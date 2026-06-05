HONOR apuesta por la inteligencia artificial móvil con el lanzamiento de la nueva serie HONOR 600

San José. — HONOR presentó oficialmente la nueva serie HONOR 600, una línea de teléfonos inteligentes enfocada en usuarios que buscan herramientas avanzadas de inteligencia artificial, fotografía móvil y alto rendimiento para la creación de contenido digital.

La nueva familia incluye los modelos HONOR 600 y HONOR 600 Pro, dispositivos que incorporan funciones impulsadas por inteligencia artificial para transformar imágenes estáticas en videos cortos destinados a plataformas sociales y contenidos multimedia.

La empresa explicó que la nueva función “Imagen a Video con inteligencia artificial 2.0” utiliza un sistema multimodal capaz de integrar generación, edición y comprensión de video dentro de un mismo proceso creativo. Los usuarios podrán combinar hasta tres imágenes junto con instrucciones de texto para producir secuencias audiovisuales de entre tres y cinco segundos.

Además, los dispositivos incluyen plantillas cinematográficas prediseñadas que permiten crear contenido visual con efectos dinámicos y herramientas de edición avanzadas. Según la compañía, las versiones anteriores de esta serie ya acumulan más de 13,4 millones de segundos de contenido generado mediante inteligencia artificial.

Fotografía nocturna como principal apuesta tecnológica

Uno de los elementos centrales de la nueva serie es el apartado fotográfico. HONOR incorporó una cámara principal de 200 megapíxeles con sensor de 1/1.4 pulgadas, diseñada para mejorar la captura de imágenes en condiciones de baja iluminación.

El sistema integra tecnología de reconstrucción inteligente de imagen y sensibilidad ampliada a la luz, permitiendo obtener fotografías nocturnas con mayor nivel de detalle. Los equipos también incluyen una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 50 megapíxeles.

En el caso del HONOR 600 Pro, el dispositivo añade una cámara telefoto periscópica de 50 megapíxeles con capacidad de acercamiento de hasta 120 aumentos.

La compañía indicó que el sistema de estabilización propio permite mejorar la captura de imágenes y videos en movimiento, mientras que las nuevas herramientas de optimización nocturna utilizan algoritmos inteligentes para retratos, acercamientos y fotografías lunares.

Diseño premium y mayor autonomía

La serie HONOR 600 incorpora una batería de 7000 miliamperios, la de mayor capacidad utilizada hasta ahora en esta línea de productos. Según la marca, el sistema de administración energética optimiza automáticamente el consumo para ofrecer hasta dos días de autonomía bajo uso intensivo.

Los dispositivos cuentan con carga rápida de 80 vatios mediante cable, mientras que la versión Pro añade carga inalámbrica de 50 vatios y capacidad de carga inversa para otros equipos compatibles.

En cuanto al diseño, HONOR destacó la incorporación de marcos metálicos con acabado satinado y bordes ultradelgados. Los modelos estarán disponibles en colores negro, dorado platino y naranja, dependiendo de la versión y disponibilidad regional.

La compañía también señaló que los equipos poseen certificaciones de resistencia al agua, polvo y caídas, orientadas a reforzar la durabilidad en condiciones de uso cotidiano.

Pantalla de alto brillo y rendimiento avanzado

La nueva serie integra una pantalla de 6,57 pulgadas con brillo máximo de hasta 8000 nits y frecuencia de actualización de 120 hercios. El panel también incorpora tecnologías de protección visual y ajuste inteligente de brillo para mejorar la experiencia en exteriores.

En el apartado de rendimiento, el HONOR 600 utiliza un procesador Snapdragon 7 Gen 4, mientras que el HONOR 600 Pro incorpora el Snapdragon 8 Elite fabricado en proceso de 3 nanómetros.

La empresa aseguró que ambos procesadores permiten mejorar el desempeño gráfico, la multitarea y la ejecución de aplicaciones exigentes, incluyendo videojuegos y herramientas de edición multimedia.

Integración tecnológica y servicios inteligentes

HONOR también reforzó la integración de la nueva serie con otros dispositivos tecnológicos. La función OneHop permite compartir archivos, sincronizar notificaciones y acceder a documentos entre teléfonos HONOR y equipos de otras plataformas.

La serie HONOR 600 incorpora además Gemini de Google, un asistente basado en inteligencia artificial que permite interacción mediante texto, voz e imágenes.

Como parte de la estrategia comercial, la compañía ofrecerá tres meses gratuitos del servicio Google AI Pro, que incluye herramientas avanzadas de generación de video, creación de imágenes, almacenamiento en la nube y funciones de investigación asistida.

Precio y disponibilidad

El HONOR 600 Pro tendrá un precio sugerido de ₡599.900, mientras que el HONOR 600 estará disponible desde ₡399.900.

Los dispositivos incluirán accesorios dentro de la caja, además de garantía extendida para la batería y seguro de pantalla por seis meses. La serie estará disponible a través de operadores móviles, tiendas de electrodomésticos y establecimientos oficiales de la marca en Costa Rica.