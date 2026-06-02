incMTY, Meta y el Gobierno mexicano impulsan la expansión de startups de IA con enfoque empresarial

Ciudad de México — La adopción de inteligencia artificial dentro del sector corporativo en México continúa acelerándose, especialmente entre pequeñas y medianas empresas que buscan integrar herramientas tecnológicas para optimizar operaciones y ampliar su capacidad de crecimiento. Bajo ese contexto, la primera edición de la Aceleradora PotencIA MX cerró su ciclo 2026 con el reconocimiento a Swartz y Ardea Global Logistics como las organizaciones más destacadas del programa impulsado por incMTY Innovación Corporativa del Tecnológico de Monterrey, Meta y dependencias del Gobierno federal mexicano.

El Demo Day 2026 marcó la etapa final de un proceso enfocado en acelerar soluciones basadas en inteligencia artificial de código abierto, con el objetivo de fortalecer la competitividad empresarial y facilitar la adopción de modelos de lenguaje avanzados en procesos corporativos.

La iniciativa contó con el respaldo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), en una estrategia orientada a consolidar un ecosistema tecnológico nacional con capacidad de escalamiento internacional.

El Mtro. Diego Flores, Titular del Sector de Industria electrónica y Digital de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, señala que: ”La Inteligencia Artificial y el emprendimiento de base tecnológica son prioridades estratégicas de nuestra política industrial digital. Desarrollar un ecosistema robusto en estos sectores es clave para elevar la competitividad de México, consolidar nuestra posición en las cadenas globales de alta tecnología y acelerar la transición hacia una economía de innovación”.

Por su parte, el Dr. Marco Moreno, Director General de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación de la SECIHTI del Gobierno de México, asegura que “PotencIA MX no es solo un programa de aceleración tecnológica, sino un modelo de referencia sobre cómo la colaboración estratégica entre el gobierno, la academia y la industria puede impulsar la innovación en beneficio de las PyMEs y startups”.

Un modelo de aceleración basado en IA abierta

La aceleradora inició operaciones en octubre de 2025 mediante una fase de diagnóstico y evaluación técnica enfocada en proyectos desarrollados sobre arquitecturas abiertas. Las organizaciones participantes fueron analizadas bajo criterios de viabilidad tecnológica, integración empresarial y potencial de escalamiento.

Posteriormente, en noviembre de 2025, un grupo reducido de empresas accedió a un bootcamp intensivo con talleres dirigidos por especialistas en inteligencia artificial, estrategia empresarial y seguridad tecnológica. Durante esta etapa, los equipos recibieron formación sobre modelos open source de Meta, ética aplicada y preparación de presentaciones ejecutivas para inversionistas.

El proceso de aceleración se extendió durante varios meses hasta mayo de 2026. En total, 30 organizaciones recibieron acompañamiento especializado para integrar modelos LLM open source en áreas como automatización de cadenas de suministro, CRM, analítica predictiva y atención comercial, reduciendo costos asociados a licencias de software propietario.

Swartz y Ardea Global Logistics obtienen reconocimiento internacional

Durante el Demo Day virtual participaron representantes de Liverpool Ventures, Meta e incMTY, quienes evaluaron a ocho organizaciones bajo métricas relacionadas con escalabilidad, uso estratégico de inteligencia artificial, ejecución operativa y calidad de presentación.

“En este Demo Day no solo vimos startups presentar soluciones; fuimos testigos del talento, la resiliencia y la capacidad de innovación que hoy están redefiniendo el futuro de México. PotencIA MX representa el resultado de meses de aprendizaje, colaboración y construcción colectiva entre emprendedores, aliados y expertos comprometidos con impulsar soluciones de alto impacto.

Gracias al impulso de Meta, más emprendedores y empresas pueden acceder a herramientas y capacidades tecnológicas que antes parecían lejanas, acelerando así el desarrollo de iniciativas con potencial real de transformación.

Queremos reconocer a quienes participaron, a las startups finalistas y ganadoras por llegar hasta este punto. Detrás de cada pitch hay horas de trabajo, iteración y una enorme convicción por construir soluciones relevantes. La innovación comienza cuando alguien decide actuar, y hoy estas empresas ya lo están haciendo”, comparte Luis Francisco López, Líder de Innovación Corporativa en incMTY.

Swartz, empresa enfocada en servicios de contabilidad flexible, obtuvo acceso a un programa de softlanding orientado a facilitar su expansión hacia nuevos mercados internacionales mediante estrategias comerciales y financieras respaldadas por herramientas de inteligencia artificial.

En paralelo, Ardea Global Logistics recibió una misión internacional de desarrollo de negocios en San Francisco, California, donde sostendrá reuniones enfocadas en alianzas tecnológicas, exposición a tendencias Deep Tech y oportunidades de financiamiento seed y Series A dentro del ecosistema de Silicon Valley.

Resultados operativos y crecimiento financiero

Los organizadores reportaron avances importantes en el nivel de madurez tecnológica de las soluciones desarrolladas durante el programa. Varias startups lograron evolucionar desde etapas iniciales de prototipado hacia validaciones comerciales y operativas, respaldadas por pilotos empresariales y alianzas estratégicas con corporativos e instituciones públicas.

En términos operativos, algunas compañías registraron mejoras de hasta 80% en eficiencia interna gracias a sistemas de automatización impulsados por inteligencia artificial, reduciendo procesos que anteriormente tomaban semanas a ciclos de apenas días.

El impacto financiero también mostró resultados relevantes. Diversas organizaciones reportaron crecimiento de ingresos recurrentes, expansión de clientes y cierre de contratos estratégicos. Entre los casos destacados se encuentran startups que lograron captar inversiones por 2.5 millones de dólares mientras consolidaban operaciones B2B con implementación activa en empresas nacionales e internacionales.

Con el cierre de esta primera generación, PotencIA MX busca posicionarse como una plataforma regional para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial abiertas, apostando por un modelo donde las empresas mexicanas no solo adopten tecnología, sino también desarrollen capacidades propias para escalar innovación tecnológica en mercados globales.