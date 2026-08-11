Jacqueline Polanco impulsa alianza con Mercado Global para apoyar a mujeres indígenas en Guatemala

La Fundación Sonríe Mujer y Mercado Global avanzan en la construcción de una alianza estratégica destinada a desarrollar proyectos de impacto social para mujeres indígenas en Guatemala. La iniciativa contempla acciones vinculadas con la salud, el bienestar y el fortalecimiento económico de artesanas y microempresarias.

El acercamiento entre ambas organizaciones se produjo tras una visita de Jacqueline Polanco, presidenta de la Fundación Sonríe Mujer, a Guatemala. Durante su estancia, Polanco conoció de primera mano el trabajo desarrollado por Mercado Global, una organización internacional sin fines de lucro enfocada en promover la independencia económica de mujeres artesanas indígenas.

Polanco comparte con artesanas y microempresarias mayas

Durante su recorrido, Polanco compartió con más de 30 artesanas y microempresarias mayas. La visita permitió conocer sus procesos de producción, experiencias personales y las distintas formas en las que el emprendimiento puede contribuir a generar ingresos y mejorar las condiciones económicas de sus familias.

Mercado Global desarrolla programas de capacitación empresarial, acceso a mercados internacionales y desarrollo comunitario. Estas herramientas están dirigidas a fortalecer las capacidades productivas y comerciales de las mujeres que participan en sus iniciativas.

Polanco destacó el impacto de la experiencia y el trabajo realizado por las artesanas.

«Viajar a Guatemala ha sido una experiencia profundamente inspiradora. Detrás de cada tejido hay una historia de esfuerzo, resiliencia y esperanza. Conocer el trabajo que realiza Mercado Global reafirma mi compromiso de seguir creando oportunidades para que más mujeres puedan crecer, emprender y mejorar su calidad de vida», expresó Jacqueline Polanco.

Fundación Sonríe Mujer y Mercado Global preparan una alianza

Como resultado de la visita, la Fundación Sonríe Mujer y Mercado Global comenzaron a trabajar en una alianza estratégica para impulsar proyectos sociales en Guatemala.

Entre las iniciativas previstas para este año se encuentra la organización de jornadas comunitarias. También se plantea la creación de una clínica odontológica dentro de las instalaciones de Mercado Global en Panajachel.

De acuerdo con los planes anunciados, este espacio permitirá ofrecer atención dental a aproximadamente 1.000 mujeres indígenas que forman parte de la organización.

La propuesta busca incorporar el acceso a servicios odontológicos dentro de una estrategia más amplia que combine salud, bienestar y desarrollo económico.

Salud y emprendimiento como ejes del proyecto

La futura clínica complementaría las iniciativas que Mercado Global ya desarrolla con mujeres emprendedoras. La organización trabaja especialmente en capacitación y acceso a oportunidades comerciales, mientras que la Fundación Sonríe Mujer ampliaría su actividad social mediante programas relacionados con la atención y el bienestar.

La cooperación entre ambas entidades pretende atender diferentes factores que influyen en las condiciones de vida de las mujeres indígenas. Además del fortalecimiento de sus actividades productivas, el proyecto incorpora servicios destinados a cubrir necesidades de salud.

El enfoque plantea que mejores condiciones de bienestar pueden acompañar los esfuerzos de las mujeres por consolidar sus emprendimientos y generar mayores oportunidades económicas para sus hogares.

Cooperación internacional con impacto comunitario

La visita también permitió identificar áreas en las que ambas organizaciones pueden complementar sus capacidades. Por una parte, Mercado Global mantiene contacto directo con comunidades de artesanas y desarrolla programas orientados a su independencia económica. Por otra, la Fundación Sonríe Mujer busca ampliar el alcance regional de sus proyectos sociales.

La colaboración prevista tendrá como uno de sus principales componentes la atención de aproximadamente 1.000 mujeres indígenas mediante la futura clínica odontológica, además de las jornadas comunitarias programadas.

Con estos proyectos, ambas organizaciones buscan establecer un modelo de cooperación que vincule salud, bienestar y desarrollo económico. La puesta en marcha de las iniciativas previstas durante el año marcará los próximos pasos de una alianza enfocada en ampliar oportunidades para mujeres indígenas, así como generar beneficios para sus familias y comunidades.