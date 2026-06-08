Matta advierte que reforma eléctrica mantiene vacíos para atraer inversión privada

Caracas, Venezuela — La reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, representa un reconocimiento formal de las limitaciones del modelo estatal aplicado al sector eléctrico venezolano desde 2007. Sin embargo, especialistas consideran que la propuesta legislativa todavía mantiene vacíos regulatorios y financieros que dificultan la participación efectiva de capital privado en la recuperación del sistema.

El ingeniero Elías Matta, exdiputado a la Asamblea Nacional y especialista en materia energética, realizó un análisis comparativo del proyecto de reforma y afirmó que, aunque el texto legal introduce cambios importantes, no resuelve los principales obstáculos que enfrentan los inversionistas interesados en desarrollar proyectos eléctricos en el país.

“Por primera vez desde 2007, la legislación venezolana admite que el monopolio estatal de CORPOELEC ha fracasado y que la inversión privada es necesaria. Eso representa un cambio de paradigma real y hay que decirlo con claridad. Pero reconocer el problema no es lo mismo que resolverlo, y esta reforma no resuelve el problema central: un privado que quiera invertir en el sector eléctrico venezolano todavía no sabe cómo va a recuperar su capital”, explicó.

Según Matta, uno de los principales problemas del proyecto es la ausencia de un organismo regulador independiente que supervise el funcionamiento del sector de manera autónoma frente al Poder Ejecutivo.

“La reforma no crea un ente regulador independiente del Ejecutivo. Mientras la fijación de tarifas, la adjudicación de contratos y la supervisión del cumplimiento sigan en manos del mismo ministerio que opera CORPOELEC, el privado no tiene árbitro: tiene al contrincante como juez. Ningún inversionista serio acepta esa condición”.

El especialista también cuestionó la falta de un mercado mayorista de electricidad que permita establecer precios transparentes mediante mecanismos de competencia.

“Sin un mercado mayorista con formación de precios transparente, el privado genera, pero vende a quien el Estado determine y al precio que el Estado fije. Eso no es un mercado; es un monopolio con otro nombre. Y nadie financia un proyecto bajo esas condiciones”.

Otro de los aspectos señalados por Matta es la ausencia de garantías de arbitraje internacional para resolver eventuales controversias entre inversionistas y el Estado venezolano.

“En el contexto de riesgo soberano venezolano, ningún inversionista extranjero pondrá capital sin acceso garantizado a arbitraje internacional ante posibles incumplimientos del Estado. La reforma no contempla este aspecto. Ese es, hoy por hoy, el vacío más costoso de todos”.

El modelo eléctrico de 1999 vuelve al debate

Durante su análisis, Matta aseguró que el marco regulatorio más avanzado que ha tenido Venezuela para el sector eléctrico fue aprobado en 1999, durante el inicio del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.

“El punto más relevante es que el mejor marco legal que ha tenido Venezuela para el sector eléctrico fue promulgado por el propio Hugo Chávez el 17 de septiembre de 1999”, afirmó.

“Lo que el chavismo destruyó en 2007 con la estatización, lo había construido el propio Chávez en 1999. Él firmó la ley que diseñó el modelo correcto. Él la dejó morir. Y él la derogó ocho años después sin haberla aplicado nunca. Eso es lo que hay que entender”.

El exdiputado recordó que la Ley del Servicio Eléctrico de 1999 contemplaba la separación de actividades, la existencia de un regulador autónomo y mecanismos de concesión de largo plazo destinados a incentivar inversiones privadas.

“Esa normativa establecía la separación obligatoria de actividades, un regulador autónomo con patrimonio propio, un mercado mayorista con formación de precios por oferta, tarifas con rentabilidad razonable garantizada y concesiones de hasta 50 años con derecho al pago de activos no depreciados. Era, en la práctica, uno de los marcos regulatorios más modernos de América Latina para ese momento”.

Matta indicó que el proceso de centralización iniciado en 2007 con la creación de CORPOELEC modificó completamente ese esquema institucional y terminó consolidándose con la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico en 2010.

“Hoy, quince años después del colapso que produjo esa decisión, la Asamblea Nacional intenta reconstruir lo que se destruyó, pero sin mirar el plano original. La arquitectura que la Reforma 2026 necesita no hay que inventarla. Está escrita en la Gaceta Oficial N.º 36.791 del 21 de septiembre de 1999. La firmó Hugo Chávez. La destruyó Hugo Chávez. Recuperarla es el trabajo del legislador venezolano de hoy”.

Zulia concentra parte del potencial termoeléctrico

El especialista también utilizó el caso del estado Zulia para ejemplificar el potencial de recuperación de la infraestructura eléctrica nacional.

Según explicó, la región cuenta con instalaciones termoeléctricas capaces de producir cerca de 3.000 megavatios si estuvieran completamente operativas.

“Termozulia, Ramón Laguna y las turbinas de gas: esa infraestructura existe. Lo que no existe es el marco jurídico que le permita a un privado invertir capital para rehabilitar una unidad generadora y tener certeza sobre cómo y cuándo recuperará esa inversión”.

Matta afirmó que los problemas eléctricos registrados durante más de una década en el occidente del país reflejan la necesidad de rehabilitar la capacidad instalada nacional en lugar de depender de importaciones de electricidad.

“Para eso es necesario que el sector privado invierta recursos, pero también hace falta una ley adecuada, y hoy no la tenemos”.

Finalmente, el exparlamentario insistió en que la recuperación del sistema eléctrico venezolano requiere estabilidad institucional, mecanismos regulatorios claros y condiciones jurídicas que permitan atraer capital privado de largo plazo.

“Se requieren las mismas instituciones que han funcionado durante décadas en países como Chile, Colombia y Brasil. Lo más irónico es que Venezuela ya las tuvo: Chávez las diseñó en 1999, las desmontó en 2007 y hoy seguimos pagando ese error con quince años de apagones. La Asamblea Nacional de 2026 tiene la oportunidad de no repetir ese ciclo. Ojalá la aproveche”.