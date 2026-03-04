Riviera Nayarit acelera su posicionamiento global con nueva campaña y récord en inversión turística

CIUDAD DE MÉXICO — Riviera Nayarit busca consolidar su presencia en los mercados internacionales con una nueva campaña global de promoción turística y un volumen histórico de inversiones en desarrollo hotelero e infraestructura. Autoridades estatales y federales presentaron en la Ciudad de México la estrategia que pretende posicionar al destino como uno de los polos turísticos con mayor crecimiento del Pacífico mexicano.

El plan se sustenta en un ambicioso portafolio de inversiones que supera los 5.500 millones de dólares proyectados para 2025, junto con una expansión hotelera que contempla la construcción de más de 3.600 nuevas habitaciones para 2026, con una inversión adicional superior a los 1.000 millones de dólares.

Bajo el concepto “Riviera Nayarit, el destino de las grandes inversiones”, el gobierno estatal busca reforzar la imagen del estado como un referente nacional en turismo de lujo sostenible y como una plataforma de crecimiento con proyección internacional.

Durante el anuncio se presentó también la nueva campaña turística “Paradise keeps going”, acompañada de la narrativa complementaria “The journey keeps going”, diseñada para fortalecer la presencia digital del destino y aumentar la conversión turística en mercados estratégicos.

La estrategia de promoción incluye campañas digitales con agencias de viajes en línea como Expedia y Booking, segmentación basada en datos mediante Sojern y campañas permanentes bajo el modelo “Always On” en plataformas como Meta y Google Ads. Además, contempla presencia publicitaria en servicios de streaming como Netflix, Prime Video y Spotify.

El plan de marketing también incorpora publicidad exterior en aeropuertos de Estados Unidos y zonas premium de México, así como integración en la plataforma de navegación Waze para atraer al mercado regional que viaja por carretera.

Crecimiento turístico y cifras récord

Durante la conferencia, el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, subrayó la importancia de mantener una estrategia constante de promoción internacional para sostener el crecimiento del destino.

“Nayarit es un destino más fuerte que nunca. Cuando hablo de fortaleza me refiero a lo que hoy está ocurriendo. Lo que presentamos es una campaña que arranca el día de hoy para dar proyección al destino que está teniendo más crecimiento en México y el Pacífico mexicano, pero sobre todo que está captando un turismo internacional muy importante”.

El funcionario también destacó la relevancia de generar confianza entre inversionistas y visitantes.

“Creer en un destino no es solo generar desarrollo, es generar estabilidad, es generar una situación que de una oportunidad a los visitantes e inversionistas de saber que tienen un gobierno que ejecuta rápidamente y que brinda las condiciones de seguridad y un entorno adecuado para sus habitantes”.

Las cifras respaldan el momento que vive el estado. Según datos oficiales, Nayarit recibe más de 10 millones de visitantes al año y cerró 2025 con una ocupación hotelera promedio del 82%, muy por encima del 45% registrado en 2021.

“Nayarit recibe más de 10 millones de visitantes anuales y cerró 2025 con una ocupación hotelera promedio del 82%, frente al 45% registrado en 2021. En temporada alta, la ocupación alcanza hasta el 94%, generando una derrama económica superior a los 6 mil millones de pesos” señaló el mandatario.

El impacto económico del sector es significativo.

“Hoy el turismo representa más del 18% del PIB estatal, más del 30% de la actividad económica total y más del 40% de los empleos directos e indirectos en la entidad”.

Conectividad, infraestructura y nuevos desarrollos

La conectividad ha sido otro eje clave del crecimiento turístico. El gobierno estatal informó que más de 12.400 millones de pesos han sido invertidos en autopistas estratégicas como Tepic–Compostela y Compostela–Las Varas, además de nuevas rutas hacia destinos costeros como Platanitos y San Blas.

La red carretera de altas especificaciones ha crecido más de 60%, pasando de 380 kilómetros en 2021 a 615 kilómetros en la actualidad, con una proyección de superar los 665 kilómetros para 2027.

En el ámbito aéreo, el tráfico de pasajeros también ha aumentado de forma significativa. El movimiento pasó de 172.000 pasajeros en 2021 a más de 240.000 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 40%. Las rutas aéreas han crecido más de 200% y se proyecta un aumento adicional del 66% en 2026.

La construcción de una nueva terminal aérea de 18.000 metros cuadrados permitirá recibir aeronaves de mayor capacidad y fortalecer la conectividad internacional del destino, con una expectativa de superar los 15 millones de pasajeros.

Entre los principales mercados emisores se encuentran estados estadounidenses como California, Texas, Arizona y Colorado, así como las provincias canadienses de Columbia Británica y Alberta. En el mercado nacional destacan Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California y la región del Bajío.

Turismo de lujo, sostenibilidad y promoción global

El crecimiento del segmento de turismo de lujo ha sido respaldado por reconocimientos internacionales. La publicación Condé Nast Traveler incluyó a Riviera Nayarit como el único destino de playa mexicano en uno de sus listados recientes, mientras que Travel + Leisure lo calificó como “The Best-Kept Secret in Mexico” para 2026.

En ese contexto, el secretario de Turismo estatal adelantó nuevos proyectos para los próximos años.

“se prevé la apertura de más de 15 nuevos desarrollos entre 2026 y 2027, con un crecimiento superior al 15% en el segmento workation y estancias de lujo” en palabras del Secretario.

En el ámbito deportivo, el destino ha fortalecido su presencia internacional al convertirse en socio turístico oficial de equipos como Los Angeles Lakers, Vancouver Canucks y Dallas Cowboys. Además, mantiene negociaciones con Los Angeles Dodgers, lo que podría ampliar su alcance promocional a más de 70 millones de aficionados en redes sociales.

La estrategia del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro, también prioriza la sostenibilidad, la seguridad y la gobernanza turística. Nayarit se ubica entre los cinco estados más seguros de México en 2025 y cuenta con certificaciones ambientales como Blue Flag y Playas Platino, con el objetivo de sumar cinco nuevos distintivos en 2026.

Durante la presentación, Mariana del Carmen Díaz, directora general de Profesionalización y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo federal, reafirmó el respaldo del gobierno nacional al destino.

“Hoy la Riviera Nayarit se consolida y fortalece en un momento histórico. A nivel internacional los turistas crecieron 4.1% en 2025, mientras que México creció 6.1% en turismo internacional con casi 48 millones de visitantes durante 2025 en comparación con 2024. Reforzamos el apoyo de Sectur federal a este gran destino de Riviera Nayarit. El turismo es algo que nos debe de llevar a la prosperidad compartida y de la mano del gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada, seguramente lo lograremos. México está de moda y Riviera Nayarit Paradise Keeps going”.

Con una estrategia basada en inversión, infraestructura, conectividad y promoción internacional, Riviera Nayarit busca consolidarse como uno de los destinos turísticos más competitivos del Pacífico mexicano y una plataforma de desarrollo económico para la región.