Los Playoffs del VCT Americas Stage 2 entran en su fase decisiva

El VCT Americas Stage 2 entra en su etapa decisiva con el inicio de los Playoffs, una fase que reúne a ocho organizaciones que buscan avanzar hasta la final y mantener vivas sus aspiraciones de competir en Valorant Champions Shanghai.

Tras la conclusión de los Play-Ins, NRG, 100 Thieves, LOUD, Leviatán, FURIA, MIBR, G2 Esports y Evil Geniuses aseguraron su presencia en los Playoffs. El grupo reúne a algunas de las organizaciones más reconocidas del ecosistema competitivo de VALORANT en América y plantea una recta final marcada por enfrentamientos directos y una creciente presión competitiva.

La fase de Playoffs comenzó este jueves 27 de agosto, dando continuidad al calendario del Stage 2 y acercando a los equipos clasificados a uno de los principales objetivos de la temporada: alcanzar la instancia internacional en Shanghai.

El cuadro define el camino hacia la final

Con los ocho equipos clasificados, el cuadro de Playoffs establece el recorrido que deberán superar las organizaciones para llegar a las últimas series del torneo. Cada resultado adquiere mayor relevancia en esta etapa, debido a que el margen de error se reduce a medida que avanza la competencia.

NRG, 100 Thieves, LOUD, Leviatán, FURIA, MIBR, G2 Esports y Evil Geniuses llegan a esta instancia después de superar las fases anteriores del campeonato. Para las organizaciones, avanzar representa no solo continuar en la lucha por el título regional, sino también fortalecer sus posibilidades de alcanzar Valorant Champions Shanghai.

La competencia forma parte del circuito profesional de VALORANT en América, donde participan organizaciones procedentes de diferentes mercados de la región. La diversidad de equipos también ha contribuido a consolidar una audiencia regional alrededor de las transmisiones y actividades vinculadas al torneo.

La comunidad también tuvo protagonismo antes de los Playoffs

Como parte de las actividades relacionadas con la recta final del Stage 2, la organización impulsó iniciativas destinadas a acercar la competencia a la comunidad. Entre ellas figuró un Showmatch Universitario realizado en Arena Artz Pedregal, en Ciudad de México.

El encuentro enfrentó a los Leones de la Anáhuac contra los Borregos del TEC de Monterrey. La serie se disputó bajo un formato al mejor de cinco partidas y terminó con victoria para los Leones.

Este tipo de actividades amplía la presencia de los deportes electrónicos fuera de las competencias profesionales y ofrece espacios para que comunidades universitarias participen en eventos relacionados con el ecosistema competitivo de VALORANT.

La iniciativa se desarrolló en el contexto de las actividades organizadas para acompañar el cierre de esta etapa del campeonato y mantener el vínculo entre los seguidores y la escena competitiva regional.

Transmisiones acompañan la recta final del VCT Americas

El comienzo de los Playoffs fue programado a partir de las 15:00 horas de México, 16:00 horas de Colombia y Perú, 17:00 horas de Chile y 18:00 horas de Argentina.

Los seguidores pueden acompañar los encuentros mediante los canales oficiales de VALORANT Esports, incluidas sus plataformas de transmisión y redes sociales, donde también se publican novedades relacionadas con resultados, enfrentamientos y el desarrollo de la competición.

Con ocho equipos todavía en carrera, el VCT Americas Stage 2 entra ahora en su tramo más determinante. Los próximos enfrentamientos definirán qué organizaciones logran mantenerse en la lucha por el campeonato y cuáles consiguen acercarse al objetivo de representar a la región en Valorant Champions Shanghai.