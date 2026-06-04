Microsoft acelera su apuesta por la inteligencia artificial y la computación cuántica durante su conferencia Build

Microsoft presentó durante su conferencia anual Build una nueva estrategia enfocada en fortalecer el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial basados en agentes autónomos, en medio de una creciente competencia global por liderar el mercado de soluciones avanzadas de IA.

La compañía anunció nuevas capacidades para el ecosistema de Windows 11, avances en modelos propios de inteligencia artificial, herramientas integradas para programación asistida y proyectos orientados a mejorar la seguridad operativa de los sistemas automatizados.

El grupo tecnológico indicó que su objetivo es facilitar a los desarrolladores la creación, implementación y ejecución de aplicaciones de inteligencia artificial manteniendo el control sobre la infraestructura donde operan las cargas de trabajo.

Nuevas capacidades para desarrolladores en Windows 11

Entre los anuncios principales destacó la incorporación de experiencias optimizadas para desarrolladores dentro de Windows 11 y nuevas capacidades de inteligencia artificial integradas directamente en el sistema operativo.

Microsoft informó que amplió sus interfaces de programación para inteligencia artificial y agregó entornos integrados para la ejecución local de agentes inteligentes, permitiendo que desarrolladores y empresas puedan trabajar con modelos avanzados directamente desde sus dispositivos.

La empresa también presentó nuevos equipos diseñados específicamente para tareas intensivas de IA, incluyendo estaciones de desarrollo con capacidad para ejecutar procesos complejos de forma local y a gran escala.

Según la compañía, estas mejoras buscan reducir la dependencia de servicios externos en la nube y responder a la demanda empresarial de soluciones híbridas con mayor privacidad, velocidad y control operativo.

Microsoft amplía sus modelos internos de inteligencia artificial

La tecnológica también dio a conocer avances en su familia de modelos de IA desarrollados internamente.

Entre ellos figura un nuevo modelo de razonamiento con 35 mil millones de parámetros activos, diseñado para tareas complejas de programación y generación automatizada de código. Microsoft indicó que esta tecnología estará disponible inicialmente en fase preliminar privada dentro de su plataforma de desarrollo de inteligencia artificial.

Además, la compañía presentó una familia multimodal más amplia de modelos capaces de trabajar con imágenes, voz, transcripción y programación, ampliando así las capacidades disponibles para empresas, investigadores y desarrolladores.

La estrategia forma parte de la expansión de Microsoft en el mercado de inteligencia artificial generativa, donde compañías tecnológicas buscan ofrecer plataformas integradas para automatizar procesos empresariales y acelerar la producción de software.

Herramientas de programación evolucionan hacia sistemas basados en agentes

Otro de los anuncios relevantes fue la evolución de la plataforma de asistencia para programación de GitHub hacia un entorno de desarrollo basado en agentes inteligentes.

Microsoft explicó que la integración permitirá automatizar tareas de programación, pruebas y despliegue de aplicaciones, utilizando herramientas y flujos de trabajo ya conocidos por los desarrolladores.

La compañía considera que este tipo de plataformas tendrá un papel fundamental en la próxima generación de desarrollo de software, donde sistemas autónomos podrán colaborar junto a equipos humanos en proyectos empresariales complejos.

Seguridad y control para sistemas autónomos

En paralelo, Microsoft anunció dos proyectos de código abierto enfocados en mejorar la seguridad de los agentes de inteligencia artificial.

Las nuevas iniciativas están orientadas a reforzar la evaluación de riesgos, las pruebas automatizadas y la aplicación de controles operativos dentro del ciclo de funcionamiento de los sistemas autónomos.

La empresa señaló que la seguridad se ha convertido en uno de los principales desafíos para la expansión de la inteligencia artificial, especialmente a medida que más compañías integran agentes automatizados en procesos críticos.

Microsoft indicó que su objetivo es ayudar a los desarrolladores a construir plataformas capaces de operar de manera estable, segura y escalable en entornos empresariales.

Computación cuántica y ciencia impulsada por inteligencia artificial

En el área de computación cuántica, Microsoft presentó la segunda generación de su nuevo chip cuántico, el cual —según la empresa— mejora significativamente los niveles de confiabilidad frente a versiones anteriores.

La compañía afirmó que este avance acelera el camino hacia una computadora cuántica escalable para el año 2029 y reduce considerablemente los plazos inicialmente previstos para alcanzar ese objetivo.

Junto con este anuncio, Microsoft confirmó la disponibilidad de una nueva plataforma enfocada en investigación científica asistida por inteligencia artificial, diseñada para permitir que agentes inteligentes trabajen junto a expertos humanos en la exploración de preguntas complejas y análisis basados en evidencia.

La empresa también informó que una versión local preliminar de esta plataforma ya se encuentra disponible para clientes interesados en desarrollar investigaciones científicas utilizando herramientas de inteligencia artificial avanzadas.

Microsoft concluyó que, a medida que la creación de aplicaciones de IA se vuelve más accesible, el desafío principal será construir sistemas confiables capaces de operar de manera segura y eficiente a gran escala.