Adrenalina Pura+ apuesta por el terror, suspenso y ciencia ficción con cuatro estrenos en septiembre

Adrenalina Pura+ reforzará su catálogo durante septiembre con cuatro producciones internacionales centradas en el terror, el thriller, el suspenso y la ciencia ficción. La programación estará encabezada por Kraken: Terror en el mar, una producción que recupera la leyenda de una de las criaturas más reconocidas de la mitología escandinava.

La oferta mensual también incluirá Operación Maldoror, Cielo en furia e Inteligencia hostil, títulos procedentes de diferentes mercados europeos que amplían las opciones para los espectadores interesados en historias de misterio, crimen y fenómenos sobrenaturales.

La programación refleja la apuesta de Adrenalina Pura+ por producciones internacionales que se diferencian de las grandes propuestas comerciales y ofrecen alternativas dentro de géneros como la acción, el terror y la ciencia ficción.

Kraken: Terror en el mar encabeza la programación

El principal estreno de septiembre será Kraken: Terror en el mar (2026), dirigida por el cineasta noruego Pal Oie. El realizador regresa al género de terror después de haber dirigido una producción biográfica sobre el pintor Nikolai Astrup.

La película presenta una interpretación renovada de la leyenda del Kraken, la gigantesca criatura marina vinculada durante siglos con el folclore escandinavo. La historia sigue a una bióloga que comienza a investigar una serie de acontecimientos extraños registrados en una tranquila comunidad rural.

Durante sus investigaciones, la protagonista descubre que los sucesos podrían estar relacionados con una enorme criatura que permanece oculta en las profundidades. La producción utiliza el montaje y los efectos especiales para representar al monstruo y construir una historia que combina terror, misterio y elementos de la tradición nórdica.

Kraken: Terror en el mar llegará a Adrenalina Pura+ el 3 de septiembre, convirtiéndose en el primero de los cuatro lanzamientos previstos para el mes.

Operación Maldoror lleva el thriller criminal a la plataforma

La segunda incorporación será Operación Maldoror (2024), un thriller policial ambientado en Bélgica y basado en hechos reales.

La trama sigue a un joven agente que participa en la búsqueda de un peligroso delincuente sexual después de la desaparición de dos niñas. Conforme avanza la investigación, la determinación del policía por encontrar al responsable se transforma progresivamente en una obsesión.

El relato también aborda las dificultades que rodean la investigación y las tensiones relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial local. La combinación de investigación policial, drama y suspenso convierte al título en una de las principales propuestas criminales de la programación mensual.

Operación Maldoror estará disponible desde el 10 de septiembre.

Cielo en furia explora un futuro marcado por las desapariciones

La ciencia ficción tendrá espacio en el catálogo con Cielo en furia (2026), una producción polaca ambientada en un futuro caótico.

La historia se centra en una agente especial que comienza a experimentar visiones vinculadas con un extraño fenómeno que afecta al planeta: los niños empiezan a desaparecer sin una explicación aparente.

Ante la posibilidad de una catástrofe de mayores dimensiones, la protagonista deberá investigar los acontecimientos y descubrir un patrón relacionado con una antigua profecía. La producción combina ciencia ficción, misterio y suspenso mientras desarrolla una historia sobre la búsqueda de respuestas frente a acontecimientos aparentemente incomprensibles.

La película se incorporará al servicio el 17 de septiembre.

Tecnología y terror se encuentran en Inteligencia hostil

El último lanzamiento del mes será Inteligencia hostil (2025), una producción rusa que utiliza la tecnología como punto de partida para desarrollar una historia de misterio y terror.

La trama comienza durante una reunión de antiguos amigos que deciden confiar el entretenimiento a un altavoz inteligente. Lo que inicialmente parece una actividad para pasar un momento agradable cambia cuando el dispositivo propone un inquietante juego relacionado con la muerte de uno de sus mejores amigos ocurrida años atrás.

A partir de ese momento, la reunión se transforma en una situación cada vez más incómoda, mientras aparecen interrogantes sobre el pasado y las circunstancias que rodearon aquella muerte.

Cuatro estrenos internacionales durante septiembre

Con esta programación, Adrenalina Pura+ mantiene su estrategia de incorporar producciones internacionales orientadas a los seguidores del terror, el suspenso, el thriller y la ciencia ficción.

El calendario comenzará el 3 de septiembre con Kraken: Terror en el mar. El 10 llegará Operación Maldoror, mientras que Cielo en furia se estrenará el 17. Finalmente, Inteligencia hostil cerrará la programación el 24 de septiembre, completando una oferta de cuatro estrenos distribuidos a lo largo del mes.