La calidad conectada transforma la manufactura industrial en la era digital

La transformación digital continúa modificando el panorama de la manufactura industrial a nivel global. El avance de tecnologías como la automatización, la inteligencia artificial y los sistemas de producción inteligentes está llevando a las empresas a replantear no solo la manera en que fabrican piezas y componentes, sino también la forma en que gestionan la calidad dentro de las plantas.

En este contexto, especialistas del sector coinciden en que la evolución de la manufactura moderna depende cada vez más de la capacidad de recopilar, procesar y utilizar datos confiables en tiempo real. La calidad ya no se limita a inspecciones finales o verificaciones aisladas, sino que se convierte en un elemento integrado a cada etapa del proceso productivo.

A pesar del avance tecnológico, gran parte de la industria todavía enfrenta importantes desafíos relacionados con la gestión de información. Datos del Consejo de Liderazgo en Manufactura indican que alrededor del 70% de los fabricantes aún recopila información de manera manual, situación que mantiene procesos desconectados y limita la capacidad de respuesta inmediata ante posibles errores operativos.

Expertos advierten que una fábrica puede contar con infraestructura tecnológica avanzada y sistemas automatizados, pero si los datos utilizados son incompletos, imprecisos o carecen de contexto, el rendimiento de la operación se ve comprometido. La eficiencia de los sistemas digitales depende directamente de la calidad de la información que alimenta cada proceso.

La manufactura busca superar los modelos reactivos

Durante años, la manufactura industrial operó bajo esquemas tradicionales de control de calidad enfocados principalmente en inspecciones finales. Bajo este modelo, la información suele generarse de forma aislada y mediante muestreos limitados, reduciendo la capacidad de detectar problemas antes de que impacten la producción.

“Hoy, ese enfoque resulta ineficiente frente a la complejidad actual de los procesos productivos, especialmente en mercados competitivos”, señala Arturo Zavala, director de ZEISS IQS México, quien agrega que la combinación de ciclos de vida más cortos y estándares más exigentes ha superado la capacidad de un modelo basado en la reacción. “Seguir operando bajo este esquema limita la visibilidad del proceso y retrasa la toma de decisiones en momentos críticos de la producción”, agrega.

Con el avance de los modelos digitales, las plantas más modernas están incorporando sistemas interconectados capaces de capturar, procesar y analizar información en tiempo real. Sensores, equipos de medición, plataformas analíticas y sistemas de ejecución de manufactura trabajan de manera integrada para ofrecer una visión continua de toda la operación.

Este enfoque permite identificar variaciones en los procesos productivos de manera temprana, reducir desperdicios y optimizar la toma de decisiones dentro de las líneas de producción.

Sin embargo, especialistas advierten que esta integración tecnológica solo es efectiva cuando los datos son precisos, trazables y compatibles entre todos los sistemas involucrados.

“La confiabilidad de los datos, basada en su precisión, trazabilidad e interoperabilidad, es un requisito para la operación eficiente de las tecnologías de manufactura avanzada. Es lo que permite que la información fluya sin distorsiones entre sistemas, que los procesos se mantengan consistentes y que la toma de decisiones tenga sustento. Sin esta base, la conectividad existe, pero no genera valor ni contribuye a mejorar los procesos de producción”, advierte Zavala.

La calidad conectada gana espacio en la producción industrial

El crecimiento de las tecnologías de manufactura avanzada ha impulsado el desarrollo del concepto conocido como “calidad conectada”, una estrategia enfocada en integrar la información de medición con las áreas de producción, ingeniería y toma de decisiones.

Este modelo busca eliminar los procesos aislados y convertir la información obtenida en planta en una herramienta activa para mejorar la eficiencia operativa y anticipar posibles fallas.

La capacidad de asegurar que los datos de medición fluyan de manera continua, estructurada y confiable entre todos los sistemas de manufactura inteligente que intervienen en la producción ha dado origen al concepto de “calidad conectada”, un enfoque “en el que los datos de medición no se quedan en el área de metrología o en reportes aislados, sino que alimentan de manera continua a los sistemas de producción, ingeniería y toma de decisiones. Es la capacidad de vincular lo que se mide con lo que se produce, en tiempo real y sin fricciones”, señala el especialista de ZEISS IQS.

“Cuando los datos de calidad están disponibles en una forma conectada y organizada, pueden respaldar una evaluación más rápida de las condiciones de fabricación y una visión más clara de dónde ocurre la variación”, señala Zavala. Para ZEISS, este enfoque permite que los procesos de producción complejos sean más manejables y se pueda mantener una inspección de calidad confiable en cada etapa de la producción.

La integración continua de información también está modificando la colaboración entre equipos industriales ubicados en distintas plantas y regiones. Compartir una misma base de datos facilita la coordinación operativa, acelera la toma de decisiones y fortalece la trazabilidad dentro de toda la cadena productiva.

En este nuevo escenario industrial, la metrología deja de ser únicamente una actividad de verificación para convertirse en una fuente de inteligencia operativa capaz de anticipar anomalías, detectar patrones y ajustar procesos antes de que se produzcan errores críticos.

La evolución hacia modelos de calidad conectada refleja una tendencia creciente en la manufactura global: utilizar datos confiables y sistemas inteligentes como base para elevar la competitividad y responder con mayor rapidez a las exigencias de los mercados actuales.