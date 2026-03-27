Expertos afirman que privatizar empresas básicas de Guayana generaría hasta 3.000$ millones anuales

Caracas – La reactivación de las Empresas Básicas de Guayana pasa, según especialistas del sector industrial, por la incorporación del capital privado y la redefinición del rol del Estado como regulador. Así lo señalaron durante el foro “Guayana: El Gigante que Puede Despertar”, donde se advirtió sobre el deterioro sostenido del principal complejo no petrolero del país y se presentaron propuestas orientadas a su recuperación.

El evento, organizado por el grupo Ideas para Venezuela y realizado de forma virtual, reunió al ingeniero William Suárez, exgerente de Producción de CVG Bauxilum, y al ingeniero Elías Matta W., coordinador del grupo y exdiputado a la Asamblea Nacional. Ambos coincidieron en que la crisis industrial de la región es el resultado de fallas estructurales en la gestión y plantearon la privatización de activos clave como una alternativa viable.

Colapso de la industria pesada

Durante su exposición, Suárez ofreció un diagnóstico crítico del desempeño de las empresas básicas en las últimas dos décadas. Describió lo que calificó como “17 años de destrucción sistemática” de la industria pesada venezolana y expuso cifras que evidencian el desplome productivo.

Indicó que Sidor cerró el año 2025 con apenas 41.000 toneladas de acero líquido, una cifra que, según explicó, equivale a lo que la empresa producía en solo 11 días durante su gestión privada en 2007. A esto se suma la situación de CVG Venalum, que actualmente opera al 15% de su capacidad instalada, mientras que CVG Alcasa se encuentra completamente paralizada.

El especialista señaló que Alcasa no cuenta con celdas electrolíticas operativas, tras años de interrupciones eléctricas, desmontaje de equipos y venta de activos como chatarra. Además, más de 30.000 trabajadores permanecen inactivos debido a la paralización prolongada de las plantas.

“El colapso no fue una consecuencia inevitable de factores externos, sino el resultado de un modelo de gestión politizado, sin experiencia técnica ni rendición de cuentas”, afirmó Suárez, quien subrayó que Sidor ha perdido más del 99% de su capacidad productiva desde la estatización.

Reconstrucción de Alcasa y nueva inversión

Como parte de las propuestas, Suárez planteó la sustitución de la actual infraestructura de Alcasa por una nueva planta industrial construida en los mismos terrenos. Según explicó, la recuperación de la empresa bajo su esquema actual no es viable debido al deterioro total de sus instalaciones.

La iniciativa contempla el desarrollo de la denominada Línea V, equipada con tecnología moderna y con una inversión estimada entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Este proyecto permitiría alcanzar una capacidad de producción de hasta 250.000 toneladas anuales de aluminio y generaría ingresos fiscales desde el inicio de operaciones.

Privatización bajo esquemas regulados

Por su parte, Elías Matta defendió la necesidad de avanzar hacia esquemas de asociaciones público-privadas (APP), con contratos de largo plazo y garantías jurídicas para los inversionistas. En su planteamiento, el Estado mantendría funciones de supervisión y regulación, mientras la operación quedaría en manos de actores con capacidad técnica.

“Privatizar no es renunciar al patrimonio nacional, sino permitir que el Estado cumpla su rol de regulador, mientras la operación queda en manos de quienes tienen la capacidad de hacer producir las plantas”, afirmó.

La propuesta incluye la creación de una Ley de Industrias Básicas, concesiones con plazos de entre 20 y 30 años y un Fondo Nacional destinado a financiar proyectos de infraestructura.

Impacto económico y condición eléctrica

Los expertos estimaron que una recuperación parcial del complejo industrial podría generar más de 2.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales, además de reducir significativamente las importaciones de acero y reactivar las exportaciones de aluminio. En un escenario de plena operatividad, los ingresos podrían ubicarse entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año.

Asimismo, se proyecta la generación de más de 138.000 empleos directos e indirectos, lo que tendría un impacto relevante en la economía regional y nacional.

No obstante, los ponentes coincidieron en que la disponibilidad de energía eléctrica confiable es un factor determinante. En este sentido, propusieron concesionar la red de transmisión y distribución eléctrica de Guayana a operadores privados especializados, con inversiones estimadas entre 500 y 800 millones de dólares.

Advirtieron que sin un suministro eléctrico continuo, cualquier intento de reactivación industrial resultará inviable, recordando que fallas previas han provocado daños irreversibles en instalaciones estratégicas en cuestión de horas.

Llamado a reformas urgentes

Como conclusión, Ideas para Venezuela instó a las autoridades a adoptar medidas inmediatas que permitan atraer inversión y recuperar la capacidad productiva del sector. Entre las recomendaciones destacan la aprobación de un marco legal claro, la realización de licitaciones internacionales transparentes y la divulgación de información detallada sobre el estado actual de las empresas.

“Venezuela tiene los recursos naturales, la ubicación estratégica y la demanda global a su favor. Lo único que falta es la decisión política de aplicar un modelo que funcione”, afirmó Matta.

Los organizadores advirtieron que la falta de acción continúa profundizando el deterioro de la infraestructura industrial y aumentando la dependencia de importaciones. Sin embargo, insistieron en que aún existe una oportunidad para reactivar el potencial productivo de Guayana si se adoptan las reformas necesarias en el corto plazo.