Kapüy marcará el regreso de las Noches de Guataca a Caracas con una propuesta de fusión venezolana

La plataforma cultural Guataca retomará su ciclo Noches de Guataca en Caracas con la presentación de Kapüy, agrupación integrada por los jóvenes músicos Jhos Colmenares y Miguel Aom, quienes llevarán al escenario una propuesta que mezcla la raíz tradicional venezolana con influencias contemporáneas.

El concierto se realizará el miércoles 27 de mayo a las 7:00 de la noche en la Sala Experimental del Centro Cultural de Arte Moderno, antiguo BOD de La Castellana, como parte del relanzamiento presencial de una de las iniciativas más reconocidas de promoción musical venezolana.

El recital será presentado por Miguel Delgado Estévez, locutor y miembro de El Cuarteto, y contará además con la participación de Premmlin Villamizar en el bajo, Fernando Sanoja en la batería y Adrián Peña en la percusión. Como invitadas especiales estarán la maraquera Paola Mendoza y la cantante Stephanie González.

Kapüy surge de la unión artística entre dos jóvenes intérpretes del cuatro venezolano que han desarrollado carreras vinculadas tanto a la tradición musical nacional como a nuevas corrientes sonoras. Jhos Colmenares y Miguel Aom comparten intereses musicales que abarcan el rock, el jazz, el pop y el world music, elementos que han incorporado a su propuesta creativa.

El nombre del ensamble proviene del dialecto pemón y hace referencia a la luna. La agrupación también se diferencia dentro de la escena instrumental venezolana contemporánea por integrar voces en sus composiciones y presentaciones, un elemento menos frecuente dentro del movimiento inspirado en la música folclórica venezolana de las últimas décadas.

Jóvenes músicos con experiencia internacional

Miguel Aom, nacido en Carora en 2002, inició su formación musical bajo la guía de su madre y posteriormente continuó estudios en el Conservatorio Simón Bolívar. Ha participado en cátedras impartidas por figuras como Cheo Hurtado, Edward Ramírez, Jorge Torres, Gonzalo Grau, Rafa Pino y Álvaro Paiva.

Actualmente forma parte de la Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz y del Sistema’s Fusion Ensemble. Además, fue finalista en las ediciones 2024 y 2025 de La Siembra del Cuatro, una de las competencias más relevantes para ejecutantes del instrumento en el país.

Su carrera también ha incluido participaciones internacionales en escenarios de Arabia Saudita, España y Francia. Entre sus trabajos recientes figura el EP Clásicos venezolanos (2024), grabado junto a Alis Cruces, además de su participación en dos temas de la producción TDR: Taller de repertorio venezolano (2025), bajo la producción de Jorge Torres.

Por su parte, Jhosttyn Colmenares, nacido en Guanare en 2003, comenzó sus estudios formales de cuatro venezolano a los nueve años en el Ateneo Popular de Guanare con el profesor Eleazar Valderrama. Más adelante ingresó al programa Alma Llanera de El Sistema.

Su trayectoria artística incluye participaciones en festivales de música llanera como El Silboncito de Oro y el Festival de Música Llanera El Silbón. Posteriormente asumió roles como solista y arreglista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guanare.

Desde 2024 integra la Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz y también participó en La Siembra del Cuatro, certamen en el que obtuvo el segundo lugar.

Guataca apuesta nuevamente por el talento emergente

Con este concierto, Guataca retoma en Caracas una programación enfocada en la difusión de músicos venezolanos emergentes y proyectos de fusión contemporánea. La organización, fundada por los músicos Aquiles Báez y Ernesto Rangel, se aproxima a sus dos décadas de trayectoria como plataforma dedicada a impulsar iniciativas musicales venezolanas dentro y fuera del país.

Durante los últimos años, Guataca ha desarrollado actividades de formación, conciertos y circulación artística, consolidándose como uno de los principales espacios privados de promoción cultural vinculados a la música venezolana contemporánea.

El regreso de las Noches de Guataca también coincide con la reactivación progresiva de espacios culturales caraqueños que han retomado su programación de música en vivo y espectáculos presenciales durante 2026.

Kapüy se presentará en la Sala Experimental del Centro Cultural de Arte Moderno, ubicado en la avenida Blandín de La Castellana, en Caracas.