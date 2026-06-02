HONOR 600e llega a Liberty con cámara de 108 megapíxeles y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial

San José.- HONOR anunció la llegada del nuevo HONOR 600e a las tiendas Liberty en Costa Rica, una apuesta de la compañía por fortalecer su presencia en el segmento de teléfonos inteligentes accesibles con funciones avanzadas de inteligencia artificial. El dispositivo incorpora una cámara ultra nítida de 108 megapíxeles, herramientas de edición inteligente y un nuevo Botón de Inteligencia Artificial diseñado para simplificar la captura de fotografías y videos.

Con este lanzamiento, la empresa busca acercar experiencias de gama alta a consumidores que demandan mayores capacidades de productividad y creación de contenido sin ingresar al segmento premium. El HONOR 600e estará disponible desde el 27 de mayo en colores gris y verde.

Uno de los principales diferenciales del equipo es el llamado Botón de Inteligencia Artificial, integrado en el lateral del dispositivo y concebido como un acceso directo a funciones de cámara y herramientas inteligentes. La empresa explicó que el botón permite abrir la cámara de manera instantánea, capturar imágenes sin desbloquear el teléfono y activar grabaciones de video mediante una pulsación prolongada.

Además, el sistema incorpora una función de deslizamiento para controlar el acercamiento de imagen directamente desde el botón físico, una característica orientada a mejorar la experiencia de captura y facilitar el control creativo durante la grabación o toma de fotografías.

La compañía también destacó que el Botón de Inteligencia Artificial puede activar sugerencias inteligentes fuera de la aplicación de cámara. Estas herramientas permiten reconocer contenido mostrado en pantalla y ofrecer accesos rápidos a funciones como búsqueda circular, resúmenes automáticos y otras opciones vinculadas a creación visual y productividad.

Cámara de 108 megapíxeles y herramientas avanzadas de edición

En el apartado fotográfico, el HONOR 600e integra una cámara principal ultra nítida de 108 megapíxeles con apertura f/1.75 y un algoritmo avanzado de procesamiento de imágenes orientado a preservar detalles, textura y fidelidad de color en distintas condiciones de iluminación.

El fabricante señaló que el teléfono inteligente incorpora varias funciones de edición impulsadas por inteligencia artificial. Entre ellas se encuentra Imagen a Video 2.0 con inteligencia artificial, una herramienta capaz de convertir fotografías estáticas en secuencias animadas mediante instrucciones de texto.

El sistema también incluye Borrador Inteligente para eliminar elementos no deseados de las imágenes, Expansión Inteligente de Imagen para ampliar encuadres y Ojos Abiertos Inteligentes, una función diseñada para optimizar fotografías grupales.

A esto se suman filtros cinematográficos de múltiples estilos que permiten personalizar el aspecto visual de cada captura desde el momento de la toma, una tendencia que gana espacio en dispositivos orientados a usuarios activos en redes sociales y plataformas de video.

Diseño metálico y batería de alta capacidad

En términos de diseño, HONOR incorporó una estructura unibody de aluminio forjado al vacío, una construcción que la empresa describe como pionera dentro de su categoría. El dispositivo mantiene un perfil delgado y ligero pese a utilizar materiales metálicos, buscando combinar resistencia y comodidad para el uso diario.

La pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas ofrece una experiencia visual enfocada en consumo multimedia y productividad móvil. A esto se añade una batería de 6520 miliamperios hora, una capacidad superior a la media del segmento y orientada a usuarios que requieren largas jornadas de autonomía.

El dispositivo integra además carga rápida de 45 vatios, así como el procesador MediaTek Dimensity 7100 Elite. La configuración incluye hasta 8 gigabytes de memoria RAM y 256 gigabytes de almacenamiento interno.

Sistema operativo enfocado en productividad y seguridad

El HONOR 600e funciona con la plataforma MagicOS 10, que añade herramientas de asistencia inteligente enfocadas tanto en productividad como en seguridad digital.

Entre las funciones destacadas se encuentra asistencia inteligente para redacción y herramientas orientadas a resumir documentos y artículos. El equipo también incorpora detección inteligente de clonación de voz, una función creada para ayudar a identificar posibles intentos de fraude mediante voces generadas con inteligencia artificial.

La llegada del HONOR 600e ocurre en un contexto de creciente competencia dentro del mercado latinoamericano de teléfonos inteligentes, donde fabricantes buscan diferenciarse mediante herramientas impulsadas por inteligencia artificial y capacidades avanzadas de fotografía móvil.

El HONOR 600e estará disponible en tiendas Liberty a partir del 27 de mayo a un precio de ₡43.900 colones mensuales con el plan LY5G @1.