LIBLIK Tires fortalece la continuidad de producción con modernización de su fábrica en China

SHANDONG LIBLIK TIRE CO., LTD., fabricante que opera bajo la marca LIBLIK Tires, completó una actualización integral de sistemas en su planta de producción ubicada en Weifang, provincia de Shandong, China, con el objetivo de fortalecer la continuidad operativa, mejorar la estabilidad del proceso de curado y reforzar las condiciones de seguridad para la producción continua de neumáticos.

La modernización fue concluida el 25 de abril de 2026 e incluyó mejoras en áreas consideradas esenciales dentro del proceso de fabricación, como mezcla de caucho, procesamiento de compuestos, curado mediante bladder, sistemas de protección contra incendios, suministro eléctrico de emergencia y control de gases generados durante la vulcanización.

La empresa indicó que las inversiones forman parte de una estrategia orientada a mantener operaciones más estables en esquemas de producción continua de 24 horas y tres turnos diarios, un modelo ampliamente utilizado por fabricantes industriales con operaciones de exportación y abastecimiento internacional.

Nuevos equipos para mejorar estabilidad y consistencia

Como parte del proyecto, LIBLIK Tires incorporó equipos de procesamiento de caucho y neumáticos suministrados por fabricantes chinos de maquinaria industrial, entre ellos Qingdao Alwin Machinery Co., Ltd. y Qingdao MaoYuanFeng Machinery Co., Ltd..

Según la compañía, la actualización de los sistemas de mezcla y procesamiento permitirá una mayor uniformidad en los compuestos de caucho utilizados durante la fabricación. Esto contribuiría a mantener controles más estables en las fórmulas de producción diaria y a reducir variaciones entre lotes.

La planta también incorporó nuevos equipos de curado mediante tecnología bladder, un proceso considerado clave para la consistencia estructural del neumático, el control de hermeticidad y la calidad final del producto terminado.

La empresa explicó que, frente a métodos más antiguos basados en sistemas de bolsas de agua, el curado bladder permite un control más preciso del proceso térmico y de presión durante la vulcanización, favoreciendo una producción más uniforme.

Refuerzo de sistemas de emergencia y protección industrial

Además de la modernización de maquinaria productiva, LIBLIK Tires actualizó sus sistemas de protección contra incendios y respaldo energético para responder a posibles interrupciones del suministro eléctrico.

La compañía instaló bombas de agua accionadas por motores diésel y equipos de energía de emergencia suministrados por ENERZIP, empresa especializada en generadores diésel, sistemas de respaldo eléctrico y soluciones industriales para operación continua.

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, los nuevos sistemas están diseñados para mantener operativas funciones esenciales de la planta durante cortes inesperados de energía eléctrica.

Entre esas funciones se incluye la continuidad del sistema de recolección de gases de escape utilizados durante el proceso de vulcanización, un elemento que ayuda a reducir interrupciones operativas y mantener condiciones ambientales internas dentro de la fábrica.

La empresa destacó que estos sistemas adquieren especial relevancia en instalaciones que operan de forma ininterrumpida bajo esquemas industriales de alta demanda.

Producción continua y enfoque en mercados internacionales

La compañía señaló que la actualización busca consolidar una base de producción más segura y estable para sus operaciones a largo plazo, tanto en el mercado doméstico chino como en mercados internacionales.

“This upgrade is not only about adding new equipment,” said a representative of LIBLIK Tires. “For tire manufacturing, stable mixing, controlled curing, reliable emergency power and fire protection all directly affect production safety and product consistency. These improvements help us build a stronger foundation for long-term manufacturing.”

Tras completar la modernización, LIBLIK Tires continuará produciendo neumáticos para motocicletas, scooters, vehículos todoterreno, aplicaciones comerciales y quad bikes, además de cámaras de aire y otros productos especializados relacionados con la industria del neumático.

La empresa también indicó que mantendrá su enfoque en la estabilidad productiva, el control de calidad y el fortalecimiento de relaciones comerciales de largo plazo con distribuidores, importadores, concesionarios y compradores internacionales.

Analistas del sector manufacturero consideran que este tipo de inversiones en automatización, respaldo energético y seguridad industrial se han convertido en una prioridad para fabricantes asiáticos que buscan mantener competitividad y estabilidad operativa en cadenas globales de suministro cada vez más exigentes.