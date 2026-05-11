Venezuela fortalece planificación para Santa Fe 2026 tras participar en Seminario de Jefes de Misión en Argentina

La delegación venezolana que participará en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 avanzó esta semana en la planificación estratégica de su participación, luego de asistir al Seminario de Jefes de Misión celebrado en Argentina, encuentro que reunió a los países integrantes de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).

La representación venezolana estuvo encabezada por la jefa de misión, Dhayisbel Torrealba, junto a la secretaria ejecutiva de la jefatura, Alejandra Hernández, quienes participaron en reuniones técnicas y recorridos organizados por el Comité Organizador de los Juegos, previstos para celebrarse entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante la agenda de trabajo, las autoridades venezolanas revisaron aspectos relacionados con logística, transporte, alimentación, alojamiento e infraestructura deportiva, áreas consideradas clave para garantizar el desempeño competitivo de la delegación nacional durante la cita regional.

“Este tipo de reuniones nos permite avanzar en la planificación y preparación, para garantizar las mejores condiciones posibles a nuestros atletas y acompañarlos de manera eficiente rumbo a Santa Fe 2026”, señaló Torrealba.

El seminario forma parte del cronograma de coordinación que ODESUR desarrolla junto a los comités olímpicos nacionales con el objetivo de supervisar el avance de las sedes y asegurar que las delegaciones cuenten con condiciones operativas adecuadas para la competencia.

Recorrido técnico por sedes y villas deportivas

Como parte de las actividades programadas, los representantes venezolanos realizaron inspecciones en las villas suramericanas y escenarios deportivos donde se desarrollarán las competencias oficiales.

La delegación visitó instalaciones ubicadas en Rosario, Santa Fe y Rafaela, ciudades que compartirán la organización del evento multidisciplinario y que actualmente ejecutan obras de infraestructura deportiva y urbana para albergar a miles de atletas del continente.

“Realizamos el recorrido de estas ciudades, para observar de primera mano el avance de las instalaciones y cada uno de los escenarios donde se desarrollará las competencias, constatamos el gran trabajo organizado que vienen realizando”, expresó Torrealba.

De acuerdo con información oficial de los organizadores, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países y contarán con competencias en decenas de disciplinas deportivas. El evento representa una de las mayores apuestas de infraestructura deportiva y turística impulsadas recientemente en la provincia argentina de Santa Fe.

Las autoridades argentinas han destacado en reiteradas ocasiones que las obras ejecutadas para los Juegos buscan dejar un legado urbano y deportivo permanente, incluyendo villas deportivas, centros acuáticos, complejos multipropósito y mejoras en conectividad y servicios.

Venezuela acelera preparación deportiva y operativa

La participación en el seminario también permitió a Venezuela consolidar parte de la hoja de ruta organizativa para su delegación, especialmente en áreas vinculadas a movilidad, hospedaje y atención integral de atletas y personal técnico.

La coordinación temprana resulta determinante para las delegaciones sudamericanas debido al volumen operativo que implica un evento de carácter multidisciplinario, donde convergen centenares de deportistas, entrenadores, médicos y personal administrativo.

El Comité Olímpico Venezolano mantiene actualmente los trabajos de preparación rumbo a la competencia regional, considerada una plataforma clave para el desarrollo de atletas de alto rendimiento y para los procesos clasificatorios de futuros eventos continentales.

Los Juegos Suramericanos constituyen uno de los principales escenarios deportivos de la región y reúnen a los países afiliados a ODESUR en competencias que abarcan disciplinas olímpicas y emergentes. Para Venezuela, la cita de Santa Fe 2026 representa una oportunidad de fortalecer su presencia deportiva regional y medir el avance de sus selecciones nacionales en el ciclo olímpico.

La organización confirmó que las competencias se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre del próximo año en territorio argentino, con actividades distribuidas en Rosario, Santa Fe y Rafaela.