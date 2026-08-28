Alex D’Castro ofrecerá concierto sinfónico en Caracas con propósito benéfico

El cantante puertorriqueño Alex D’Castro se presentará en Caracas con un concierto sinfónico que combinará salsa, interpretación vocal y música orquestal, en una producción que además tendrá un componente social. Parte de los ingresos obtenidos por la venta de entradas será destinada a apoyar a familias afectadas por los recientes sismos registrados en Venezuela.

La presentación está prevista para el 17 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m., en la Concha Acústica de Bello Monte, uno de los espacios utilizados en la capital venezolana para espectáculos musicales y actividades culturales.

Alex D’Castro se unirá a referentes de la música venezolana

La producción reunirá por primera vez a Alex D’Castro, conocido como El Tenor de la Salsa Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV) y el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La participación de ambas agrupaciones dará al espectáculo una dimensión sinfónica y coral, incorporando a la propuesta musical del intérprete una producción de mayor escala. El encuentro busca ofrecer al público caraqueño una combinación de salsa, arreglos orquestales y voces corales.

D’Castro ha desarrollado su trayectoria dentro de la música tropical con una propuesta que incorpora elementos sinfónicos. Su presentación en Caracas plantea una colaboración entre el artista puertorriqueño y dos instituciones reconocidas dentro de la actividad musical y cultural venezolana.

La Orquesta Sinfónica de Venezuela cuenta con una extensa trayectoria dentro del panorama cultural nacional, mientras que el Orfeón Universitario de la UCV mantiene una presencia histórica en el movimiento coral del país. La incorporación de ambas agrupaciones constituye uno de los principales componentes artísticos anunciados para la presentación.

El espectáculo tendrá un componente de ayuda social

Además de su propuesta cultural, los organizadores han establecido un propósito benéfico para el concierto. Una parte de la recaudación obtenida mediante la venta de entradas será destinada directamente a brindar apoyo a familias afectadas por los recientes sismos ocurridos en Venezuela.

De esta manera, el evento busca vincular la actividad del sector del entretenimiento con una iniciativa de asistencia social, utilizando la convocatoria del espectáculo para contribuir con personas perjudicadas por los movimientos sísmicos.

El anuncio no especificó el porcentaje de la recaudación que será destinado a esta iniciativa ni detalló el mecanismo mediante el cual se distribuirán los recursos. Sin embargo, los organizadores indicaron que parte de los ingresos procedentes de la taquilla tendrá como finalidad apoyar a las familias afectadas.

Producción y comercialización de las entradas

La producción integral del concierto estará a cargo de VM Productions C.A. y Producciones Oye, C.A., responsables de coordinar los diferentes aspectos relacionados con la realización del espectáculo en Caracas.

La organización prevé un despliegue de producción orientado a ofrecer una experiencia adecuada para públicos de distintas edades. La elección de la Concha Acústica de Bello Monte sitúa además la presentación dentro de uno de los espacios utilizados para grandes eventos culturales y musicales de la capital.

Las entradas para el concierto están disponibles mediante la plataforma Ticket Go. Los organizadores también informaron que los asistentes tendrán la posibilidad de adquirir sus boletos mediante pagos en cuotas a través de Cashea, ampliando las alternativas para acceder al espectáculo.

Una propuesta que combina cultura y acción social

La presentación se incorpora a la agenda de entretenimiento de Caracas con una propuesta que reúne a un intérprete internacional y destacadas instituciones musicales venezolanas, mientras incorpora un objetivo de carácter benéfico.

La combinación de la voz de Alex D’Castro con la Orquesta Sinfónica de Venezuela y el Orfeón Universitario de la UCV será el eje de un espectáculo diseñado para integrar salsa, música sinfónica y expresión coral.

Al mismo tiempo, el componente solidario permitirá que una parte de la actividad comercial generada por la venta de entradas sea destinada a respaldar a familias afectadas por los recientes sismos, vinculando así el entretenimiento con una iniciativa de apoyo social en Venezuela.