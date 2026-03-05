Sudeban y la banca nacional trazan agenda para fortalecer el sistema financiero y la economía venezolana

Caracas.— Autoridades del sistema financiero venezolano y representantes de la banca nacional sostuvieron una mesa de trabajo convocada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, revisar el desempeño reciente del sector y definir prioridades estratégicas para 2026.

El encuentro marcó la primera reunión formal del año entre el ente regulador y las entidades bancarias, en un contexto en el que las autoridades buscan consolidar la estabilidad del sistema financiero y ampliar su contribución al crecimiento económico del país.

Durante la jornada participó el viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores y presidente del Banco del Tesoro, Jimmy Berríos, quien destacó el papel que desempeña la banca en la evolución de la economía nacional.

“Esta primera reunión de trabajo con la banca nacional tiene como rumbo la mirada en prospectiva de la economía nacional y el aporte significativo de la banca en la consolidación de la misma. ¡Seguiremos apostando por Venezuela!”, expresó el funcionario durante su intervención.

Berríos también presentó a las nuevas autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), encabezadas por la superintendenta Anmy Pérez, quien asumió recientemente la dirección del organismo regulador.

Indicadores del sistema bancario

Durante el encuentro se ofreció un balance de los principales indicadores del sistema financiero venezolano, que según las autoridades reflejan una evolución positiva en los últimos años.

De acuerdo con los datos presentados, las captaciones del público registraron un aumento de 24% en los últimos seis años, mientras que la cartera de crédito creció 32% en el mismo período. En términos acumulados, el crecimiento de la cartera crediticia alcanzó 62%.

Asimismo, el índice de morosidad del sistema bancario cerró en 0,84% durante 2025, un indicador que las autoridades consideran muestra de la estabilidad del sector.

Berríos señaló además que el sistema bancario logró en 2025 su mejor resultado neto anual en los últimos siete años, al alcanzar 1.746 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 216%, equivalente a 1.194 millones de dólares adicionales.

“Estos resultados son un reflejo de lo que hemos mejorado y lo que aún nos falta por hacer. Hoy, nos reunimos para tocar puntos comunes positivos para la banca, a través de la interacción y comunicación para reforzar y establecer una agenda de prioridades, con el propósito de tener una banca más regulada y estable, que contribuya con el crecimiento del país”, subrayó el viceministro.

Por su parte, la superintendenta de SUDEBAN, Anmy Pérez, destacó la importancia de mantener espacios de coordinación entre el ente regulador y las instituciones financieras.

“Este encuentro se basa en fortalecer la banca y que siga teniendo un papel fundamental en los cambios del país, a fin de seguir avanzando en lo económico. La SUDEBAN los apoya en su gestión para que el sistema bancario cada día sea más seguro y transparente”.

La funcionaria también reiteró el respaldo institucional del organismo regulador a las entidades bancarias, en línea con las directrices del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, encabezado por la ministra Anabel Pereira.

Según explicó, el objetivo es atender las solicitudes del sector bancario para mejorar los servicios a los clientes y consolidar un sistema financiero sólido y confiable.

Prioridades para una banca más robusta

Durante la reunión, representantes de diversas instituciones financieras participaron activamente en el intercambio de ideas y planteamientos sobre los principales desafíos y oportunidades del sector.

Entre los temas abordados destacaron la educación financiera, la ciberseguridad, la expansión de la bancarización y el incremento del financiamiento hacia los sectores productivos de la economía.

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, valoró el encuentro como una oportunidad para fortalecer el diálogo entre el regulador y las instituciones financieras.

“Este encuentro es una oportunidad importante, que tiene como prioridad, mantener una comunicación progresiva. El sector bancario consta de 3 pilares: Capitalización, Tecnología y Talento Humano, claves para seguir prestando servicios de calidad a los venezolanos(as)”.

Pacheco también destacó la importancia de promover la educación financiera entre los usuarios del sistema bancario, especialmente en el contexto de una mayor digitalización de los servicios.

Según indicó, es necesario que los clientes se familiaricen con el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, lo que a su vez contribuiría a reforzar la ciberseguridad del sistema.

El representante del sector bancario también señaló que actualmente la cartera de crédito representa cerca de 4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja el espacio existente para ampliar el financiamiento hacia actividades productivas.

Finalmente, Pacheco exhortó a fortalecer la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), en coordinación con SUDEBAN, con el fin de ofrecer respuestas más ágiles a los usuarios del sistema financiero.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre el ente regulador y las entidades bancarias será clave para avanzar en el fortalecimiento del sistema financiero venezolano y garantizar servicios cada vez más seguros, rápidos y confiables para la población.