Medalla decisiva impulsa a Venezuela al subcampeonato en Panamá 2026

La medalla de oro obtenida por la karateca venezolana Annabella Acevedo en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 no solo representó un logro individual, sino que resultó determinante para asegurar el subcampeonato de Venezuela en el medallero general del evento. Su desempeño, además de destacar en lo deportivo, refleja una trayectoria marcada por la disciplina, la versatilidad y una visión clara de crecimiento personal y profesional.

De acuerdo con información difundida por el Comité Olímpico Venezolano, Acevedo llegó al podio tras una sólida actuación en la categoría kumite -53 kilogramos, donde venció con autoridad 9-0 a la panameña Dessire Frías en la final. El resultado no solo evidenció su preparación técnica, sino también su fortaleza mental en un escenario de alta presión y con el público mayoritariamente en contra.

“Realmente no tenía ni idea. No tenía ni la menor idea de que mi medalla era la que podía poner a Venezuela como subcampeón del evento. Simplemente estaba muy concentrada en la competencia y me enteré fue al salir”, explicó la atleta tras su victoria. “Todas las gradas eran de Panamá. Se sentía el apoyo hacia ella. ‘Annabella tienes que concentrarte’. No escuchaba nada. Mi concentración era hacia el coach. Entré con todo”.

El triunfo de Acevedo cobra especial relevancia en el contexto del desarrollo del deporte juvenil venezolano, donde los resultados internacionales son un indicador clave del potencial competitivo del país. Su actuación también refuerza la importancia de la preparación integral de los atletas, combinando entrenamiento físico, enfoque mental y planificación estratégica.

Durante la competencia, la karateca ya había visualizado el desenlace, un elemento que, según explicó, fue determinante para su desempeño. “Realmente ya había visualizado ese momento. Ya en los entrenamientos previos venía con la mentalidad de que ya habíamos pasado a la semifinal. Luego la pausa del mediodía, volver a entrar en calor, entonces eso sí ya era algo que había vivido en mi mente. Pero estar ahí, era como “Dios mío si está pasando”. Dentro de todo era normal para mí porque ya lo había vivido en eventos anteriores, pero no en esa magnitud. Porque además era mi primera vez en este tipo de juegos. Se sentía la presión, no lo puedo negar, pero es algo que todo atleta tiene que saber llevar”.

Más allá del resultado en Panamá, el perfil de Acevedo destaca por su diversidad de experiencias desde temprana edad. Su formación deportiva no se limitó al karate, sino que incluyó disciplinas como la gimnasia rítmica, el tenis y la natación, además de una formación prolongada en danza.

“Empecé en la gimnasia rítmica a los siete años en el estado Táchira. Practiqué hasta los 10-11 años y me tocó la oportunidad de representar al norte de Santander, incluso representé a Colombia en un campeonato suramericano. Me solicitaron establecerme en Colombia, pero iba a ir sola. Y no quise hacerlo”, relató. “regresé a Táchira y estaba en la búsqueda de un deporte. Siempre fui muy activa, me encantaban los deportes y era muy competitiva. Siempre quería destacar. Probé con el tenis, con la natación. En esa búsqueda, mi hermano menor entró a karate y en la primera clase lo acompaño y entré con él y en la primera clase por casualidad era sobre las patadas. En lo que hago la patada y subo la pierna, el sensei se me queda mirando y me preguntó ‘¿qué practicas?, ¿no te quieres quedar? En un mes hay una competencia en Cúcuta”.

Ese primer contacto con el karate derivó rápidamente en resultados, al obtener oro en kata y bronce en kumite en su debut competitivo, marcando el inicio de una carrera que hoy se proyecta hacia niveles superiores.

La atleta también ha desarrollado actividades fuera del ámbito deportivo, incluyendo su formación académica y un emprendimiento en arte con globos, lo que evidencia un enfoque integral en su desarrollo personal. “Estaba muy clara de que iba a llegar este momento”, afirmó sobre su reciente éxito. “Y qué si sacrificaba algunas cosas, iba a llegar. Porque también soy bailarina. Practiqué danza profesional durante 10 años. Y tengo un emprendimiento de arte en globos. Me gradué en una universidad que tiene sede en Brasil. Las clases eran de 8 a 11 de la noche”.

De cara al futuro, Acevedo apunta a consolidarse dentro de la selección nacional adulta, donde enfrentará una competencia exigente en distintas categorías de peso. Su incorporación dependerá de decisiones técnicas basadas en sus características y proyección competitiva.

Con este resultado, la joven atleta no solo aporta al medallero nacional, sino que también se posiciona como una figura emergente dentro del deporte venezolano, con potencial para generar impacto sostenido en escenarios internacionales.