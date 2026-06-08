Más de 20 mil personas respaldan a Emilio Villar durante informe de sus primeros 100 días en Cuauhtémoc

Ciudad de México.- El concejal de Cuauhtémoc, Emilio Villar González, presentó este fin de semana su informe de los primeros 100 días de gestión ante una concentración de más de 20 mil vecinas y vecinos reunidos sobre la avenida Buenavista, en un acto que mostró el respaldo ciudadano a su trabajo territorial y político dentro de la demarcación.

El evento comenzó a la 1:30 de la tarde y reunió a simpatizantes, representantes comunitarios y dirigentes del movimiento Morena, quienes acompañaron al funcionario local durante la rendición de cuentas sobre las actividades desarrolladas desde el inicio de su gestión como concejal.

Durante su intervención, Villar destacó las acciones impulsadas en materia de atención ciudadana, gestión social y acompañamiento comunitario en distintas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. Según explicó, las jornadas territoriales han permitido mantener contacto directo con los habitantes y atender solicitudes relacionadas con servicios, seguridad y organización vecinal.

El concejal señaló que uno de los principales objetivos de su administración es fortalecer la cercanía con la ciudadanía y construir mecanismos permanentes de participación social. En ese contexto, sostuvo que su agenda continuará enfocada en las necesidades planteadas directamente por los vecinos de la demarcación.

En el acto también hizo referencia a las condiciones en las que se organizó el informe. Villar afirmó que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega negó el uso de la explanada principal para la realización del evento, pese a que, según indicó, la solicitud había sido presentada con más de un mes de anticipación. No obstante, aseguró que la convocatoria logró una amplia respuesta ciudadana al llenar ambos carriles de la avenida Buenavista.

La actividad contó con la presencia de distintas figuras políticas vinculadas al movimiento de la Cuarta Transformación. Entre los asistentes estuvieron Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados; Ángel Sánchez, subsecretario de Atención, Gestión y Participación Ciudadana de la Ciudad de México; Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno capitalino; y el senador Gerardo Fernández Noroña.

Asimismo, participaron alcaldes, legisladores, concejales y dirigentes sociales provenientes de diversas regiones de la Ciudad de México y otras entidades del país, quienes expresaron su respaldo al proyecto político encabezado por Villar dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Uno de los anuncios centrales del encuentro fue la confirmación de la participación de Emilio Villar en el próximo proceso interno de Morena para buscar la coordinación en defensa de los Comités de la Cuarta Transformación en Cuauhtémoc. El concejal afirmó que su propuesta política estará orientada a consolidar la organización territorial y fortalecer la participación ciudadana en la demarcación.

Durante su mensaje, Villar también señaló que continuará trabajando en temas relacionados con transparencia, legalidad y desarrollo urbano dentro de la alcaldía. En ese contexto, reiteró la necesidad de impulsar gobiernos enfocados en el bienestar de las familias y en una administración cercana a la ciudadanía.

Al cierre del evento, el concejal expresó: «Estos primeros 100 días son apenas el comienzo. Seguiremos caminando cada colonia, escuchando a la gente y construyendo junto al pueblo el futuro de Cuauhtémoc».

El informe de actividades se desarrolló en un ambiente de participación ciudadana y respaldo político, consolidando a Emilio Villar como una de las figuras con mayor presencia territorial dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, en medio de un escenario marcado por el fortalecimiento de las estructuras internas de Morena en la capital mexicana.

Con este ejercicio de rendición de cuentas, el concejal reafirmó su compromiso con la transparencia, la cercanía con la población y la continuidad de una agenda enfocada en la atención directa de las comunidades de la demarcación.