Laura Tuny presenta “Volvieron Las Mariposas”, una cumbia pop sobre la llegada inesperada de un nuevo amor

La cantante y compositora Laura Tuny lanzó “Volvieron Las Mariposas”, su nuevo sencillo, una propuesta de cumbia pop que aborda el enamoramiento desde una perspectiva positiva y pone el foco en la posibilidad de encontrar un nuevo amor cuando menos se espera.

La canción toma como eje la conocida sensación de sentir “mariposas en el estómago” al enamorarse. En esta oportunidad, la historia se centra en una protagonista que atraviesa un buen momento personal y descubre que su vida puede mejorar todavía más con la llegada inesperada de una nueva relación.

El sencillo fue compuesto por Laura Tuny junto con Yadam Gonzalez, quien también estuvo a cargo de la producción para Lemon Tree Entertainment. La grabación se realizó en 2026 en los estudios SoundLab y Lemos Tree, en Miami.

Una mirada positiva sobre volver a enamorarse

Uno de los principales elementos de “Volvieron Las Mariposas” es la manera en que aborda una nueva relación sentimental. En lugar de presentar el amor como una solución frente a una experiencia dolorosa anterior, la canción propone una historia en la que el bienestar personal ya existe antes de la llegada de una nueva pareja.

Sobre este enfoque, Laura Tuny comentó: “Me gustó el hecho de crear una cumbia positiva, de amor, no de desamor como la mayoría de las que estamos acostumbrados a escuchar y por otro lado, quise abordar el tema de volver a enamorarse desde otro lugar. A la protagonista no le vienen a curar el corazón porque estaba roto ni la vienen a sanar porque estaba lastimada. Le va bien, se encuentra en una buena situación y se da cuenta que su vida mejora con la llegada inesperada de un nuevo amor. Nunca pensó que podrían volver esa mariposas que alguna vez sintió.”

La declaración resume el concepto central de la producción: recuperar la emoción de enamorarse sin relacionar necesariamente una nueva pareja con la necesidad de superar heridas sentimentales. La protagonista de la historia se encuentra en una etapa favorable de su vida cuando aparece una persona que despierta nuevamente sensaciones que creía pertenecientes al pasado.

Esta perspectiva permite que la canción se diferencie de otras composiciones centradas en rupturas, pérdidas sentimentales o procesos de recuperación emocional. En cambio, Tuny apuesta por una narrativa en la que el amor aparece como un elemento inesperado que complementa una vida que ya se encontraba en equilibrio.

Cumbia pop como vehículo para una historia romántica

La elección de la cumbia pop acompaña el carácter optimista de “Volvieron Las Mariposas”. El género sirve como base para una historia romántica construida alrededor de una experiencia reconocible para una audiencia amplia: la sorpresa de volver a sentir una fuerte conexión sentimental.

La música y la letra fueron desarrolladas conjuntamente por Laura Tuny y Yadam Gonzalez, mientras que Gonzalez asumió además la responsabilidad de la producción musical para Lemon Tree Entertainment.

Con esta propuesta, Tuny incorpora a su repertorio una canción que busca transmitir una visión positiva del amor y de las nuevas oportunidades sentimentales. El concepto de las “mariposas” funciona como metáfora central para representar las emociones que acompañan el inicio de una relación.

El videoclip fue realizado en Buenos Aires

El lanzamiento musical está acompañado por un videoclip dirigido por Mariano Dawidson. La producción audiovisual cuenta además con la participación del actor invitado Atilio Giusto y fue filmada en La Carbonera, Buenos Aires, durante 2026.

El proyecto conecta así dos escenarios diferentes. Mientras la producción musical tuvo lugar en Miami, la realización audiovisual se desarrolló en la capital argentina, ampliando el componente creativo asociado al sencillo.

“Volvieron Las Mariposas” se presenta como una producción orientada a celebrar la posibilidad de volver a enamorarse desde una situación de bienestar personal. Con una base de cumbia pop y una narrativa romántica, Laura Tuny pone el foco en ese momento inesperado en el que una nueva persona puede despertar emociones que parecían olvidadas y devolver la sensación de las llamadas “mariposas en el estómago”.