Diputado Stalin González plantea actualizar y depurar el Registro Electoral en Venezuela

El dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT) y jefe del Bloque Parlamentario Libertad de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, aseguró este sábado que Venezuela necesita avanzar en la actualización y depuración del Registro Electoral como parte de un proceso destinado a fortalecer la participación ciudadana y generar mayores garantías electorales en el país.

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con dirigentes de UNT Petare en La Dolorita, municipio Sucre del estado Miranda, donde también se abordaron temas relacionados con la recuperación del salario, la transparencia en la gestión pública y la institucionalidad democrática.

Durante la actividad, González sostuvo que miles de venezolanos podrían tener información desactualizada o encontrarse fuera del sistema electoral, por lo que consideró necesario desarrollar jornadas nacionales de inscripción y actualización de datos.

“Hay que abrir el Registro Electoral en Venezuela, actualizarlo y depurarlo”, afirmó.

El parlamentario señaló además que el país requiere condiciones políticas e institucionales que permitan desarrollar procesos electorales con garantías y reconocimiento de resultados por parte de todos los sectores.

A su juicio, el fortalecimiento de los mecanismos de participación y el respeto a la voluntad popular son elementos fundamentales para avanzar hacia una mayor estabilidad política.

“Se debe construir un proceso en el que haya una elección que garantice que quien gane gobierne y quien pierda reconozca el resultado, que haya una transferencia y una transición tranquila para el pueblo. Espero que el tiempo para lograrlo sea lo más corto posible”, expresó.

Transparencia y recuperación salarial

González también hizo referencia a la situación económica venezolana y a la necesidad de mayor transparencia en torno al manejo de los recursos públicos por parte del Ejecutivo nacional.

El dirigente opositor afirmó que uno de los principales planteamientos de su organización política es que exista información más clara sobre los ingresos y gastos del Estado, especialmente en medio de los debates relacionados con el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sostuvo que se encuentran “en una lucha porque se conozca cuánto dinero está entrando a este país. Puede que no haya recursos suficientes para un aumento salarial inmediato, pero debe existir transparencia. Que se diga cuánto dinero entra, cuánto se gasta y cuál es la ruta para construir y fortalecer el salario de los venezolanos”.

Las declaraciones se producen en un contexto de continuas exigencias de distintos sectores laborales y gremiales que han solicitado mejoras salariales y mayor claridad sobre las políticas económicas aplicadas en el país.

Durante el encuentro, González también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una participación activa en la defensa de sus derechos y en la exigencia de respuestas por parte de las instituciones públicas.

“El gobierno sigue haciendo lo mismo. A nosotros, como ciudadanos, nos toca exigir y reclamar, no solamente quejarnos. El reclamo implica exigir respuestas y soluciones ante aquello que no funciona o no cumple con lo prometido”, sentenció.

UNT Miranda mantiene despliegue organizativo

Por su parte, el presidente de UNT en Miranda, Manuel Texeira, aseguró que la organización política continúa trabajando en el fortalecimiento de sus estructuras parroquiales ante cualquier eventual escenario electoral.

El dirigente explicó que el partido mantiene encuentros regionales con el objetivo de escuchar a la militancia y consolidar la presencia territorial de la organización.

«Nosotros no estamos en campaña. Nosotros queremos elecciones y estamos tocando a nuestra dirigencia para decirles que aquí estamos y seguimos trabajando. Nadie sabe cuándo va a haber una elección, pero si quieren que sea en un mes, tenemos que estar preparados», aseveró.

Texeira reiteró además el respaldo de UNT a la unidad de los sectores opositores y aseguró que la organización apoyará “al candidato o la candidata que decida la oposición en el momento que tenga que decidirlo”.

Asimismo, destacó la reincorporación de liderazgos locales y la incorporación de nuevas voluntades a las filas del partido como parte de la estrategia de fortalecimiento político en el estado Miranda.

Según explicó, estos encuentros ya se han realizado en zonas como Guarenas y los Altos Mirandinos, con el propósito de mantener contacto directo con la dirigencia y conocer las principales necesidades de las comunidades.

Finalmente, señaló que el diálogo con las bases es parte fundamental de la dinámica interna de la organización política.

«el que quiere ser la voz de alguien también tiene que aprender a escuchar, porque al final es la suma de las opi lo hace a uno actuar».