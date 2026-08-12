Elías Matta advierte que la devaluación del bolívar y la inflación afectan el poder adquisitivo de los venezolanos

La pérdida de valor del bolívar y el aumento sostenido de los precios continúan generando presión sobre la economía venezolana. El ingeniero y exdiputado Elías Matta afirmó que la combinación de una acelerada depreciación de la moneda nacional y una inflación que, según sus referencias al Fondo Monetario Internacional (FMI), podría alcanzar 682% durante este año está reduciendo la capacidad de compra de millones de familias en Venezuela.

Matta señaló que el impacto económico va más allá de los ingresos salariales, ya que está modificando las condiciones de vida de los ciudadanos al dificultar el acceso a bienes y servicios esenciales como alimentación, vestimenta y atención sanitaria.

“Lo más grave es que, en medio de este deterioro, no se observa a ninguna autoridad ni a ningún sector con la seriedad necesaria para discutir el problema de fondo. El país sigue atrapado en un bochinche de medidas parciales, mientras la vida real de la gente se sigue deteriorando”, sentenció.

Devaluación del bolívar y presión sobre el mercado cambiario

El exdiputado aseguró que durante 2026 el bolívar ha registrado una pérdida cercana al 60% de su valor frente al dólar en el mercado oficial, con un incremento adicional de 15% durante julio. Según explicó, ese período estuvo marcado por las consecuencias de la emergencia generada tras el doble sismo ocurrido el 24 de junio.

“Detrás de esa caída hay una causa estructural: la liquidez monetaria emitida por el Banco Central de Venezuela creció 90,6% en el primer cuatrimestre del año, muy por encima del respaldo real en divisas del país, cuya producción petrolera continúa estancada en apenas 1,1 millones de barriles diarios”, explicó.

Matta sostuvo que una de las principales causas de la pérdida de valor de la moneda está relacionada con el financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria, en un contexto donde, según su análisis, los ingresos ordinarios no serían suficientes para respaldar ese crecimiento.

Afirmó que la estrategia aplicada por el Gobierno venezolano para contener la depreciación del bolívar ha consistido en una mayor intervención en el mercado cambiario mediante la colocación de divisas, una medida que considera costosa y limitada si no se atienden los factores estructurales.

Según cifras mencionadas por Matta, el Banco Central de Venezuela (BCV) habría colocado USD 7.738 millones en el mercado cambiario durante el primer semestre de 2026, un aumento de 72,11% frente a los USD 4.496 millones vendidos en el mismo período de 2025. También indicó que en junio la intervención alcanzó USD 2.163 millones, frente a USD 1.582 millones en mayo.

Posteriormente, de acuerdo con información divulgada por autoridades económicas, el BCV habría suministrado alrededor de USD 9.000 millones entre febrero y julio para reducir las presiones sobre el tipo de cambio.

Matta cuestiona la sostenibilidad de las medidas cambiarias

El exdiputado consideró que el volumen de recursos utilizado para intervenir en el mercado cambiario refleja el alto costo de intentar estabilizar la moneda sin resolver los problemas fiscales y monetarios que, a su juicio, originan la presión sobre el tipo de cambio.

“El resultado, sin embargo, ha sido muy pobre. Aunque la brecha cambiaria se redujo a niveles de entre 12% y 15%, la inflación de junio se estima entre 18% y 20%. Además, buena parte de esas reservas provino del inventario petrolero acumulado durante el bloqueo naval, que ya se agotó”, afirmó.

Matta advirtió que la ausencia de ese respaldo extraordinario podría limitar la capacidad del Estado para mantener una política de intervención constante en el mercado cambiario durante los próximos meses.

También destacó que la diferencia entre los distintos valores del tipo de cambio continúa influyendo en la formación de precios dentro de la economía venezolana.

“El resultado combinado de una emisión monetaria descontrolada, una intervención cambiaria insostenible y una economía productiva estancada es una espiral que ningún venezolano puede seguir pagando. Hoy, para una compra cotidiana, se necesitan literalmente fajos de billetes que apenas equivalen a unos pocos dólares”, afirmó.

Para Matta, la situación responde a decisiones económicas que requieren cambios estructurales y no únicamente medidas temporales. “Mientras persista este esquema, ninguna intervención cambiaria, por costosa que sea, logrará contener la inflación de manera duradera”, sostuvo.

Las propuestas para recuperar la economía venezolana

El exdiputado planteó que Venezuela necesita aplicar medidas de fondo para enfrentar la crisis económica. Entre sus propuestas destacó una mayor disciplina fiscal, con el objetivo de reducir el déficit público sin recurrir al financiamiento monetario del Banco Central.

Según Matta, esto debe estar acompañado de transparencia presupuestaria y una administración más responsable del gasto público.

“En segundo lugar, se necesita una autonomía efectiva del Banco Central de Venezuela, con metas de inflación creíbles y mecanismos técnicos que lo blinden de la presión política y del uso de las reservas como paliativo temporal”, afirmó.

Además, propuso recuperar de forma sostenida la producción petrolera y no petrolera para generar fuentes estables de divisas y reducir las presiones sobre el mercado cambiario.

“En cuarto lugar, necesitamos un marco legal estable y predecible que atraiga inversión privada nacional e internacional, genere empleo formal y permita construir una base productiva capaz de sostener el poder adquisitivo del salario”, agregó.

Finalmente, Matta afirmó que Venezuela dispone de recursos naturales y talento humano suficientes para revertir el deterioro económico, pero insistió en la necesidad de adoptar políticas de largo plazo.

“Lo que falta es que alguna autoridad asuma con seriedad la discusión de fondo y exista la voluntad política de abandonar los atajos, como la emisión monetaria y la intervención cambiaria insostenible, para asumir el camino, más exigente pero mucho más sólido, de la disciplina macroeconómica y la producción”, concluyó.