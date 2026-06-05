Elena presenta el video de “Los Días Locos”, una propuesta audiovisual marcada por la intimidad y la sensibilidad artística

La artista venezolana Elena presentó oficialmente el video de su más reciente sencillo, “Los Días Locos”, una producción audiovisual que marca una nueva etapa en su trayectoria musical y que apuesta por una narrativa emocional centrada en la vulnerabilidad, la memoria y las conexiones humanas. El lanzamiento llega tras dos años de trabajo creativo y de desarrollo conceptual que, según la intérprete, representó un proceso de maduración artística y personal.

La propuesta se posiciona dentro del pop emocional y el electro-pop, géneros que sirven de base para una composición enfocada en la intensidad de las relaciones fugaces y en la contradicción emocional que generan las despedidas inevitables. Con una interpretación íntima, Elena construye una pieza que transforma experiencias personales en una historia con alcance universal.

“Este video es una parte de mi historia y una invitación a sentir”, afirma Elena sobre una pieza que captura la esencia de una nueva y madura etapa en su carrera artística.

El sencillo fue desarrollado mediante una dinámica de producción dividida entre Europa y Venezuela. Las voces fueron grabadas en la llamada Suite De Hielo, ubicada en Suiza, mientras que la composición, mezcla, masterización y arquitectura sonora se completaron en Caracas, específicamente en la Suite de Fuego. Este esquema de trabajo permitió consolidar una identidad sonora que combina cercanía emocional con una producción técnica detallada.

Detrás de la producción estuvo Kreils García, músico y productor venezolano que recientemente recibió reconocimiento internacional tras obtener el Premio del Comité a la Mejor Canción en el Festival Sanremo Senior 2025. Su participación en “Los Días Locos” fue determinante para estructurar la atmósfera sonora que caracteriza al sencillo.

«Trabajar con Kreils es orgánico; ya teníamos experiencia y en dos semanas grabamos casi un disco. Tras ganar el Sanremo Senior en Europa, me presentó ‘Los Días Locos’ y supimos que debía salir. Grabamos las voces y la base en mi estudio en Suiza —la ‘Suite de Hielo’, por el frío— y él se las llevó a su estudio en Caracas, la ‘Suite de Fuego’. Más allá del chiste interno, esa dualidad, su empatía cuando me ponía nerviosa y nuestra total confianza técnica y emocional terminaron definiendo la atmósfera de la canción», comentó Elena.

Además de la producción musical, el videoclip se convirtió en una pieza central dentro de la conceptualización del proyecto. La dirección y edición estuvieron a cargo de Nirvana Guerra, quien trabajó junto a Elena en el desarrollo de una propuesta visual enfocada más en las emociones que en una narrativa lineal convencional.

El resultado es una producción cinematográfica que utiliza recursos visuales asociados al contraste entre luz y oscuridad, presencia y ausencia, para transmitir el impacto emocional de una relación marcada por la despedida. La pieza busca generar una experiencia sensorial en el espectador, reforzando el tono introspectivo de la canción.

El equipo creativo también contó con la participación de Laura Reichen en el maquillaje y de Silene en el diseño de vestuario, elementos que complementaron la estética visual del proyecto y ayudaron a reforzar la identidad conceptual del video.

«Junto a Nirvana Guerra, creamos un videoclip conceptual y cinematográfico centrado en las emociones más que en una historia lineal. El video plasma la intensidad de un amor marcado por una despedida inevitable, jugando con contrastes como la luz, la sombra, el recuerdo y la ausencia. Más que explicar la canción, buscamos una experiencia íntima y sensorial para que el espectador la sienta y se reconozca en ella», enfatizó Elena.

Con “Los Días Locos”, Elena apuesta por una propuesta artística que combina producción internacional, sensibilidad narrativa y una estética audiovisual cuidadosamente desarrollada. El lanzamiento también refleja el crecimiento de proyectos independientes venezolanos que continúan buscando proyección internacional mediante colaboraciones creativas y producciones de alta calidad técnica.

La artista suma así un nuevo capítulo a su carrera musical, respaldado por una propuesta que prioriza la conexión emocional con el público y que refuerza la presencia de nuevas voces venezolanas dentro de la escena contemporánea del pop alternativo y electrónico.