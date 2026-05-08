Duilio Davino y Folcress impulsan campaña enfocada en confianza y cuidado capilar rumbo a 2026

Ciudad de México.– A medida que aumenta la expectativa por el gran evento futbolístico internacional de 2026, la marca de cuidado capilar Folcress, perteneciente a Grupo Grisi, presentó su nueva campaña “Aquí nadie pierde”, una estrategia publicitaria que busca conectar la disciplina deportiva con la constancia en el cuidado personal.

La iniciativa incorpora como embajador al ex seleccionado mexicano y actual directivo Duilio Davino, figura reconocida dentro del fútbol profesional por su trayectoria como defensor y por su actual rol en la estructura de selecciones nacionales. La compañía considera que su perfil representa valores asociados a la perseverancia, el liderazgo y la preparación constante.

Con esta alianza, Folcress busca fortalecer el posicionamiento de sus productos dentro del segmento de soluciones para la caída del cabello, al tiempo que aprovecha la creciente atención mediática alrededor del fútbol internacional y de la Selección Nacional de México, de la cual la marca es patrocinador oficial.

Una campaña orientada a la confianza personal

La propuesta publicitaria gira en torno a la idea de que la seguridad personal se construye mediante hábitos diarios y disciplina, un mensaje alineado con el desempeño de los atletas de alto rendimiento. Bajo el lema “Aquí nadie pierde”, la campaña plantea una visión en la que el cuidado capilar forma parte de la preparación personal y profesional.

La participación de Davino busca reforzar ese mensaje mediante una figura vinculada históricamente al deporte mexicano. Según la marca, el ex futbolista representa consistencia y determinación, elementos que la empresa pretende asociar con sus tratamientos capilares.

«La confianza se construye en los detalles que nadie ve. Así como un jugador se prepara físicamente antes de saltar a la cancha, el cuidado de nuestra imagen y salud capilar es un entrenamiento diario que fortalece el carácter» — Pamela Vivas, Gerente de Marca y Patrocinios de Grupo Grisi.

La estrategia también refleja una tendencia creciente entre marcas de consumo masivo que utilizan figuras deportivas para impulsar mensajes relacionados con bienestar, salud e imagen personal, especialmente en mercados donde el fútbol mantiene una alta influencia cultural y comercial.

Folcress apuesta por tratamientos con Minoxidil 5%

Dentro de la campaña, Folcress destaca las propiedades de su tratamiento basado en Minoxidil 5%, componente utilizado para combatir la alopecia androgénica. La empresa señaló que este ingrediente forma parte de los pocos tratamientos tópicos aprobados por la FDA y otros organismos internacionales de salud para tratar la pérdida de cabello.

De acuerdo con la información presentada por la marca, el tratamiento actúa mediante una estrategia enfocada en mejorar el flujo sanguíneo hacia el folículo capilar, favoreciendo así el crecimiento del cabello y reduciendo la caída prematura.

La compañía explicó que el producto ofrece una doble acción: ayudar a disminuir la pérdida capilar y estimular el crecimiento de nuevo cabello. Además, resaltó que el formato de 60 mililitros permite integrarlo fácilmente a la rutina diaria de los consumidores.

Folcress también promueve el uso complementario de su línea de shampoos especializados, entre ellos las variantes +Fuerza y Grosor, Control de Caspa y Xpert Anticaída, como parte de una estrategia integral de cuidado capilar.

Marketing deportivo y expansión de marca

La colaboración con Duilio Davino forma parte de una estrategia de marketing más amplia de Grupo Grisi para consolidar la presencia de Folcress dentro del mercado mexicano y ampliar el reconocimiento de la marca entre consumidores vinculados al deporte y el bienestar personal.

El uso de campañas asociadas al fútbol continúa siendo una herramienta relevante para las compañías de cuidado personal en América Latina, especialmente en contextos previos a competiciones internacionales de alto impacto mediático.

Para Folcress, la campaña también busca reforzar un mensaje de autoestima y confianza en torno al cuidado de la imagen personal, en un mercado donde los consumidores muestran mayor interés por productos especializados y tratamientos preventivos.

La empresa considera que la combinación entre disciplina deportiva y hábitos de cuidado diario puede convertirse en un elemento diferenciador dentro de una industria cada vez más competitiva. Bajo esa premisa, la marca apuesta por posicionar el cuidado capilar como parte de la rutina cotidiana de quienes buscan fortalecer su imagen y bienestar personal rumbo a 2026.