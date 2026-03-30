Memoria y Cuenta 2025 en Macanao destaca inversión social y fortalecimiento de servicios públicos

La Alcaldía del municipio Península de Macanao presentó este viernes 27 de marzo su Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, en un acto realizado en la Plaza Bolívar de Boca del Río, donde se expusieron los principales avances en materia de servicios públicos, desarrollo social e infraestructura local.

El informe fue consignado por el alcalde Carlos Luis Sulbarán Ibarra ante el Concejo Municipal, presidido por Jesús G. Zabala, así como ante la Contraloría municipal dirigida por Marisol Molina, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Durante su intervención, el mandatario local presentó un balance detallado de la gestión, destacando áreas estratégicas como servicios públicos, desarrollo urbano, educación, cultura, deporte y turismo, considerados ejes clave para el crecimiento económico y social del municipio insular.

El acto, que congregó a autoridades locales, representantes institucionales y miembros del Poder Popular, se desarrolló en un ambiente festivo en la capital municipal, donde se evidenció la participación comunitaria como elemento central de la gestión.

Entre los logros expuestos, Sulbarán subrayó la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, así como la inversión en la rehabilitación de maquinaria destinada a la recolección de desechos sólidos, una medida orientada a mejorar la eficiencia en los servicios básicos.

Asimismo, destacó la ejecución de programas sociales enfocados en la atención de familias en situación de vulnerabilidad, canalizados a través de la Fundación Social Macanao, así como iniciativas de fortalecimiento del rol de la mujer mediante el Instituto Municipal de la Mujer.

El balance también incluyó avances en materia de señalización vial y el respaldo institucional recibido por parte del gobierno regional, específicamente en la entrega de ayudas sociales enmarcadas en el programa 1×10 del Buen Gobierno.

En el plano político y de gestión, el alcalde reafirmó el enfoque participativo de su administración, resaltando la articulación con distintos niveles de gobierno y organizaciones comunitarias.

“Este es un gobierno de calle, que ha caminado junto al pueblo para transformar en positivo la realidad de nuestras comunidades. Hemos cumplido y seguiremos avanzando en la consolidación de un municipio potencia, en sintonía con el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, las directrices de nuestro presidente Nicolás Maduro, de la presidenta (E), Delcy Rodríguez y de la gobernadora Marisel Velásquez. Mi agradecimiento al Poder Popular, protagonistas directos de esta gestión.

Nosotros vamos a construir un Macanao de prosperidad y desarrollo. ¡Esta historia apenas comienza!”, expresó el alcalde.

Como parte de la agenda del evento, se desarrollaron actividades culturales y musicales, incluyendo presentaciones de la Banda Show Bartolomé Ferrer y el ensamble municipal, además de una muestra de los principales atractivos culturales, gastronómicos y de fauna local, organizada por el Instituto Municipal de Cultura.

En términos de asistencia institucional, el acto contó con la presencia de la primera dama Carla Salazar de Sulbarán, concejales del municipio, así como representantes del ámbito regional, entre ellos el contralor del estado Nueva Esparta, Daniel Camargo, y la presidenta del Instituto Neoespartano de la Mujer, Marisol Rodríguez.

También participaron autoridades locales como el cronista municipal Heraclio Narváez y la síndico procurador Cruzleny Marín, junto a representantes del sistema de misiones sociales, sectores educativos y de salud, además de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con presencia en la jurisdicción.

El evento reunió igualmente al equipo político municipal del PSUV, líderes comunitarios y otras personalidades del ámbito religioso y social, reflejando un amplio espectro de actores vinculados a la gestión pública local.

Con la presentación de este informe, la Alcaldía de la Península de Macanao busca consolidar mecanismos de rendición de cuentas y fortalecer la participación ciudadana como pilares de su modelo de gestión, en un contexto donde la administración local apuesta por la continuidad de proyectos orientados al desarrollo integral del municipio.