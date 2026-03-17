Alcaldía de Macanao intensifica jornada de limpieza para preparar la Península ante la Semana Santa 2026

La Alcaldía de la Península de Macanao desplegó este lunes 16 de marzo un operativo especial de limpieza y embellecimiento en importantes vías del municipio, como parte de las acciones destinadas a preparar la zona para la temporada turística de Semana Santa 2026. La jornada forma parte de una estrategia orientada a mejorar la imagen del destino y fortalecer la actividad económica local durante uno de los periodos más importantes del calendario turístico en la isla de Margarita.

La iniciativa fue liderada por la gestión del alcalde Carlos Sulbarán y contó con la participación de servidores públicos de distintas dependencias municipales, quienes se sumaron a labores de mantenimiento y recolección de desechos en varias áreas del municipio. El operativo buscó reforzar las condiciones de limpieza y orden en las principales arterias viales, garantizando así un entorno más atractivo para visitantes y residentes.

Según información difundida por la oficina de prensa de la Alcaldía de la Península de Macanao, la jornada se desarrolló con el objetivo de proyectar una imagen positiva del municipio en vísperas del incremento del flujo turístico que suele registrarse durante la Semana Mayor. La actividad también refleja el interés de las autoridades locales por impulsar acciones que contribuyan a la recuperación y conservación de los espacios públicos.

Uno de los puntos centrales del operativo fue la carretera que conecta a Boca del Río con el balneario de Playa Punta Arenas, considerada una de las rutas más transitadas del municipio durante las temporadas altas de turismo. Este corredor vial constituye además una de las principales puertas de acceso a los destinos costeros más visitados del oeste de la isla.

Durante la jornada, trabajadores y voluntarios se enfocaron en la limpieza de los bordes de la vía, donde se retiraron residuos sólidos, materiales plásticos y otros elementos contaminantes que afectaban la visibilidad y la estética del entorno. Las labores incluyeron además la recolección de basura acumulada y la eliminación de objetos que impactaban negativamente el paisaje natural de la zona.

Un aspecto destacado de la actividad fue el carácter participativo del operativo. Funcionarios de distintas áreas de la administración municipal se integraron directamente a las cuadrillas de mantenimiento, cambiando temporalmente sus labores administrativas por tareas de campo. Esta participación voluntaria buscó reforzar el sentido de corresponsabilidad institucional en el cuidado del entorno urbano y natural.

Las autoridades municipales explicaron que estas acciones forman parte de un plan continuo destinado a preservar los espacios públicos y mejorar las condiciones de infraestructura turística del municipio. La Península de Macanao es reconocida por sus playas y paisajes naturales, lo que convierte al mantenimiento de sus vías y áreas públicas en un elemento clave para el desarrollo del turismo local.

En ese contexto, el alcalde Carlos Sulbarán destacó la importancia estratégica de estas jornadas dentro de la planificación municipal. “Estamos retomando estas jornadas con mayor fuerza y conciencia, entendiendo que la Semana Mayor representa una de las temporadas más importantes para nuestra economía local y para el fortalecimiento de nuestra identidad”, expresó.

El mandatario local subrayó que este tipo de iniciativas no constituyen acciones aisladas, sino que forman parte de una política integral destinada a consolidar a Macanao como uno de los principales destinos turísticos de la isla de Margarita. La preparación anticipada de los espacios públicos, explicó, busca garantizar condiciones adecuadas para la llegada de visitantes nacionales y regionales durante la temporada.

Asimismo, la autoridad municipal realizó un llamado a la comunidad y al sector comercial para sumarse activamente a los esfuerzos de mantenimiento y limpieza del municipio. La alcaldía considera que la participación ciudadana es un elemento fundamental para preservar la calidad de los espacios públicos y mantener el atractivo turístico de la zona.

En ese sentido, también exhortó a los usuarios y visitantes a utilizar correctamente los espacios destinados para la disposición de desechos, con el objetivo de evitar la acumulación de basura en áreas naturales y vías públicas.

El operativo de limpieza forma parte del modelo de gestión que la Alcaldía de la Península de Macanao ha venido impulsando en los últimos años, caracterizado por la presencia directa de las autoridades en las comunidades y la ejecución de jornadas de mantenimiento en distintos sectores del municipio.

Con esta nueva jornada, las autoridades locales buscan no solo mejorar la estética de la ruta hacia las playas del oeste de Margarita, sino también enviar una señal clara de preparación de cara a la Semana Santa 2026. La expectativa del gobierno municipal es que estas acciones contribuyan a fortalecer la actividad turística y a consolidar a Macanao como un destino atractivo para visitantes durante una de las celebraciones más relevantes del año.