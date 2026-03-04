TECNO refuerza su ecosistema AIoT y apuesta por la IA generativa en dispositivos en el MWC

La empresa tecnológica TECNO presentó en el Mobile World Congress (MWC) una serie de anuncios orientados a fortalecer su ecosistema de dispositivos conectados y avanzar en el desarrollo de inteligencia artificial generativa que funcione directamente en el dispositivo.

Las novedades incluyen una actualización integral de su ecosistema AIoT, nuevos dispositivos inteligentes y una colaboración tecnológica con Arm Holdings para optimizar el rendimiento de soluciones de inteligencia artificial en el borde (edge).

La compañía indicó que estas iniciativas reflejan su estrategia para evolucionar desde la fabricación de dispositivos hacia la creación de experiencias digitales integradas, donde múltiples equipos interactúan de forma fluida dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

TECNO OneLeap y nuevos dispositivos amplían el ecosistema AIoT

Uno de los anuncios principales fue la introducción de TECNO OneLeap, una solución de interconexión que permite integrar y gestionar distintos dispositivos inteligentes desde una única plataforma.

La herramienta está diseñada para facilitar la interacción entre smartphones, tablets, computadoras y otros equipos conectados, con funciones orientadas a mejorar la productividad y la colaboración entre dispositivos.

Entre las capacidades destacadas se encuentran la posibilidad de colaboración simultánea entre tres dispositivos, portapapeles unificado, uso compartido de teclado y mouse, extensión de pantalla y traducción en tiempo real en más de 160 idiomas.

Además de la plataforma de interconexión, la compañía presentó nuevos dispositivos que formarán parte de su ecosistema AIoT.

Entre ellos se encuentra la TECNO MEGAPAD 2 AI, una tablet con pantalla de 11 pulgadas y resolución 2.5K que incorpora funciones avanzadas de inteligencia artificial orientadas a la educación, la productividad y el entretenimiento.

La empresa también anunció el TECNO Watch GT 1S, su nuevo smartwatch insignia, equipado con GPS de doble banda, monitoreo integral de salud y una autonomía de batería que puede alcanzar hasta 15 días.

Otro lanzamiento fue TECNO FreeHear 2, audífonos open-ear diseñados con un enfoque ergonómico y que ofrecen hasta 46 horas de autonomía total.

Según la compañía, estos dispositivos forman parte de su estrategia para construir un ecosistema tecnológico que combine conectividad, inteligencia artificial y una experiencia de usuario integrada.

La empresa señaló que estos lanzamientos refuerzan su visión de desarrollar un entorno de dispositivos conectados que permita a los usuarios interactuar con múltiples tecnologías de forma más simple y eficiente.

Alianza con Arm impulsa la IA generativa en el dispositivo

Además de los anuncios relacionados con hardware y conectividad, TECNO presentó una nueva iniciativa tecnológica centrada en la inteligencia artificial generativa.

En colaboración con Arm Holdings, la compañía dio a conocer su Edge-Side AIGC Preview Concept Technology, una solución que permite ejecutar procesos de IA generativa directamente en el dispositivo, sin depender de la nube.

El enfoque busca mejorar el rendimiento, reducir la latencia y aumentar la estabilidad de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

Entre las características técnicas presentadas se incluyen una vista previa generativa en tiempo real a 30 cuadros por segundo, procesamiento completamente local en el dispositivo y mejoras superiores al 20% en el rendimiento de procesos clave de cámara.

La compañía también señaló que las optimizaciones realizadas sobre la arquitectura Armv9 permiten acelerar hasta en un 30% los procesos de inteligencia artificial.

Estas mejoras están orientadas a ofrecer experiencias creativas más fluidas incluso sin conexión a internet, lo que podría ampliar el uso de herramientas de generación de contenido y edición avanzada en dispositivos móviles.

Estrategia centrada en la inteligencia artificial y la conectividad

La presentación en el MWC refleja una tendencia creciente dentro de la industria tecnológica: trasladar capacidades de inteligencia artificial desde centros de datos en la nube hacia el dispositivo del usuario.

Este enfoque, conocido como edge AI, permite reducir la dependencia de la conectividad permanente y mejorar la privacidad y la velocidad de procesamiento.

Para TECNO, la integración entre inteligencia artificial, conectividad entre dispositivos y hardware optimizado forma parte de una estrategia para diferenciarse dentro del competitivo mercado global de dispositivos inteligentes.

Según la compañía, la colaboración con Arm refuerza su apuesta por llevar la IA generativa desde la nube hacia el edge, con el objetivo de hacer que la creatividad móvil sea más accesible, rápida y consistente para los usuarios.

Con estos anuncios, TECNO busca posicionarse como un actor relevante en el desarrollo de ecosistemas inteligentes que integren dispositivos, software y capacidades avanzadas de inteligencia artificial en una sola experiencia tecnológica.