más personas sepan todo lo que te esforzaste me enorgullece mucho”, aseguró la carabobeña tras su triunfo en los 53 kilogramos del levantamiento de pesas.

Cinco récords y amplia ventaja sobre sus rivales

Durante la jornada competitiva, Echandía levantó 75, 80 y 82 kilogramos en arranque, además de 93, 99 y 103 kilogramos en envión, para un total acumulado de 185 kilogramos. La diferencia con respecto a la segunda posición superó los 20 kilogramos, reflejando la superioridad mostrada por la venezolana en la plataforma.

Según explicó la atleta, el equipo técnico ya contemplaba la posibilidad de alcanzar nuevas marcas internacionales durante la competencia.

“Teníamos pronosticado el oro y en la competencia mis entrenadores me dijeron que había chance de romper el récord y que lo debíamos hacer. Mi entrenador siempre me ha dicho que tenemos que hacer el trabajo completo. Me dijeron que podíamos hacerlo, pusieron la confianza en mí”, afirmó la valenciana sobre los registros de 75, 80 y 82 kilogramos en arranque y 93, 99 y 103 kilos en envión, para un total de 185 kilogramos alzados en el gimnasio Atheyna Baylon de Panamá.

El resultado obtenido en Panamá fortalece las expectativas del cuerpo técnico venezolano de cara a las próximas competencias internacionales, especialmente el Campeonato Mundial juvenil previsto para julio en Colombia.

“Incluso en los entrenamientos tengo registrado más peso. Me sentí muy cómoda de verdad. Hasta sentí que he podido haber hecho más. Con esas marcas le sacamos más de 20 kilos al segundo lugar. Me sentí satisfecha y dejé que los entrenadores manejaran la situación. Ahora viene el Campeonato Mundial y creo que podemos hacer más”, refirió Echandía sobre la cita universal desde el 4 de julio en Cali, Colombia.

La continuidad de una familia histórica en las pesas venezolanas

Arianye Echandía forma parte de una familia ampliamente reconocida dentro del levantamiento de pesas venezolano. Su apellido está asociado a importantes logros internacionales, especialmente por las actuaciones de Katherine Echandía, medallista de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires 2018.

La joven atleta destacó el orgullo que representa continuar el legado deportivo familiar y mantener el apellido Echandía entre las referencias del deporte nacional.

“Se siente muy bien porque ddnde llego, me dicen, “ahí viene Echandía, la prima de la olímpica” y eso me llena de mucho orgullo porque estamos poniendo el apellido en alto. Siguiendo ese legado, poniendo el deporte en alto”, contó la prima de Katherine (medalla de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires 2018) y Ariana.

Venezuela lideró el medallero de pesas en Panamá 2026

El desempeño de Echandía también formó parte del amplio dominio venezolano en el levantamiento de pesas durante los Juegos Suramericanos de la Juventud. Venezuela cerró la competencia con seis medallas de oro, tres de plata y una de bronce, superando a Colombia en el medallero general de la disciplina.

Los resultados consolidan el crecimiento de la nueva generación de pesistas venezolanos, quienes ya registran marcas cercanas a las categorías adultas en eventos internacionales.

“Esta generación promete mucho en el levantamiento de pesas. Ya muchos de nosotros hacemos marcas juveniles cercanas a las de los adultos”, enfatizó la atleta de 16 años.