Elías Matta plantea recuperar parte de la capacidad eléctrica inoperativa para eliminar los racionamientos en Venezuela

La crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa afectando a millones de venezolanos, especialmente en las regiones del interior del país, donde los cortes programados y las fluctuaciones eléctricas forman parte de la rutina diaria. En este contexto, el ingeniero y exdiputado a la Asamblea Nacional, Elías Matta, aseguró que el problema central del sector no radica en la falta de infraestructura, sino en la inoperatividad de buena parte de la capacidad instalada del sistema.

Durante un análisis técnico sobre la situación energética nacional, Matta afirmó que una recuperación parcial de las plantas actualmente fuera de servicio permitiría reducir de forma significativa el déficit eléctrico que enfrenta el país.

Según explicó, el racionamiento actual, estimado en 2.160 megavatios (MW), podría ser cubierto mediante la rehabilitación de una porción limitada del parque eléctrico existente.

“Si logramos reactivar apenas el 10% de la capacidad que hoy está inoperante, estaríamos inyectando al sistema los 2.160 megavatios que hoy nos faltan. Con este esfuerzo mínimo de recuperación y mantenimiento, Venezuela alcanzaría el equilibrio energético y podríamos poner fin definitivo a los apagones programados en todo el territorio nacional”, sentenció Matta.

Capacidad instalada supera la demanda máxima nacional

El especialista indicó que Venezuela dispone de una capacidad instalada nominal cercana a los 34.000 MW, volumen que supera ampliamente la demanda máxima nacional, estimada en 14.575 MW. No obstante, señaló que la generación efectiva disponible se mantiene considerablemente por debajo de esos niveles.

De acuerdo con los datos presentados por Matta, la generación estable ronda actualmente los 12.415 MW, situación que mantiene un déficit operativo y obliga a aplicar esquemas de administración de carga en distintas entidades del país.

“El país debe saber que el 63% de nuestro parque eléctrico nacional está fuera de servicio. Tenemos 21.585 megavatios inoperantes por falta de mantenimiento, combustible y obras que no fueron culminadas debido a la corrupción y a la ausencia de controles. Es una contradicción inaceptable tener el doble de la capacidad que necesitamos instalada y seguir a oscuras por falta de gestión operativa”, señaló el ingeniero.

Matta sostuvo que el enfoque principal debe dirigirse a la recuperación y mantenimiento de las plantas térmicas e hidroeléctricas existentes, en lugar de concentrar recursos en nuevos proyectos de infraestructura.

Propuesta de financiamiento para el sistema eléctrico

El exdiputado también respaldó la propuesta formulada por el economista y exparlamentario José Guerra sobre el posible uso de recursos provenientes de Derechos Especiales de Giro asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según explicó, la propuesta contempla utilizar parte de esos recursos para cancelar compromisos pendientes con organismos multilaterales y posteriormente acceder a líneas de financiamiento destinadas a la recuperación de servicios públicos esenciales.

Coincidió Matta con el planteamiento del Economista y exdiputado José Guerra quien planteó que en medio de una crisis eléctrica y de agua se deberían usar los $5.000 millones en Derechos Especiales de Giro que Venezuela va a recibir del Fondo Monetario Internacional (FMI). Usar parte de esos recursos para pagar $2.000 millones al Banco Interamericano de Desarrollo y $1.500 a la Corporación Andina de Fomento para obtener créditos por unos $12.000 millones a tasas muy bajas para iniciar la reconstrucción del sistema eléctrico, entre otros servicios como la crisis del servicio de agua.

En opinión de Matta, el país enfrenta una oportunidad para priorizar inversiones orientadas a la recuperación operativa del SEN y mejorar la estabilidad del suministro eléctrico.

“Si el gobierno logra que el FMI entregue esos Derechos Especiales de Giro, lo menos que puede exigir la población es que una parte de esos recursos se invierta en resolver el problema eléctrico de una vez por todas”.

Recuperación operativa y mantenimiento

El especialista insistió en que la recuperación del sistema no requiere necesariamente nuevas construcciones, sino intervenciones enfocadas en mantenimiento, adquisición de repuestos y reincorporación de capacidad ya instalada.

“No estamos hablando de construir nada nuevo. Estamos hablando de reparar lo que ya existe, de pagarle a técnicos, de comprar repuestos y de darle mantenimiento a plantas que llevan años abandonadas. Eso es lo que se necesita. Con una inversión enfocada, en menos tiempo de lo que la gente imagina, podemos sacar a Venezuela de los apagones”, afirmó Matta.

Finalmente, el ingeniero reiteró que la estabilización del sistema eléctrico nacional es técnicamente posible en el corto plazo, siempre que las políticas de inversión se concentren en recuperar la infraestructura actualmente disponible y mejorar la operatividad del parque de generación existente.