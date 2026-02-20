Nora Bracho: Buscamos una Ley de Amnistía “con rostro humano” para sanar heridas y reconstruir a Venezuela

Caracas, Venezuela – La diputada Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión Especial del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, ratificó este jueves el compromiso del Grupo Parlamentario Libertad con la construcción de un instrumento jurídico que contribuya a la reconciliación nacional y alivie las profundas divisiones políticas que atraviesa el país. La declaración fue ofrecida durante una entrevista en el programa Éxitos del circuito Unión Radio, conducido por el periodista Román Lozinski.

Bracho, representante del estado Zulia, subrayó que el grupo de 12 diputados trabaja “de conciencia y de corazón” para que la ley no se limite a ser un texto legal frío, sino que se convierta en una herramienta tangible de alivio para familias afectadas por años de persecución política y judicial. Esta iniciativa se discute en medio de la revisión parlamentaria de la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cuyo objetivo es promover la paz social en Venezuela. La Asamblea Nacional ha venido avanzando en primera y segunda discusión del texto legal, en un contexto político de liberación de presos y críticas sobre su alcance limitado por parte de organizaciones de derechos humanos.

“La diputada enfatizó que el enfoque del Grupo Parlamentario Libertad es ampliar el alcance del proyecto original para que ‘arrope y abarque’ a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, incluyendo presos políticos, exiliados y personas perseguidas”, señala el contenido de la propuesta.

Una ley con enfoque humano y social

Durante la entrevista, Bracho resaltó el carácter social del proyecto:

“Esta es una ley muy humana. Tiene rostro y lo vemos cuando atendemos a las madres de los presos políticos. Es un instrumento para intentar sanar heridas profundas y tender puentes invisibles en los abismos que hemos tenido durante 27 años”, aseguró.

Para Bracho, la amnistía no solo debe ser un mecanismo formal para la liberación de detenidos, sino un paso hacia la reconstrucción del tejido social fracturado por décadas de conflicto político. Su discurso se alinea con recientes movimientos de excarcelación de opositores y presos políticos en Venezuela, impulsados como parte de la nueva dinámica política del país.

Propuestas clave de modificación legal

Uno de los puntos que Bracho considera cruciales es la modificación del artículo 7 del proyecto, que establece la forma en que los beneficiarios de la amnistía deben ponerse a disposición de los tribunales. La diputada propone flexibilizar esta exigencia para evitar detenciones arbitrarias:

Bracho afirmó que se debe adaptar el artículo 7 para que la amnistía no obligue a la presentación física inmediata ante tribunales, permitiendo mecanismos telemáticos o mediante representación legal.

Esta propuesta surge en respuesta a preocupaciones expresadas por diversos sectores políticos sobre la seguridad de quienes podrían acogerse al beneficio sin poner en riesgo su libertad antes de que este sea plenamente aplicable.

Bracho también se refirió a una posible modificación del artículo 8, con el objetivo de facilitar la reinserción en la sociedad de jóvenes y ciudadanos que hayan cometido faltas menores contra el patrimonio público, siempre que estos no estén relacionadas con casos de corrupción.

Supervisión y garantías constitucionales

Otro elemento central de la plataforma del Grupo Parlamentario Libertad es la creación de una comisión de seguimiento que garantice el cumplimiento expedito de la ley por parte del Ministerio Público y los tribunales, y que contribuya a la restitución plena de derechos civiles y constitucionales a quienes resulten beneficiados. En este sentido, Bracho enfatizó:

“La meta es la restitución total de derechos civiles y constitucionales, eliminando medidas restrictivas como grilletes electrónicos o arrestos domiciliarios”.

Este enfoque busca responder a las críticas de sectores que consideran que la ley, tal como ha sido aprobada por el parlamento, aún presenta limitaciones en su alcance y aplicación.

Una mirada hacia la reconstrucción nacional

Más allá de los aspectos legales, la diputada destacó que el propósito último del grupo parlamentario es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos y a la paz política del país. Bracho subrayó que su trabajo legislativo también se extiende a temas de servicios públicos, infraestructura y bienestar social:

“Queremos una Venezuela distinta. Para que el país progrese, necesitamos servicios públicos eficientes, electricidad y agua. Pero para lograr eso, primero debemos sanar el corazón de la sociedad a través del reencuentro”, concluyó la parlamentaria, enfatizando que, aunque su bancada es minoritaria en el Parlamento, representa “el sentimiento de la gran mayoría del país que clama por un cambio en paz”.

Contexto y próximos pasos

La discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática continúa en la Asamblea Nacional, con miras a su aprobación definitiva y promulgación por parte del Ejecutivo. La expectativa entre sectores políticos y civiles es que la normativa pueda servir como un puente hacia una fase de diálogo más amplio en el país, a la vez que ofrece alivio a quienes han sufrido persecución y detenciones por motivos políticos.