NAHJ designa a Tamoa Calzadilla como Managing Editor de palabra para impulsar su expansión nacional

WASHINGTON, D.C. — La National Association of Hispanic Journalists anunció la incorporación de la periodista venezolana Tamoa Calzadilla como Managing Editor de palabra, su plataforma multimedia bilingüe enfocada en las comunidades latinas, en un movimiento que refuerza su estrategia de crecimiento y consolidación en el ecosistema mediático estadounidense.

El nombramiento representa una apuesta clave para transformar a palabra en un modelo nacional de periodismo de alto impacto centrado en las comunidades, en un contexto donde los medios enfrentan recortes, desinformación y desafíos de sostenibilidad financiera.

“Hiring Tamoa reflects our commitment to building sustainable infrastructure that supports Latino journalists and ensures our communities are accurately represented in the national narrative,” afirmó Yaneth Guillen-Diaz, directora ejecutiva de la NAHJ. “Our goal is to grow palabra’s reach, deepen its impact and establish long-term financial sustainability.”

Fundada en 2019, palabra se ha consolidado como una plataforma diseñada para amplificar las voces de periodistas latinos y cubrir vacíos informativos en la agenda mediática tradicional. Su modelo incluye apoyo editorial, compensación a colaboradores independientes y producción de contenidos de profundidad que, en muchos casos, no encuentran espacio en medios convencionales.

El contexto actual refuerza la relevancia de esta iniciativa. Los despidos en redacciones y la proliferación de contenidos engañosos afectan de manera desproporcionada a comunidades hispanohablantes, lo que incrementa la demanda de información confiable y culturalmente pertinente. En este escenario, palabra se posiciona como un actor clave en la promoción de alfabetización mediática y en la lucha contra la desinformación.

Calzadilla aporta más de 25 años de experiencia en periodismo de investigación, liderazgo editorial e innovación en medios. Su trayectoria ha estado marcada por investigaciones sobre corrupción, defensa de derechos humanos y análisis de campañas de desinformación dirigidas a audiencias latinas.

Entre sus reconocimientos destaca una Mención Especial del Premio Maria Moors Cabot y el galardón de Periodista del Año otorgado por el News Literacy Project en 2024. Además, participó en investigaciones globales como los Panama Papers, proyecto galardonado con el Premio Pulitzer, y fue becaria del programa John S. Knight Journalism Fellowship en la Universidad de Stanford en 2025.

Antes de asumir este nuevo rol, la periodista se desempeñó como reportera investigativa senior en Univision Network News en Miami durante cinco años. Posteriormente, lideró elDetector, la unidad de verificación en español de la cadena, consolidando su perfil en el combate a la desinformación.

Entre 2022 y 2025, dirigió Factchequeado, una colaboración nacional enfocada en identificar contenidos engañosos y fortalecer la alfabetización mediática entre comunidades hispanohablantes en Estados Unidos. Más recientemente, en 2025, cofundó Acento Story Tank, un consorcio bilingüe orientado a la formación de periodistas y la promoción de estándares informativos.

Su llegada a palabra marca una nueva etapa para la plataforma, centrada en escalar su producción editorial, fortalecer alianzas estratégicas y ampliar su visibilidad a nivel nacional.

“I’m inspired by the opportunity to serve the community of Hispanic journalists and the communities they inform, and to build on the strong foundation of palabra to expand its reach, impact, and long-term sustainability,» expresó Calzadilla. «I’m here to listen and to work together to tell the stories that only we can tell: las historias que merecen ser contadas.”

Actualmente, palabra produce reportajes originales, un boletín bilingüe gratuito y colabora con medios nacionales para amplificar sus contenidos. Su trabajo ha sido reconocido con los premios Heising-Simons Mosaic Journalism Prize en 2025 y 2026, otorgados a sus colaboradores.

Como parte de la transición, los actuales co-managing editors, Rodrigo Cervantes y Patricia Guadalupe, continuarán vinculados al proyecto como editores freelance, garantizando continuidad editorial y estándares de calidad.

De cara al futuro, la NAHJ busca fortalecer la sostenibilidad financiera de palabra mediante alianzas filantrópicas que permitan ampliar la producción de contenido, incrementar oportunidades para periodistas independientes y expandir su alcance de distribución.

La designación de Calzadilla no solo refuerza el liderazgo editorial de la plataforma, sino que también subraya la creciente importancia de iniciativas enfocadas en audiencias latinas dentro del panorama mediático estadounidense, un segmento clave tanto en términos demográficos como informativos.